Из Адлера - навстречу природе, истории и гостеприимству Абхазии
Увидеть разнообразные стороны южной республики и полюбить её всем сердцем
Откройте для себя Абхазию — страну, где сочетаются первозданная природа, древняя культура и тёплое, искреннее гостеприимство. Со мной вы увидите страну такой, какой её не показывают в туристических буклетах.
Это будет не просто поездка, а путешествие, составленное с вниманием к деталям и уважением к вашему времени и интересам.
3 отзыва
Описание экскурсии
Маршрут составлен так, чтобы показать вам яркие, разнообразные стороны Абхазии — от природных чудес до памятников истории: Смотровая площадка «Я люблю Гагру»
Ресторан «Гагрипш»
Парк принца Ольденбургского
Гагрская колоннада
Обзорная точка на Новую Гагру
Дегустации у местных производителей
Собор Успения Пресвятой Богородицы
Подвесной мост
Голубое озеро
Водопад «Мужские слёзы»
Самшитовая роща
Юпшарское ущелье
Чобгарский карниз («Прощай, Родина!»)
Озеро Рица — символ Абхазии среди гор и густых лесов. Глубина — 116 метров
О чём мы поговорим
Экскурсия — это не только маршруты и виды, но и живые беседы на интересные темы.
Гастрономия Абхазии. Как кулинарные традиции отражают характер и историю народа. Почему важны специи, и какие блюда готовят на большие праздники.
География и цивилизации. Как горы защищали, а реки питали древние поселения. И почему климат определял стратегию.
Мифы и легенды. Что скрывает Голубое озеро? Почему плачут «Мужские слёзы»? Что значит надпись на Чобгарском карнизе?
Примерный тайминг поездки
8:00 — выезд из Адлера 8:30–9:00 — пересечение границы (КПП «Псоу»), проверка документов 9:30 — прибытие в Гагру, осмотр достопримечательностей 11:00 — дегустация чая, мёда, вина, сыра у сертифицированных производителей 12:00 — старый Бзыпский храм 12:30 — подвесной мост через реку Бзыбь 13:00 — обед (по желанию) в национальном ресторане 14:00 — переезд к Рицинскому заповеднику, осмотр достопримечательностей 15:30 — озеро Рица 17:30 — отправление в обратный путь 19:00–20:00 — пересечение границы 20:30 — прибытие в Адлер
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном минивэне Toyota
С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: — загранпаспорт — свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) — свидетельство о приобретении гражданства — паспорт родителя — гражданина РФ — с указанием информации о детях Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности.
Дополнительные расходы
Билет в национальный парк: 700 ₽ взрослый и 200 ₽ детский (с 8 до 12 лет)
Обед (от 700 ₽ с чел.)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Тимур — ваша команда гидов в Адлере
С 2014 года я напрямую связан с туризмом. Имею богатый опыт в сфере организации туров. Владею 2 языками в совершенстве. Имею 2 образования по гражданской и военной специальностям. Обладаю фундаментальными знаниями истории своей страны и быта своего народа. Имею много положительных отзывов от людей, с которыми приходилось сотрудничать.
Отзывы и рейтинг
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
13 ноя 2025
Одна из лучших экскурсий в Абхазию, которые я посещала! Тимур прекрасный экскурсовод, очень интересно рассказывает про Республику, если мы задавали вопросы, то получали ответ на любой из них, видно что читать дальше
знает и историю и быт Абхазии. Уверенно и аккуратно водит машину, достаточно комфортно быть пассажиром в его машине. Отдельное спасибо хочется сказать за возможность погулять по ухоженному мандариновому саду, хозяева разрешают срывать и кушать мандарины. Любимая Абхазия, спасибо за радушный прием!!
I
Ivan
30 окт 2025
Заказывали экскурсию у Тимура,немного скорректировали в начале с учетом того что нами уже было просмотрено,все понравилось,сервис-комфорт,а так же знания об Абхазии,наши вопросы не оставались без ответа,5 звезд,рекомендую!
Наталья
24 июл 2025
Ездили на экскурсию с детьми 7 и 12 лет. Все остались довольны. Поездка была на комфортном автомобиле. Вождение аккуратное, даже не укачало))) Забрали от места проживания в Адлере. По всему читать дальше
маршруту экскурсии Тимур нас не торопил. Было достаточно времени насладиться достопримечательностями Абхазии и ее природой. Так же Тимур замечательный рассказчик, на все дополнительные вопросы,которые ему были заданы, он поведал интересную информацию. Очень хорошая локация на винодельне. Там проходит дегустация вина(и не только). Народ на позитиве, молодцы.