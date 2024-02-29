Приглашаем вас в увлекательное путешествие к горному озеру Рица на комфортабельном и безопасном туристическом мотоцикле. По дороге вы окунётесь с головой в невероятные пейзажи и сделаете впечатляющие фото.
А также посетите знаменитую Колоннаду в Гагре, омолодитесь у Голубого озера и загадаете желание у водопада Девичьи Слёзы. И это далеко не всё!
А также посетите знаменитую Колоннаду в Гагре, омолодитесь у Голубого озера и загадаете желание у водопада Девичьи Слёзы. И это далеко не всё!
Описание экскурсии
- Вы посетите Гагру, увидите колоннаду и прогуляетесь по прибрежному парку
- Попробуете самую вкусную воду и загадаете желание у водопада Девичьи Слёзы
- Омолодитесь, умывшись самой мягкой водой из Голубого озера
- Сделаете незабываемые фото в каньоне «Каменный мешок» и постоите над высоким обрывом «Прощай, Родина!»
- Полюбуетесь пейзажами горного озера Рица и погуляете по окрестностям
- Попробуете традиционные блюда Абхазии: мамалыгу, сыр, фасоль, копчёное мясо и хачапури, а из напитков — компот из фейхоа или горный чай в кафе на берегу
При доступной дороге мы также посетим Молочный водопад и дачу И. В. Сталина.
Организационные детали
- Стоимость указана за автомобиль и не зависит от количества участников (от 1 до 3 чел.)
- Программа подходит для взрослых и детей от 12 лет
- Поездку по Абхазии для вас проведу я или другой водитель из нашей команды
Дополнительные расходы
- Обед — по меню
- Вход в Рицинский национальный парк — 1000 ₽/чел.
- Билеты на дачу Сталина — 600 ₽/чел.
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
- Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
- Детям до 14 лет — загранпаспорт
- Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
- Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Захар — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1342 туристов
Мы специализируемся на индивидуальных прогулках на кабриолетах и лучших туристических мотоциклах Honda Gold Wing. С нами вы почувствуете истинный дух свободы и единение с окружающей природой. Испытаете ощущения, не сравнимые ни с чем из того, что испытывали ранее!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хороший вариант экскурсии, если у вас есть немного времени и хочется просто познакомиться с природой Абхазии. Организаторы оперативно отвечают и держат связь. Моим пилотом оказался Алексей. Огромная благодарность за проведённый
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