Приглашаем провести день в чарующем лесном царстве с лианами, папоротниками, гигантскими деревьями и отвесными скалами! Вы оцените красоту четырех водопадов, выпьете горной воды из родника и насладитесь прохладой и тишиной.

Узнаете о жизни в Краснодарском крае: местных обычаях, традициях, природе и нравах. Первым на пути вам встретится Ореховский водопад, расположенный на реке с необычным названием Безуменка. Далее по тенистым лесным тропам отправитесь к трем Ажекским водопадам и одноименному экопоселению. Прелесть маршрута не только в самих водопадах, но и в потрясающе живописном пути к ним. Важно, что даже в самый знойный день высокие деревья защищают водопады от солнечного света и здесь всегда царит прохлада

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь. В это время года лесные тропы наиболее живописны, а водопады полны воды, что делает их особенно впечатляющими.

Сейчас август — это идеальное время.