Отправляйтесь на эту экскурсию ⛳, чтобы увидеть очарование старого Сочи. С нее мы рекомендуем начать знакомство с самым популярным курортным городом России.

Вы побываете на смотровой площадке горы ⛰️ Ахун самой высокой горы центральной части Сочи, откуда открываются великолепные виды на город 🏙️ и окрестности.

Затем посетите одну из 18 дач Сталина и узнаете, почему вождь всех народов приказал убрать фонтан ⛲ из внутреннего двора дачи и зачем Сталин одновременно использовал три свои спальни.

После этого Вас ждет прогулка 👣 по тенистым аллеям легендарного санатория Орджоникидзе, где снимался старый советский фильм 🎥 "Старик Хоттабыч". Вы сделаете уникальные фото на фоне фонтана "Танцующие вакханки" и увидите роскошную архитектуру центральных зданий санатория.

И, конечно же, вас ждет увлекательное путешествие в сердце Сочи - старую Мацесту. Ведь именно благодаря целительным свойствам мацестинской воды Сочи стал городом-курортом.