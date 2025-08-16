Мои заказы

Гора Ачишхо – экскурсии в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Гора Ачишхо» в Адлере, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Пешая
5 часов
48 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Отвлекитесь от суеты курорта и проведите день среди водопадов, скал и горных рек. Увлекательные истории и живописные виды ждут вас
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
Завтра в 08:00
17 авг в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 15 чел.
Русская Швейцария: к горам Красной Поляны из Адлера
На машине
6 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Русская Швейцария: к горам Красной поляны
Путешествие от побережья до горных вершин Красной Поляны подарит незабываемые впечатления. Исследуйте ущелья, целебные источники и олимпийские объекты
Начало: От вашего отеля или ближайшей автобусной остановки
Расписание: в пятницу в 09:00
29 авг в 09:00
5 сен в 09:00
2500 ₽ за человека
Джип-тур по достопримечательностям горного Сочи
На машине
Джиппинг
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Джип-тур по достопримечательностям горного Сочи
Путешествие по крутым горам, самшитовым лесам и местным фермам
Начало: Из вашего отеля в Адлере или Сириусе
Завтра в 09:00
22 авг в 09:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Гора Ачишхо»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
  2. Русская Швейцария: к горам Красной Поляны из Адлера
  3. Джип-тур по достопримечательностям горного Сочи
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Голубое озеро
  4. Юпшарский каньон
  5. Роза Хутор
  6. Набережная
  7. Олимпийский Парк
  8. Ущелье Ахцу
  9. Самое главное
  10. Ресторан «Гагрипш»
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в августе 2025
Сейчас в Адлере в категории "Гора Ачишхо" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Адлере на 2025 год по теме «Гора Ачишхо», 51 ⭐ отзыв, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь