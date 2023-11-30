Заехать в Гагру, побывать на Рице и сделать лучшее фото в «Каменном мешке»
Приглашаем вас в увлекательное путешествие к горному озеру Рица на комфортабельном и безопасном туристическом мотоцикле. По дороге вы окунётесь с головой в невероятные пейзажи и сделаете впечатляющие фото.
А также посетите знаменитую Колоннаду в Гагре, омолодитесь у Голубого озера и загадаете желание у водопада «Девичьи слёзы». И это далеко не всё!
А также посетите знаменитую Колоннаду в Гагре, омолодитесь у Голубого озера и загадаете желание у водопада «Девичьи слёзы». И это далеко не всё!
Ближайшие даты:
30
ноя
ноя
1
дек
дек
2
дек
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|17 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Вы посетите Гагру, увидите Коллонаду и прогуляетесь по прибрежному парку
- Попробуете самую вкусную воду и загадаете желание у водопада «Девичьи слёзы»
- Омолодитесь, умывшись самой мягкой водой из Голубого озера
- Сделаете незабываемые фото в каньоне «Каменный мешок» и постоите над высоким обрывом «Прощай, Родина!»
- Полюбуетесь пейзажами горного озера Рица и погуляете по окрестностям
- Попробуете традиционные блюда Абхазии: мамалыгу, сыр, фасоль, копчёное мясо и хачапури, а из напитков — компот из фейхоа или горный чай в кафе на берегу
При доступной дороге мы также посетим Молочный водопад и дачу И. В. Сталина.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном и безопасном туристическом мотоцикле Honda Gold Wing. Вы — пассажир.
- Мы предоставим вам шлем с гарнитурой, чтобы вы всегда были на связи с водителем. При ухудшении погоды, выдадим мотодождевик, толстовку и перчатки.
- Программа подходит для взрослых и детей от 12 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Обед — по меню
- Вход в Рицинский национальный парк — 700 руб. /чел.
- Билеты на дачу Сталина — 600 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Захар — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 270 туристов
Мы специализируемся на индивидуальных экскурсиях на кабриолетах и самых лучших туристических мотоциклах Honda Gold Wing. С нами вы почувствуете истинный дух свободы и единение с окружающей природой. Испытаете ощущения, не сравнимые ни с чем из того, что испытывали ранее!
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