Адгур проводит ещё 1 экскурсию

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Малое кольцо Абхазии

Отправиться в увлекательное путешествие из Адлера в Гагры, Пицунду и Рицинский реликтовый парк

Адгур
Адгур – Гид из Адлера
Наша поездка охватит все открыточные виды — Гагрскую коллонаду, пляжи Пицунды и озеро Рица! Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ Абхазии, познакомитесь с местной культурой и традициями и отдохнете в окружении живописных панорам.

А я поделюсь множеством интересных фактов из истории 📖 республики.
Задать вопросОбычно отвечает за 52 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 8 500 ₽ за экскурсию

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Малое кольцо Абхазии
Малое кольцо Абхазии

Что вас ожидает

Курортная столица
Гагра — самое теплое место на всем Черноморском побережье. Мы остановимся у визитной карточки города — ресторана «Гагрипш», поговорим об особенностях здания и его истории 📖, а также вспомним принца Ольденбургского. Кроме того, вы посетите знаменитую Гагрскую колоннаду, которая предваряет вход на бульвар и набережную.

Заповедная Пицунда
В Пицунде царит уникальный микроклимат. Здесь находится реликтовая самшитовая роща, множество озер и живописная бухта с самой чистой морской водой. Здесь никогда не бывает шторма, воздух пропитан ароматами сосен, а песчано-галечные пляжи достаточно широкие, благодаря чему поселок стал одним из самых популярных курортов СССР.

Озеро Рица
Сказочное озеро Рица является главной достопримечательностью 🏛️ Абхазии. Расположенное в горах ⛰️ и со всех сторон окруженное крутыми зелеными склонами, оно изумляет своей первозданностью. Вас впечатлит изумительный цвет рицинских вод и чистый головокружительный воздух. Вы отдохнете на берегу величественного озера, а после отправитесь исследовать другие интересные памятники природы. Мы заедем на Голубое озеро, где обитают павлины, а также отыщем старинный подвесной мост, открывающий чудесные виды на Юпшарское ущелье.

Организационные детали

  • Для пересечения границы необходимы оригиналы паспортов и свидетельства о рождении для детей
  • В поездке возможна дегустация абхазских спиртных напитков, меда и сыра (по желанию), а также остановка на обед в кафе национальной кухни
  • Дополнительно оплачивается въезд в Рицинский парк: экологический сбор — 350 руб. /взрослый, 100 руб. /детский; а также по желанию тарзанка в ущелье — 500/руб. и посещение двух водопадов выше Рицы — 400 руб. /чел.
Начало и место завершения
🚩 в Адлерском районе Сочи
Малое кольцо Абхазии
Малое кольцо Абхазии
Малое кольцо Абхазии
Малое кольцо Абхазии
Малое кольцо Абхазии
Малое кольцо Абхазии
Малое кольцо Абхазии
Малое кольцо Абхазии
Малое кольцо Абхазии
Малое кольцо Абхазии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Адгур
Адгур
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Адгур, я гид с 10-летним стажем, живу в Пицунде 34 года. Увлекаюсь спортом, историей и политикой. С радостью расскажу вам о традициях, обычаях и культуре своей страны и сделаю все, чтобы вы захотели вернуться еще не раз!
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Адгур проводит ещё 1 экскурсию

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