Мотоприключение в Абхазии

Индивидуальная экскурсия в Адлере

Заехать в Гагру, побывать на Рице и сделать лучшее фото в «Каменном мешке»

Приглашаем вас в увлекательное путешествие к горному озеру Рица на комфортабельном и безопасном туристическом мотоцикле. По дороге вы окунётесь с головой в невероятные пейзажи и сделаете впечатляющие фото.

А также посетите знаменитую Колоннаду в Гагре, омолодитесь у Голубого озера и загадаете желание у водопада «Девичьи слёзы». И это далеко не всё!
Мотоприключение в Абхазии
Мотоприключение в Абхазии
Мотоприключение в Абхазии
Мотоприключение в Абхазии
Мотоприключение в Абхазии
Мотоприключение в Абхазии
Мотоприключение в Абхазии
Мотоприключение в Абхазии
Мотоприключение в Абхазии
Мотоприключение в Абхазии
Мотоприключение в Абхазии
Мотоприключение в Абхазии
Мотоприключение в Абхазии
Мотоприключение в Абхазии
Мотоприключение в Абхазии
Ближайшие даты:
30
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дек
2
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет17 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Вы посетите Гагру, увидите Коллонаду и прогуляетесь по прибрежному парку
  • Попробуете самую вкусную воду и загадаете желание у водопада «Девичьи слёзы»
  • Омолодитесь, умывшись самой мягкой водой из Голубого озера
  • Сделаете незабываемые фото в каньоне «Каменный мешок» и постоите над высоким обрывом «Прощай, Родина!»
  • Полюбуетесь пейзажами горного озера Рица и погуляете по окрестностям
  • Попробуете традиционные блюда Абхазии: мамалыгу, сыр, фасоль, копчёное мясо и хачапури, а из напитков — компот из фейхоа или горный чай в кафе на берегу

При доступной дороге мы также посетим Молочный водопад и дачу И. В. Сталина.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном и безопасном туристическом мотоцикле Honda Gold Wing. Вы — пассажир.
  • Мы предоставим вам шлем с гарнитурой, чтобы вы всегда были на связи с водителем. При ухудшении погоды, выдадим мотодождевик, толстовку и перчатки.
  • Программа подходит для взрослых и детей от 12 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Обед — по меню
  • Вход в Рицинский национальный парк — 700 руб. /чел.
  • Билеты на дачу Сталина — 600 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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