Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам из Адлера
Проведите день в чарующем лесном царстве с лианами, папоротниками и гигантскими деревьями. Оцените красоту четырех водопадов и насладитесь прохладой и тишиной
Приглашаем провести день в чарующем лесном царстве с лианами, папоротниками, гигантскими деревьями и отвесными скалами! Вы оцените красоту четырех водопадов, выпьете горной воды из родника и насладитесь прохладой и тишиной. читать дальшеуменьшить
Узнаете о жизни в Краснодарском крае: местных обычаях, традициях, природе и нравах.
Первым на пути вам встретится Ореховский водопад, расположенный на реке с необычным названием Безуменка. Далее по тенистым лесным тропам отправитесь к трем Ажекским водопадам и одноименному экопоселению. Прелесть маршрута не только в самих водопадах, но и в потрясающе живописном пути к ним.
Важно, что даже в самый знойный день высокие деревья защищают водопады от солнечного света и здесь всегда царит прохлада
Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь. В это время года лесные тропы наиболее живописны, а водопады полны воды, что делает их особенно впечатляющими.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Ореховский водопад
Ажекские водопады
Колхидский лес
Описание экскурсии
Дивные лесные водопады
Первым на пути вам встретится Ореховский водопад, расположенный на реке с необычным названием Безуменка. Вы узнаете, какое имя водопад носил до Октябрьской революции, какова его точная высота и какие легенды с ним связаны. Далее по тенистым лесным тропам отправитесь к трем Ажекским водопадам и одноименному экопоселению. Я расскажу историю этого места и помогу прочувствовать его колорит.
Магический Колхидский лес
Прелесть нашего маршрута не только в самих водопадах, но и в потрясающе живописном пути к ним. Словно сказочные создания, свисают с отвесных скал причудливые вьющиеся растения. А на отдельных участках вам покажется, что вы оказались в фантастическом лесу времен Юрского периода! Важно, что даже в самый знойный день высокие деревья защищают водопады от солнечного света и здесь всегда царит прохлада.
Организационные детали
Трансфер из вашего отеля до места старта и обратно включен в стоимость
Поход рассчитан на участников со средним уровнем физической подготовки. Протяженность пешей части маршрута — 12 км. Набор высоты — 500 м.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
3500 ₽
Дети до 12 лет
3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 2191 туриста
Я и моя команда организует однодневные походы в горах Сочи. Это продуманные приключения, которые оставляют каждого туриста под впечатлением от красот Юга! Мы — коренные сочинцы, а значит, знаем о таких деталях Сочи, о которых не знает больше никто. Пойдя с нами в поход, вы запомните этот день как один из самых ярких событий отпуска:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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4
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3
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2
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1
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Анна
Путешествие действительно волшебное! Маршрут не простой, мы прошли 22 км. В маршруте 3 красивейших водопада. Тропа до верхнего Ажека требует хорошей подготовки, нужно подняться на высоту, спустится и потом опять читать дальшеуменьшить
подняться. Для нас это было настоящее испытание (ещё и дождь пошел), но оно того стоило. Это самый красивый водопад! Виды гор Ажека и Алека тоже очень красивые. На хайкинге с нами был Семён, интересно рассказывал про эндемичные и реликтовые растения, животный мир, правила безопасного преодоления маршрута. Не смотря на то что было достаточно физически тяжело, маршрут очень понравился, делали остановки, ели дикую ежевику и кизил, купались в реке, остались очень довольны. Спасибо организаторам, рекомендуем данный маршрут.
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М
Максим
Даниил - увлеченный своим делом человек. Для него это не работа, а именно дело, которое приносит удовлетворение. Он искренне хочет изменить этот вид бизнеса к лучшему, и начинает с самого читать дальшеуменьшить
правильного - с себя. Строит корректную коммуникацию ДО похода. Интересный рассказчик и собеседник во время похода. Выбирает не банальные варианты даже в рамках предложенных локаций. Рекомендую пройти однодневный поход именно с Даниилом
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