Откройте для себя Абхазию — страну, где сочетаются первозданная природа, древняя культура и тёплое, искреннее гостеприимство. Со мной вы увидите страну такой, какой её не показывают в туристических буклетах. Это будет не просто поездка, а путешествие, составленное с вниманием к деталям и уважением к вашему времени и интересам.

Описание экскурсии

Маршрут составлен так, чтобы показать вам яркие, разнообразные стороны Абхазии — от природных чудес до памятников истории:

Смотровая площадка «Я люблю Гагру»

Ресторан «Гагрипш»

Парк принца Ольденбургского

Гагрская колоннада

Обзорная точка на Новую Гагру

Дегустации у местных производителей

Собор Успения Пресвятой Богородицы

Подвесной мост

Голубое озеро

Водопад «Мужские слёзы»

Самшитовая роща

Юпшарское ущелье

Чобгарский карниз («Прощай, Родина!»)

Озеро Рица — символ Абхазии среди гор и густых лесов. Глубина — 116 метров

О чём мы поговорим

Экскурсия — это не только маршруты и виды, но и живые беседы на интересные темы.

Гастрономия Абхазии . Как кулинарные традиции отражают характер и историю народа. Почему важны специи, и какие блюда готовят на большие праздники.

География и цивилизации . Как горы защищали, а реки питали древние поселения. И почему климат определял стратегию.

Мифы и легенды. Что скрывает Голубое озеро? Почему плачут «Мужские слёзы»? Что значит надпись на Чобгарском карнизе?

Примерный тайминг поездки

8:00 — выезд из Адлера

8:30–9:00 — пересечение границы (КПП «Псоу»), проверка документов

9:30 — прибытие в Гагру, осмотр достопримечательностей

11:00 — дегустация чая, мёда, вина, сыра у сертифицированных производителей

12:00 — старый Бзыпский храм

12:30 — подвесной мост через реку Бзыбь

13:00 — обед (по желанию) в национальном ресторане

14:00 — переезд к Рицинскому заповеднику, осмотр достопримечательностей

15:30 — озеро Рица

17:30 — отправление в обратный путь

19:00–20:00 — пересечение границы

20:30 — прибытие в Адлер

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном минивэне Toyota

С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов:

— загранпаспорт

— свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать)

— свидетельство о приобретении гражданства

— паспорт родителя — гражданина РФ — с указанием информации о детях

Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности.

