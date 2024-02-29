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день. Он знал, куда можно в такой сезон поехать и что посмотреть. Всегда мог поддержать разговор и рассказать что-то о красотах Абхазии. Если сомневалась идти куда-то на экскурсию, чтобы посмотреть, то мне говорили «Иди, это того стоит». Посетили Гагру, Новый Афон, Новоафонские пещеры, Анакопийскую крепость и многое другое. Тем более очень хотелось покататься на мотоцикле, даже в роли пассажира. Чувствовала комфорт и доверие пилоту, что никаких проблем не будет. Спасибо огромное, ещё раз, если окажусь в Сочи, обращусь за поездкой!