Адгур проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Курортная столица

Гагра — самое теплое место на всем Черноморском побережье. Мы остановимся у визитной карточки города — ресторана «Гагрипш», поговорим об особенностях здания и его истории 📖, а также вспомним принца Ольденбургского. Кроме того, вы посетите знаменитую Гагрскую колоннаду, которая предваряет вход на бульвар и набережную.

Заповедная Пицунда

В Пицунде царит уникальный микроклимат. Здесь находится реликтовая самшитовая роща, множество озер и живописная бухта с самой чистой морской водой. Здесь никогда не бывает шторма, воздух пропитан ароматами сосен, а песчано-галечные пляжи достаточно широкие, благодаря чему поселок стал одним из самых популярных курортов СССР.

Озеро Рица

Сказочное озеро Рица является главной достопримечательностью 🏛️ Абхазии. Расположенное в горах ⛰️ и со всех сторон окруженное крутыми зелеными склонами, оно изумляет своей первозданностью. Вас впечатлит изумительный цвет рицинских вод и чистый головокружительный воздух. Вы отдохнете на берегу величественного озера, а после отправитесь исследовать другие интересные памятники природы. Мы заедем на Голубое озеро, где обитают павлины, а также отыщем старинный подвесной мост, открывающий чудесные виды на Юпшарское ущелье.

Организационные детали