Индивидуальная
до 15 чел.
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Отвлекитесь от суеты курорта и проведите день среди водопадов, скал и горных рек. Увлекательные истории и живописные виды ждут вас
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
Завтра в 08:00
17 авг в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 15 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Русская Швейцария: к горам Красной поляны
Путешествие от побережья до горных вершин Красной Поляны подарит незабываемые впечатления. Исследуйте ущелья, целебные источники и олимпийские объекты
Начало: От вашего отеля или ближайшей автобусной остановки
Расписание: в пятницу в 09:00
29 авг в 09:00
5 сен в 09:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Джип-тур по достопримечательностям горного Сочи
Путешествие по крутым горам, самшитовым лесам и местным фермам
Начало: Из вашего отеля в Адлере или Сириусе
Завтра в 09:00
22 авг в 09:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
