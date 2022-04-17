Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам

Погулять по таинственным лесным тропинкам и насладиться фантастической южной природой

Индивидуальная
Приглашаю провести день в чарующем лесном царстве с лианами, папоротниками, гигантскими деревьями и отвесными скалами! Вы оцените красоту четырех водопадов, выпьете горной воды из родника и насладитесь прохладой и тишиной.

А я расскажу о жизни в Краснодарском крае: местных обычаях, традициях, природе и нравах!
Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам
Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам
Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам
Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам
Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам
Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам
Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Дивные лесные водопады

Первым на пути вам встретится Ореховский водопад, расположенный на реке с необычным названием Безуменка. Вы узнаете, какое имя водопад носил до Октябрьской революции, какова его точная высота и какие легенды с ним связаны. Далее по тенистым лесным тропам отправитесь к трем Ажекским водопадам и одноименному экопоселению. Я расскажу историю этого места и помогу прочувствовать его колорит.

Магический Колхидский лес

Прелесть нашего маршрута не только в самих водопадах, но и в потрясающе живописном пути к ним. Словно сказочные создания, свисают с отвесных скал причудливые вьющиеся растения. А на отдельных участках вам покажется, что вы оказались в фантастическом лесу времен Юрского периода! Важно, что даже в самый знойный день высокие деревья защищают водопады от солнечного света и здесь всегда царит прохлада.

Организационные детали

  • Трансфер из вашего отеля до места старта и обратно включен в стоимость
  • Поход рассчитан на участников со средним уровнем физической подготовки. Протяженность пешей части маршрута — 18 км. Набор высоты — 500 м.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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