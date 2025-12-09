Прогулка на катере — отличный способ провести время с семьёй или друзьями, наслаждаясь свежим воздухом, красотой побережья и уединением.
Поплывём в сторону Абхазии: по пути вы полюбуетесь видами гор и олимпийскими объектами, по желанию искупаетесь в море и, если повезёт, увидите игривых дельфинов. А освежающий бриз и тёплое солнце сделают прогулку незабываемой!
Описание водной прогулки
Организационные детали
- Путешествие начнётся с Имеретинского морского порта, где вас встретит опытный капитан и команда.
- Яхта вмещает 11 человек. С собой можно взять напитки и закуски.
- Для каждого участника предусмотрены индивидуальные спасательные средства.
- Не забудьте взять с собой купальные принадлежности и фотоаппарат, чтобы запечатлеть прекрасные моменты.
- Прогулка может быть отменена из-за погодных условий или по распоряжению береговой охраны.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Морском бульваре
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Кирилл — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 90 туристов
Мы специализируемся на организации увлекательных экскурсий по местным достопримечательностям, а также в живописной Республике Абхазия. Понимаем, насколько важна каждая деталь в организации: от подбора интересных маршрутов до комфорта и безопасности. Каждое наше путешествие разработано так, чтобы не только познакомить вас с уникальными историческими и культурными памятниками, но и погрузить в атмосферу местной природы и традиций.
