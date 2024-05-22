1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Покоряя вершины Розы Хутор: групповая экскурсия с канатной дорогой
Откройте великолепие горного кластера Сочи: Роза Хутор, Газпром, Красная Поляна за один день
Начало: Сочи, Адлер, Жд вокзалы, остановки, крупные отели
Расписание: Ежедневно в 10.30-11.00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 200₽ за человека
Групповая
9 часов
Горнолыжный тур: Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром
Исследуйте зимние курорты Сочи, наслаждаясь дегустацией вина и панорамными видами с канатной дороги
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 10:30-11.00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 000₽ за человека
скидка
50%
Групповая
9 часов
«День в горах»: Путешествие по курортам Адлера и вечернее шоу фонтанов
Откройте для себя волшебство Адлера с экскурсией, включающей посещение курортов и шоу фонтанов. Погрузитесь в мир природы и развлечений
Начало: Адлер/Сириус ближайшая остановка, кпп отелей
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1000500₽ за человека
Групповая
10 часов
Красная Поляна, Олимпийский парк и шоу фонтанов
Начало: Адлер, ближайшая к вам остановка
Расписание: Ежедневно 11:15 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана22 мая 2024Отличный гид Дарья, очень позитивно и организованно!
- ННаталья20 мая 2024Очень интересная, колоритная экскурсия. Время пролетело просто. В пути Даша экскурсовод постоянно рассказывала много интересного. Удобно что билеты на Роза Хутор без очереди в кассу выдает Дарья. Нам очень понравилось. За одну большую экскурсию увидели много нового и интересного.
- ВВиктор20 мая 2024Экскурсия крутая, если будете выбирать куда подняться, однозначно выбирайте Розу Хутор, я был на обоих подъемниках, на Розе виды круче,
- ССветлана19 мая 2024Объекты Олимпиады в Сочи, горнолыжный курорт, супер экскурсия
- ИИрина19 мая 2024Красивый вид с горной вершины, родельбан и главное, замечательный экскурсовод Карина! Спасибо за экскурсию👍
- ССвятослав20 декабря 2023Путь к вершинам «Газпрома»Огромное спасибо, экскурсия была на высшем уровне, гид Кристина просто супер, всё рассказала, у меня остались только эмоции. Спасибо
- ООксана22 сентября 2023Путь к вершинам «Газпрома»Была в Сочи 1 день, но хотела посмотреть все) Увидела данную экскурсию в рекомендациях. Всё очень понравилось, содержательно, интересно, много нового узнала для себя. Прекрасный водитель и гид) Всем рекомендую!
- ООльга13 мая 2021Красная поляна и шоу фонтанов: снежная жемчужина ЧерноморьяЭкскурсия отличная, Валера был на высоте, респект Вашему экскурсоводу.
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Шоу фонтанов»
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