Татьяна С. проводит ещё 4 экскурсии

Этот маршрут один из наиболее популярных маршрутов среди гостей. Олимпийские объекты остаются самыми посещаемыми объектами в Сочи даже после олимпиады. Олимпийские игры проводились в двух местах: Красная Поляна и Олимпийский парк 🌳 по этим объектам будет проходить наша экскурсия ⛳. Сначала мы поедем в Красную Поляну. Для того, чтобы посмотреть больше достопримечательностей 🏛️ на этом маршруте, в сторону Красной поляны мы поедем по старой дороге.

Дорога длится более 50 километров, но вы не успеете заскучать в пути, потому что буквально каждые несколько километров вам будут встречаться интересные объекты. Такие, как, например, вантовый подвесной мост — уникальное строение, которое было возведено к олимпиаде.

По пути следования мы заедем на нарзанный источник, где вы сможете попить настоящего нарзана. Нарзан считается целебной минеральной водой, которая лечит болезни сердечно-сосудистой системы, болезни органов дыхания, болезни системы пищеварения и нервной системы. Издавна к этому источнику приходили люди, чтобы оздоровиться.

Следующую остановку мы сделаем на водопаде «Девичьи слезы». Струи воды падают со скал с 13-ти метровой высоты. С этим местом связана красивая и загадочная легенда, о которой вам расскажет гид.

Небольшая остановка на обзорной площадке у въезда в Красную поляну позволит вам вдохнуть свежего горного воздуха и узнать немного об истории 📖 Красной Поляны.

Красная Поляна — место проведения Олимпийских игр 2014 года. Именно в Красной Поляне состоялись соревнования по большинству спортивных дисциплин во время Олимпийских игр. Благодаря проведению олимпиады курорт получил развитую инфраструктуру, новые дороги, отели, канатные дороги и многое другое.

В данный момент на курорте работают 3 горнолыжных курорта: «Роза Хутор», «Горки Город», ГТЦ «Газпром». Каждый из них в своем роде уникален.

Красивые набережные, торгово-развлекательные центры, канатные дороги, которые и в летний сезон работают для гостей города. По перепаду высот они уникальны от 575 м. до 2230 м.

Поднявшись по канатной дороге вас ждут незабываемые впечатления и потрясающий вид на поселок Красная Поляна, Главный Кавказский Хребет.

После прогулки на канатной дороге вас жде увлекательное путешествие по культурно-этнографическому центру «Моя Россия». Это уникальный объект, не имеющий аналогов в мире. На площади 3 гектара разместились 11 тематических павильонов, представляющих различные регионы России. За час здесь можно посетить самые яркие и популярные места нашей Родины.

На Красной Поляне есть еще один уголок, куда необходимо заглянуть — это Эсто-Садок. Именно там разместилась резиденция президента России В. В. Путина. Вы увидите его особняк и узнаете, где презедент катается на лыжах. Там же мы посмотрим потрясающий музыкальный фонтан ⛲, который находится на крыше крупнейшего развлекательного центра Красной Поляны.

Посмотрев Красную Поляну, мы поедем вниз, к морю в Олимпийский парк. Олимпийский парк — один из самых главных объектов XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи. Он расположен в Адлере, в районе Имеретинской низменности. Здесь находятся спортивные сооружения, на которых проходили соревнования по фигурному катанию, скоростному бегу на коньках, хоккею, шорт-треку, керлингу.

Здесь же состоялись грандиозные церемонии открытия и закрытия Зимней Олимпиады 2014 года в Сочи, и Российский этап «королевских гонок» Формула-1 за которыми наблюдал весь мир.

Территория Олимпийского парка 200 гектаров, поэтому для осмотра парка посетителям предлагаются электрические гольф кары, на которых можно с комфортом осмотреть все

спортивные объекты.

В заключение программы нас ждет шоу Олимпийский свето-музыкальных фонтанов. Это незабываемое зрелище, который должен увидеть каждый. Струи воды вырываются из-под воды и поднимаются на высоту более 70 метров! Именно здесь во время Олимпиады горел олимпийский огонь.