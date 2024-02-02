Экскурсия в Сочи: Рыбалка со всем необходимым оборудованием
Добро пожаловать на борт. С нами Вы отправитесь на три часа в открытое море. Рыбалка проходит при любой погоде, даже во время дождя. Опытные рыбаки говорят, что «в дождик ловится даже лучше». Вас ждет три часа купания в открытом море, приготовление улова на борту и встреча с дельфинами.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Адлер однопалубный катамаран
|1 900 ₽
|Адлер двухпалубный катамаран
|2 000 ₽
|Детский билет в Адлерском районе
|1 300 ₽
|Стандартный билет Центральный район Сочи
|2 300 ₽
|Стандартный билет Имеретинский порт
|2 100 ₽
|Детский билет Имеретинский, порт, Сочи
|1 300 ₽
Описание
Добро пожаловать на борт. На три часа мы отправляемся в открытое море на рыбалку. Все необходимое для рыбалки уже есть на нашем судне — вам не нужно об этом думать! С нами Вы отправитесь на 3 часа в открытое море. Перед началом рыбалки капитан проводит небольшой инструктаж по рыбной ловле. А далее мы отправимся к рыбным местам. Рыбалка проходит при любой погоде, даже во время дождя. Опытные рыбаки говорят, что «в дождик ловится даже лучше». Что вас ждет:• Три часа купания в открытом море.
- Приготовление улова на борту.
- Встреча с дельфинами (у нас есть их телефон, мы пригласим их на встречу).
Ежедневно 08:00, 11:00, 14:00,
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Ответы на вопросы
Что входит
- Снасти и спининги
- Спасательные жилеты
- Страховка
- Трансфер по Адлерскому району и ПГТ Сириус
Что не входит
- Питание и напитки (можно взять с собой)
- Трансфер по Центральному району
- КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО КРАСНОЕ ВИНО НА БОРТ
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 08:00, 11:00, 14:00,
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Добрый день! Благодарим Вас за выбор нашей команды. В ближайшее время с Вами свяжется наш администратор и даст подробные инструкции
- Необходимо учитывать, что судно выходит в открытое море, удаление до двух миль. При себе необходимо иметь фото паспорта/свидетельства о рождении детей (мы находимся в приграничной зоне, могут быть проверки)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
2 фев 2024
Спасибо организаторам и капитану Дмитрию. Всё успели:рыбу нашли,поймали и нам её зажарили. Куча эмоций. Рыбачили в море в первый раз. Да,нужно присноровиться,но ничего сложного) Всем рекомендую.
В
Варвара
2 ноя 2023
Знаков на отзыв мало. А история у нас большая))) если коротко: в назначенное время за нами не приехал трансфер. Я написала Милене. Уже через минуту на меня вышел владелец лодки и за свой счёт оперативно заказал такси, которое вовремя нас доставило на место. За это респект. Случиться может всякое. Решили все достойно. Капитан Эд очень крутой морской волк. Колоритный и харизмативный. Рыбы наловили. Виды шикарные. Поэтому, несмотря на неприятности в самом начале, мы в восторге. Спасибо большое!!!!!
О
Оксана
24 окт 2023
Была на морской рыбалке от Мор вокзала. Отлично провела время! Наловили рыбешек, нажарили, наелись. Посмотрели закат!
Замечательный Капитан - Роман, отличный рассказчик, всё объяснил, показал, накормил)
Эмоции самые потрясающие! Всем советую!
Замечательный Капитан - Роман, отличный рассказчик, всё объяснил, показал, накормил)
Эмоции самые потрясающие! Всем советую!
Z
Zayako
16 окт 2023
Экскурсия с рыбалкой впечатлила моего 9-летнего внука. Наловили всей группой (из 10 человек) рыбку. Капитан, Николай, запек её на мангале и продегустировав свой улов, вернулись в порт. Ночной вид с моря на набережную-потрясающий. Запечатлев всю красоту на фото, вернулись в порт. Советую всем гостям, увлекающимся рыбалкой, испытать этот кайф.
Н
Надежда
18 сен 2023
Экскурсия супер! Панорамный вид гор впечатлил и восхитил! Открытое море заворожило волнами и тёплой водой! Рыбаки остались в восторге от увлекательной рыбалки, а какая эта рыбка вкусная!!! Отдельное спасибо капитану Вячеславу, если бы не он, мы бы остались без чудесного обеда и такого огромного спектра эмоций, которые очень сложно выразить словами!
Г
Галина
24 авг 2023
Ф
Фаниль
17 авг 2023
Прекрасная морская прогулка! Эмоции у детей просто зашкаливали, погода была отличной, останавливались по желанию. Капитан (Роман) просто молодец, и шутил, и объяснял, и интересные рассказы вел!
Б
Борис
9 авг 2023
Достоинства экскурсии/организаторов:
Снасти качественные -катушки позволяют рыбачить до дна, крючки не ржавые, грузила быстро погружают до дна; Капитан регулярно переезжает с "нерыбных" мест -если на точке не задаётся отлов или становится "тихо" -перекатываем в новое место. По итогу-выловили добрых полтора десятка рыб. Так же вытащили одного морского дракона-капитан уверенно его обезвредил
Недостаток
Новенький кассир неправильно вбил заказ и плыли не на том, что заказали, но все равно понравилось
Снасти качественные -катушки позволяют рыбачить до дна, крючки не ржавые, грузила быстро погружают до дна; Капитан регулярно переезжает с "нерыбных" мест -если на точке не задаётся отлов или становится "тихо" -перекатываем в новое место. По итогу-выловили добрых полтора десятка рыб. Так же вытащили одного морского дракона-капитан уверенно его обезвредил
Недостаток
Новенький кассир неправильно вбил заказ и плыли не на том, что заказали, но все равно понравилось
Д
Дамир
6 авг 2023
Организация рыбалки была на высоком уровне, был организован трансфер туда и обратно, в первый раз в жизни на одну удачку поймал 4 рыбы, такая рыбалка подойдет всем, советую выбирать данного тур агента👈, с остальными не удалось выстроить коммуникацию.
РЫБАЛКА В СОЧИ ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПОСЕЩЕНИЮ!!!!
Милена спасибо вам большое🔥
РЫБАЛКА В СОЧИ ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПОСЕЩЕНИЮ!!!!
Милена спасибо вам большое🔥
Н
Наталья
24 июля 2023
Давно хотела побывать на морской рыбалке все приезжают в таком восторге, потом смотришь фото и завидуешь. Вот в этом году решила прокатиться. Была очень довольна. Женщин было мало, мне уделяли больше внимания. Остались знакомства.
Д
Дмитрий
24 июля 2023
Всё чётко, замечаний нет, только воспоминания. Безопасно!
Д
Дарья
24 июля 2023
Было весело, позновательно, радушно встретили, с удовольствием проводили. Шучу, очень хорошее настроение
В
Вероника
14 июля 2023
Оказывается в чёрном море много рыбы! Я и не знала.
З
Захар
7 июля 2023
Всё понравилось. Спасибо, что отправили, мест не было, но нам сделали.
Э
Эльвира
6 июля 2023
Мы поехали от нечего делать, а так увлекательно получилось, прикольно было, что это катамаран, да ещё двухэтажный.
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