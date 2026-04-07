Адгур проводит ещё 1 экскурсию

Наша поездка охватит все открыточные виды, среди которых Гагрская коллонада и озеро Рица! Вы увидите главные достопримечательности Абхазии, познакомитесь с местной культурой и традициями и отдохнете в окружении живописных панорам. А я поделюсь множеством интересных фактов из истории республики и подарю бутылочку абхазского брюта!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Курортная столица

Гагра — самое теплое место на всем Черноморском побережье. Мы остановимся у визитной карточки города — ресторана «Гагрипш», поговорим об особенностях здания и его истории, а также вспомним принца Ольденбургского. Кроме того, вы посетите знаменитую Гагрскую колоннаду, которая предваряет вход на бульвар и набережную.

Озеро Рица

Сказочное озеро Рица является главной достопримечательностью Абхазии. Расположенное в горах и со всех сторон окруженное крутыми зелеными склонами, впечатлит вас изумительным цветом рицинских вод и чистым головокружительным воздухом. Вы отдохнете на берегу величественного озера, а после отправитесь исследовать другие интересные памятники природы. Мы заедем на Голубое озеро, где обитают павлины, а также отыщем старинный подвесной мост, открывающий чудесные виды на Юпшарское ущелье.

Организационные детали

Экскурсия начинается на территории Абхазии, в стоимость также входит трансфер от границы на КПП Псоу

В поездке возможна дегустация абхазских спиртных напитков, меда и сыра (по желанию), а также остановка на обед в кафе национальной кухни и зарубежной

Дополнительно оплачивается въезд в Рицинский парк: экологический сбор — 1000 ₽/взрослый, 500 ₽/детский; а также по желанию тарзанка в ущелье —1000 ₽ и посещение двух водопадов выше Рицы — 1000 ₽ с чел.

По желанию возможно добавить в программу купание в Пицунде (2500 ₽) и посещение дачи Сталина (2500 ₽)

Возможно начать экскурсию из Пицунды

Пересечение границы