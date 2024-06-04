Ахштырский каньон – экскурсии в Адлере

Найдено 9 экскурсий в категории «Ахштырский каньон» в Адлере, цены от 450 ₽, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
251 отзыв
Гранд-тур Красная Поляна с канаткой в Адлере
Получите незабываемые впечатления от величия гор, культуры и природы, покоряя вершины на канатной дороге
Начало: Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 10:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 09:15
900450 за человека
3 курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и Олимпийский парк
🚌 На автобусе
скидка
55%
Групповая
9 часов
45 отзывов
Красная Поляна и Олимпийский парк: групповая экскурсия
Откройте для себя величие гор, историю Олимпиады и кавказское гостеприимство в одной познавательной поездке
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн...
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000450 за человека
На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
5 часов
5 отзывов
На внедорожнике по горам Сочи: эксклюзивное путешествие для групп
Откройте великолепие горных пейзажей Сочи, путешествуя в комфортном внедорожнике с опытным гидом
Начало: На остановке, ж/д вокзале, у КПП крупного отеля
Расписание: ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
2 000 за человека
Гастротур на внедорожном кабриолете
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Эксклюзивный гастротур на кабриолете: кулинарное приключение в Адлере
Вас ждет незабываемое гастрономическое приключение по живописным местам Адлера на комфортабельном кабриолете
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
14 000 за всё до 6 чел.
Курорты Красной Поляны на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
4 отзыва
Курорты Красной Поляны: путешествие из Адлера
Откройте красоту горных вершин и курортов Красной Поляны, насладитесь дегустациями местных деликатесов
Начало: У вашего отеля в Адлере
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 000 за человека
Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Начало: от Вашего отеля в Адлере или Сириусе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500 за всё до 3 чел.
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
10 отзывов
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам
Начало: В Адлере, Олимпийском парке и селе Весёлое
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, в воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
800 за человека
Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
🚗 На машине
Фотопрогулка
7 часов
2 отзыва
Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
Посетить самые красивые локации Красной Поляны и Сириуса и получить фото в подарок
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Ахштырское ущелье: по следам древних
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Ахштырское ущелье: путешествие по следам древних цивилизаций
Погрузитесь в мир первобытной природы и древних легенд с экскурсией в Ахштырское ущелье. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: поселок Адлер
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 7 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    4 июня 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    🔥
  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    Здравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне и не только! Спасибо организаторам
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    данного тура! Мы не очень не беспокоились, всё было организовано на высшем уровне! Гид с прекрасным чувством юмора, рассказывала очень интересно и информативно! Воспользуйтесь услугами этой компании и не пожалеете! 🔥🔥 Спасибо большое 🙏

    Здравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне и
  • Н
    Наталия
    3 июня 2024
    3 курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и Олимпийский парк
    Гид замечательный Катерина,все понравилось,ещё приеду.
  • В
    Варя
    2 июня 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    Замечательная экскурсия, очень понравилось. Первый раз была на Красной поляне и сразу все курорты посмотрела, очень красиво, канатная дорога захватывает дух. Вечером ещё и на фонтаны посмотрели, илюминацию шикарную в Олимпийском парке, спасибо за такую возможность организаторам)
  • М
    Мария
    14 мая 2024
    3 курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и Олимпийский парк
    Подойдет любителям красивых рассказов. Наш экскурсовод Кристина всю экскурсию сопровождала интересными фактами и байками, сумела погрузить в горный вайб этих
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    мест. Подходит новичкам. Но на обеде не стоит заказывать форель. Остался неприятный осадочек именно от обеда, к которому экскурсовод не имеет отношения. было бы неплохо поменять место обеда (по пути на канатную дорогу мест для еды достаточно). Не жалко денег, когда вкусно. А тут у нас была группа коллег из 20 человек, половина заказали форель разлекламированную и она была сухая и с привкусом тины.

  • А
    Анатолий
    25 апреля 2024
    Курорты Красной Поляны на микроавтобусе
    Прекрасная экскурсия, хорошо организована, гид рассказывал интересную информацию, получили удовольствие!
  • Д
    Дарья
    23 апреля 2024
    На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
    Очень понравилось
  • М
    Мари
    10 апреля 2024
    Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
    Вчера были на экскурсии горы и море с Анастасией. Сказать что мы остались довольны, это ничего не сказать. Всё очень
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    легко и интересно. Всё рассказала, показала, море красивых фотографий сделала. Организовала вкусный пикник для именинника и его друзей. Хочу ещё раз, от всей нашей компании сказать огромное спасибо, за этот незабываемый день ❤️

  • А
    Анастасия
    18 января 2024
    Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
    Спасибо Анастасии за такую шикарную экскурсию 🔥🤍
    Спасибо Анастасии за такую шикарную экскурсию 🔥🤍Спасибо Анастасии за такую шикарную экскурсию 🔥🤍Спасибо Анастасии за такую шикарную экскурсию 🔥🤍Спасибо Анастасии за такую шикарную экскурсию 🔥🤍
  • М
    Марина
    5 января 2024
    На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
    Отличная экскурсия! В пасмурную погоду есть что посмотреть. Мы попали в сильный дождь, хотя рассчитывали что дождь будет но не проливной и не постоянный. Обязательно нужно иметь при себе дождевик и непромокаемую обувь.
    Отличная экскурсия! В пасмурную погоду есть что посмотреть. Мы попали в сильный дождь, хотя рассчитывали что

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Ахштырский каньон»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
  2. 3 курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и Олимпийский парк
  3. На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
  4. Гастротур на внедорожном кабриолете
  5. Курорты Красной Поляны на микроавтобусе
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
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