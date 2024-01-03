Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Эта программа для людей с индивидуальными предпочтениями: мы посетим только те достопримечательности, которые вы отобрали из моего лонг-листа.



Если захотите — объедем всё! Я не только сделаю путешествие безопасным, но и, как опытный гид, в полном объёме расскажу о каждой локации и о Сочи в целом. 5 2 отзыва

Екатерина Представитель команды в Адлере Задать вопрос Индивидуальная экскурсия от 14 700 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 2 отзыва 6.5 часов 1-4 человека На автомобиле Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Удобный возврат При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты. При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты. Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Ваша Красная Поляна Экскурсия-конструктор хороша тем, что исключает точки, куда не очень хотелось, но нужно — ведь место входит в программу гида. Мы обсудим ваши пожелания и отправимся в поездку по индивидуальному плану — идеальное решение. Ниже от меня подборка интересных объектов и локаций в окрестностях Красной Поляны: форелевое хозяйство, где выращивается «царская рыбка»

смотровые площадки: «Гнездо Совы», откуда хорошо видно, как смельчаки прыгают с высоты 207 метров; бар «Коготь» и площадка с видом на ущелье Ахцу

высокогорный парк развлечений Skypark

cтарая дорога на Красную Поляну, скальный участок «Пронеси, Господи!»

вольерный комплекс, где живут животные Кавказа, и мини-зоопарк с кормлением кроликов

Водопад желаний, «Девичьи слезы» и нарзанный источник

курорт «Красная Поляна» с подъёмом на авто до высоты 960 м

курорт «Роза Хутор» с подъёмом на авто до высоты 1170 м

дольменный комплекс

cтарое эстонское кладбище

моя собственная семейная винодельня с дегустацией вина

высокогорная пасека с дегустацией меда

Олимпийский парк и шоу фонтанов И многое другое! Организационные детали Как проходит экскурсия На комфортабельном авто Toyota Camry 2017 г.

Я заберу вас от вашего отеля и привезу обратно после экскурсии

Маршрут корректируется по вашим пожеланиям

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды Что входит в стоимость, а что — нет Включено: транспорт, работа гида, питьевая вода

Дополнительные расходы: входные билеты при необходимости и питание

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Место начала и завершения? От вашего отеля в Адлере или Сириусе Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 6.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Екатерина — ваша команда гидов в Адлере Организатор данного мероприятия На сайте с 2021 года Обычно отвечает за 40 минут Провели экскурсии для 2070 туристов Экскурсии проводят Екатерина — опытный гид с чувством юмора и лёгкой подачей материала — и Олег — коренной житель, знающий множество интересных историй и секретных мест. Стаж вождения гидов более 15 лет. Вам будет комфортно, безопасно, весело и познавательно. Задать вопрос