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Обзорная по Сочи, дача Сталина, гора Ахун

Татьяна С.
Татьяна С. – Гид из Адлера
Обзорная по Сочи, дача Сталина, гора Ахун
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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Обзорная по Сочи, дача Сталина, гора Ахун
Обзорная по Сочи, дача Сталина, гора Ахун

Что вы увидите

  • Гора Ахун
  • дача Сталина
  • Зимний театр
  • КЗ Фестивальный
  • Храм Архангела Михаила
  • Приморский парк
  • морвокзал Сочи
  • железнодорожный вокзал Сочи
  • Курортный проспект
  • променадная зона
  • санаторий Орджоникидзе
  • Мацеста
Отправляйтесь на эту экскурсию ⛳, чтобы увидеть очарование старого Сочи. С нее мы рекомендуем начать знакомство с самым популярным курортным городом России.
Вы побываете на смотровой площадке горы ⛰️ Ахун самой высокой горы центральной части Сочи, откуда открываются великолепные виды на город 🏙️ и окрестности.
Затем посетите одну из 18 дач Сталина и узнаете, почему вождь всех народов приказал убрать фонтан ⛲ из внутреннего двора дачи и зачем Сталин одновременно использовал три свои спальни.
После этого Вас ждет прогулка 👣 по тенистым аллеям легендарного санатория Орджоникидзе, где снимался старый советский фильм 🎥 "Старик Хоттабыч". Вы сделаете уникальные фото на фоне фонтана "Танцующие вакханки" и увидите роскошную архитектуру центральных зданий санатория.
И, конечно же, вас ждет увлекательное путешествие в сердце Сочи - старую Мацесту. Ведь именно благодаря целительным свойствам мацестинской воды Сочи стал городом-курортом.
Что входит
  • Услуги трансфера и экскурсовода
Что не входит
  • Входные билеты:
  • Смотровая башня - 100 руб. /чел.
  • Дача Сталина - 300 руб. /чел.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель в Сочи или Адлере
Обзорная по Сочи, дача Сталина, гора Ахун
Обзорная по Сочи, дача Сталина, гора Ахун
Обзорная по Сочи, дача Сталина, гора Ахун
Обзорная по Сочи, дача Сталина, гора Ахун
Обзорная по Сочи, дача Сталина, гора Ахун
Обзорная по Сочи, дача Сталина, гора Ахун

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна С.
Татьяна С.
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Татьяна С. проводит ещё 2 экскурсии

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