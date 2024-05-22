Шоу фонтанов – экскурсии в Адлере

Найдено 4 экскурсии в категории «Шоу фонтанов» в Адлере, цены от 500 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
К вершинам Розы Хутор (включены билеты на канатную дорогу + шоу фонтанов)
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
42 отзыва
Покоряя вершины Розы Хутор: групповая экскурсия с канатной дорогой
Откройте великолепие горного кластера Сочи: Роза Хутор, Газпром, Красная Поляна за один день
Начало: Сочи, Адлер, Жд вокзалы, остановки, крупные отели
Расписание: Ежедневно в 10.30-11.00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 200 за человека
Авторская экскурсия: Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром + Шоу фонтанов
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
161 отзыв
Горнолыжный тур: Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром
Исследуйте зимние курорты Сочи, наслаждаясь дегустацией вина и панорамными видами с канатной дороги
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 10:30-11.00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 000 за человека
«День в горах» - Три главных курорта и шоу фонтанов| авторская экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
129 отзывов
«День в горах»: Путешествие по курортам Адлера и вечернее шоу фонтанов
Откройте для себя волшебство Адлера с экскурсией, включающей посещение курортов и шоу фонтанов. Погрузитесь в мир природы и развлечений
Начало: Адлер/Сириус ближайшая остановка, кпп отелей
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1000500 за человека
Красная Поляна, Олимпийский парк и шоу фонтанов
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Красная Поляна, Олимпийский парк и шоу фонтанов
Начало: Адлер, ближайшая к вам остановка
Расписание: Ежедневно 11:15 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    22 мая 2024
    «День в горах» - Три главных курорта и шоу фонтанов| авторская экскурсия
    Отличный гид Дарья, очень позитивно и организованно!
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Авторская экскурсия: Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром + Шоу фонтанов
    Очень интересная, колоритная экскурсия. Время пролетело просто. В пути Даша экскурсовод постоянно рассказывала много интересного. Удобно что билеты на Роза Хутор без очереди в кассу выдает Дарья. Нам очень понравилось. За одну большую экскурсию увидели много нового и интересного.
  • В
    Виктор
    20 мая 2024
    «День в горах» - Три главных курорта и шоу фонтанов| авторская экскурсия
    Экскурсия крутая, если будете выбирать куда подняться, однозначно выбирайте Розу Хутор, я был на обоих подъемниках, на Розе виды круче,
    читать дальше

    и едет дольше. Экскурсовод Даша не давала заскучать. Единственное обед в кафе вырос за два года в цене в два раза, то, что два года назад выходило на 2 тыс, сейчас нам на троих вышло 4. На остановке ущелья Ахцу вам будут выпаривать орла, а потом просить пару тысяч за фото, даже если орла вам на руку посадят, шлите их, как я и сделал

  • С
    Светлана
    19 мая 2024
    К вершинам Розы Хутор (включены билеты на канатную дорогу + шоу фонтанов)
    Объекты Олимпиады в Сочи, горнолыжный курорт, супер экскурсия
  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    «День в горах» - Три главных курорта и шоу фонтанов| авторская экскурсия
    Красивый вид с горной вершины, родельбан и главное, замечательный экскурсовод Карина! Спасибо за экскурсию👍
  • С
    Святослав
    20 декабря 2023
    Путь к вершинам «Газпрома»
    Огромное спасибо, экскурсия была на высшем уровне, гид Кристина просто супер, всё рассказала, у меня остались только эмоции. Спасибо
  • О
    Оксана
    22 сентября 2023
    Путь к вершинам «Газпрома»
    Была в Сочи 1 день, но хотела посмотреть все) Увидела данную экскурсию в рекомендациях. Всё очень понравилось, содержательно, интересно, много нового узнала для себя. Прекрасный водитель и гид) Всем рекомендую!
  • О
    Ольга
    13 мая 2021
    Красная поляна и шоу фонтанов: снежная жемчужина Черноморья
    Экскурсия отличная, Валера был на высоте, респект Вашему экскурсоводу.

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Шоу фонтанов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. К вершинам Розы Хутор (включены билеты на канатную дорогу + шоу фонтанов)
  2. Авторская экскурсия: Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром + Шоу фонтанов
  3. «День в горах» - Три главных курорта и шоу фонтанов| авторская экскурсия
  4. Красная Поляна, Олимпийский парк и шоу фонтанов
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Шоу фонтанов" можно забронировать 4 экскурсии от 500 до 3 200 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 332 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Адлере на 2024 год по теме «Шоу фонтанов», 332 ⭐ отзыва, цены от 500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам