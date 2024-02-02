Приготовление улова на борту.

Встреча с дельфинами (у нас есть их телефон, мы пригласим их на встречу).

Добро пожаловать на борт. На три часа мы отправляемся в открытое море на рыбалку. Все необходимое для рыбалки уже есть на нашем судне — вам не нужно об этом думать! С нами Вы отправитесь на 3 часа в открытое море. Перед началом рыбалки капитан проводит небольшой инструктаж по рыбной ловле. А далее мы отправимся к рыбным местам. Рыбалка проходит при любой погоде, даже во время дождя. Опытные рыбаки говорят, что «в дождик ловится даже лучше». Что вас ждет:• Три часа купания в открытом море.