Адгур проводит ещё 1 экскурсию

Отправиться в увлекательное путешествие в город-курорт и Рицинский реликтовый парк
Наша поездка охватит все открыточные виды, среди которых Гагрская коллонада и озеро Рица! Вы увидите главные достопримечательности Абхазии, познакомитесь с местной культурой и традициями и отдохнете в окружении живописных панорам.
А я поделюсь множеством интересных фактов из истории республики и подарю бутылочку абхазского брюта!
Гагра — самое теплое место на всем Черноморском побережье. Мы остановимся у визитной карточки города — ресторана «Гагрипш», поговорим об особенностях здания и его истории, а также вспомним принца Ольденбургского. Кроме того, вы посетите знаменитую Гагрскую колоннаду, которая предваряет вход на бульвар и набережную.
Озеро Рица
Сказочное озеро Рица является главной достопримечательностью Абхазии. Расположенное в горах и со всех сторон окруженное крутыми зелеными склонами, впечатлит вас изумительным цветом рицинских вод и чистым головокружительным воздухом. Вы отдохнете на берегу величественного озера, а после отправитесь исследовать другие интересные памятники природы. Мы заедем на Голубое озеро, где обитают павлины, а также отыщем старинный подвесной мост, открывающий чудесные виды на Юпшарское ущелье.
Организационные детали
Экскурсия начинается на территории Абхазии, в стоимость также входит трансфер от границы на КПП Псоу
В поездке возможна дегустация абхазских спиртных напитков, меда и сыра (по желанию), а также остановка на обед в кафе национальной кухни и зарубежной
Дополнительно оплачивается въезд в Рицинский парк: экологический сбор — 1000 ₽/взрослый, 500 ₽/детский; а также по желанию тарзанка в ущелье —1000 ₽ и посещение двух водопадов выше Рицы — 1000 ₽ с чел.
По желанию возможно добавить в программу купание в Пицунде (2500 ₽) и посещение дачи Сталина (2500 ₽)
Возможно начать экскурсию из Пицунды
Пересечение границы
Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
Детям до 14 лет — загранпаспорт
Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
КПП Псоу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Адгур — ваш гид в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2391 туриста
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Адгур, я гид с 10-летним стажем, живу в Пицунде 34 года. Увлекаюсь спортом, историей и политикой. С радостью расскажу вам о традициях, обычаях и культуре своей страны и сделаю все, чтобы вы захотели вернуться еще не раз!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
1
3
–
2
–
1
–
Евгения
Экскурсия с Агуром это МЕГАГИПЕРСУПЕР увлекательное путешествие по Абхазии! Очень грамотно и интересно Адгур рассказал о своей прекрасной стране, показал прекрасный город Гагра с чистейшим морем и великолепным парком, завораживающее, читать дальшеуменьшить
необыкновенной красоты озеро Рица в окружении заснеженных гор, красивые ущелья, водопады и совершенно сказочный лес! Адгур вез по невероятно красивым местам, помог сделать нам отличные снимки на память, как настоящий профессиональный фотограф, порекомендовал и завез в ресторан с восхитительной национальной кухней. Всю экскурсию сопровождал захватывающими рассказами, легендами об Абхазии! Дорогие путешественники если вы хотите почувствовать весь колорит Абхазии и увидеть волшебную природу этой страны отправляйтесь в незабываемое путешествие с Адгуром!!! РЕКОМЕНДУЕМ!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Алена
Наше идеальное путешествие 😍 спасибо Адгуру за создание атмосферы, продуманные маршрут, интересные истории, классные фотки и отлично проведенное время. Нам все очень-очень понравилось
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Получили впечатления и удовольствие от всего: и от езды на кабриолете, и от рассказа Адгура!, и от незабываемых природных видов Абзазии. Важный для нас плюс в том, что остановки мы читать дальшеуменьшить
делали там, где хотели именно мы - формат индивидуальной экскурсии стоит того, поверьте!) Единственное на что посоветуем обратить внимание заранее: крупные/высокие люди втроëм и даже вдвоëм могут не разместиться в кабриолете комфортно. У нас с ростом в 185 было практически на пределе.
Вам был полезен этот отзыв?
Алия
Потрясающая экскурсия, влюбились в Абхазию,в следующий раз приедем обязательно отдыхать. Интеллигентный экскурсовод, рассказал много интересной информации, комментировал каждую точку остановки и делился историческими фактами и интересными легендами. Объяснял географические особенности читать дальшеуменьшить
местности, описывал откуда берет русло каждая река,которую мы встретили. действительно всем советую! была остановка в старой Гагре, столько зелени,пальм и деревьев,после Адлера особенно бросается в глаза обилие растений, после этого отправились на Рицу, красивее Рицы может быть только дорога до нее:) столько потрясающих локаций- Юпшарский каньон, голубое озеро, подвесной мост, и многие другие после отправились в Пицунду где нам дали час поплавать в чистейшем море. Были компанией из 5 человек один из них ребенок 5 лет. Все в полном восторге и под большим впечатлением. ИТОГ: 1. Комфортный минивен 2. Аккуратный интеллегентный водитель-экскурсовод 3. Потрясающие виды и локации без толп людей 4. Личная экскурсия без лишних людей 5. Никто ничего нам лишнего не втюхивал,наоборот экскурсовод предупреждал обходить стороной цыган и фотографом с животными. 6. Получилось по цене!!!дешевле чем если бы брали обзорную экскурсию с набитым автобусом 40человек
Действительно идеальная экскурсия, всем советую!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Доброго времени, нет слов описать красоту мира, красоту Абхазии! Жемчужина и граница России 😎, и бесконечно свободного народа Абхазкой родины! Край красоты,моря,солнца, зелени 🌿 вкусного всего 😋!! Гид Адгур, отзывчивый, читать дальшеуменьшить
пунктуальный, мудрый и самый лучший человек, обеспечил комфорт, Раскрыл красоты всей природы, все спокойно на все есть. Время и погулять и отдохнуть и продегустировать, 👅 все рекомендуем, экскурсия улет транспорт 🚗 поездка супер, приятный человек.
Вам был полезен этот отзыв?
Вадим
Заказали тур у Адгура и ни разу не пожалели! Мгновенно ответил на наши вопросы по поездке. Прекрасный и интереснейший рассказчик. Спасибо огромное за чудесный день! Всем рекомендуем)
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Адлера
Похожие экскурсии на «По Гагре и к Рице - на кабриолете из Адлера»