Каньон Сказочный – экскурсии в Адлере

Найдено 4 экскурсии в категории «Каньон Сказочный» в Адлере, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Хайкинг в 3 лучших каньона Сочи за один день
Пешая
6.5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Сказочный лес и каньон Псахо
Индивидуальная экскурсия по каньону Псахо в Адлере: сказочный лес, пещеры и гроты ждут вас
Начало: В селе Галицыно, Адлерский р-н
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
от 11 000 ₽ за всё до 15 чел.
Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
Пешая
На микроавтобусе
4.5 часа
57 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Незабываемый треккинг к каньону Белые скалы в Адлере
Проведите день в окружении природы, наслаждаясь треккингом к каньону Белые скалы. Прогулка по самшитовому лесу, отдых у горной реки и купание в купели
Начало: На остановке Мост в г. Хоста
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
18 авг в 09:00
3500 ₽ за человека
Каньон Белые Скалы: в гостях у сказки
На машине
4.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Каньон Белые скалы: в гостях у сказки
Погрузитесь в мир древних лесов и величественных скал, где природа расскажет свои тайны. Пройдите по тропам самшитового леса и ощутите атмосферу сказки
Начало: В Адлере или Хосте
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Адлера в Сочи: по каньонам и подземельям
На машине
8 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Из Адлера в Сочи: по каньонам и подземельям
Спастись от суеты города и отправиться на свидание с природой на целый день
Начало: У вашего отеля Сочи-Адлер-Олимпийский парк
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
18 авг в 07:00
6600 ₽ за человека

