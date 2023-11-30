Приглашаем вас в увлекательное путешествие к горному озеру Рица на комфортабельном и безопасном туристическом мотоцикле. По дороге вы окунётесь с головой в невероятные пейзажи и сделаете впечатляющие фото.



А также посетите знаменитую Колоннаду в Гагре, омолодитесь у Голубого озера и загадаете желание у водопада «Девичьи слёзы». И это далеко не всё!