Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться
Эта программа для людей с индивидуальными предпочтениями: мы посетим только те достопримечательности, которые вы отобрали из моего лонг-листа.
Если захотите — объедем всё! Я не только сделаю путешествие безопасным, но и, как опытный гид, в полном объёме расскажу о каждой локации и о Сочи в целом.
Если захотите — объедем всё! Я не только сделаю путешествие безопасным, но и, как опытный гид, в полном объёме расскажу о каждой локации и о Сочи в целом.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Ваша Красная Поляна
Экскурсия-конструктор хороша тем, что исключает точки, куда не очень хотелось, но нужно — ведь место входит в программу гида. Мы обсудим ваши пожелания и отправимся в поездку по индивидуальному плану — идеальное решение. Ниже от меня подборка интересных объектов и локаций в окрестностях Красной Поляны:
- форелевое хозяйство, где выращивается «царская рыбка»
- смотровые площадки: «Гнездо Совы», откуда хорошо видно, как смельчаки прыгают с высоты 207 метров; бар «Коготь» и площадка с видом на ущелье Ахцу
- высокогорный парк развлечений Skypark
- cтарая дорога на Красную Поляну, скальный участок «Пронеси, Господи!»
- вольерный комплекс, где живут животные Кавказа
- водопад Желаний, «Девичьи слезы», «Пасть дракона» и нарзанный источник
- курорт Красная Поляна с подъемом на авто до высоты 960 м.
- курорт Роза Хутор с подъемом на авто до высоты 1170 м.
- дольменный комплекс
- cтарое эстонское кладбище
- Олимпийский парк и шоу фонтанов
И многое другое!
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- На комфортабельном авто Toyota Camry 2017 г.
- Я заберу вас от вашего отеля и привезу обратно после экскурсии
- Маршрут корректируется по вашим пожеланиям
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено: транспорт, работа гида, питьевая вода
- Дополнительные расходы: входные билеты при необходимости и питание
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего отеля в Адлере или Сириусе
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Адлере
Провела экскурсии для 387 туристов
Добрый день! Меня зовут Катя. Я — сертифицированный гид и водитель со стажем более 13 лет. Провожу экскурсии на собственном авто премиум-класса. Вам со мной будет комфортно, безопасно, весело и интересно.
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Можно с детьми
Для школьников
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Олимпийский Парк
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