Сокровища Абхазии: Гагра, озеро Рица, Новый Афон и Пицунда

Абхазия - это необычайная природа, высокие горы, альпийские луга и гостеприимный народ

4.5
53 отзыва
Абхазия — это необычайная природа, высокие горы, альпийские луга и гостеприимный народ.

У нас будет всего лишь один день, чтобы изучить это местечко.

Для вас мы создали идеальный маршрут — вы увидите все главные достопримечательности Абхазии.

Вы узнаете, где любил обедать Сталин в Гаграх, почему всех манит голубое озеро Рица и как живут современные монахи в Новом Афоне.
Сокровища Абхазии: Гагра, озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
Сокровища Абхазии: Гагра, озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
Сокровища Абхазии: Гагра, озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
Сокровища Абхазии: Гагра, озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
Сокровища Абхазии: Гагра, озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
Сокровища Абхазии: Гагра, озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
Сокровища Абхазии: Гагра, озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
Сокровища Абхазии: Гагра, озеро Рица, Новый Афон и Пицунда

Что вы увидите 🤩

  • Гагра
  • Ресторан Гагрипш
  • Колоннада в Гагре
  • Озеро Рица
  • Новый Афон (с местными достами)
  • Водопад Девичьи Слезы
  • Водопад Мужские Слезы
  • Юпшарский каньон
  • Голубое озеро
  • Рукотворный водопад
  • Пицунда (в летний период)
ГаграНаше знакомство с Абхазией начнется с Гагры. Этот город славится своей красотой еще со времен СССР. Мы посетим величественную колоннаду, и, конечно же, ресторан Гагрипш - любимый ресторан Сталина, построенный без единого гвоздя. Озеро Рица и другие чудеса природыПо пути к озеру Рица вы увидите Водопад Девичьи слезы – это скала, утопающая в зелени, по которой тонкими струйками стекает чистая, как слеза, горная вода. Водопад Мужские слезы – бурный горный ручей, струи которого разбиваются брызгами прямо о дорогу.
Голубое озеро – сапфир в оправе из горных вершин. Озеро питает подземная река, и его изумрудный цвет никогда не меняется. Почему – вы узнаете от нашего экскурсовода. Юпшарский каньон, или знаменитый Каменный мешок. Высота скал в каньоне достигает 500 м, и кажется, что они вот-вот сомкнутся прямо над вами. Каменный мешок поражает своими масштабами и силой.
И, наконец, озеро Рица – жемчужина Абхазии. Это невероятно красивое и холодное горное озеро, которое не нуждается в описании. Новый АфонДалее по маршруту следует Новый Афон. Первое, что мы посетим здесь – это Новоафонский монастырь, который находится у подножия горы.
Наша следующая остановка – Рукотворный водопад, который построили монахи монастыря. Он полноводен и красив в любое время года.
Последняя остановка в Новом Афоне – Храм Симона Кананита, вытесанный из белого камня. И сам храм, и окружающий его пейзаж очень красивы. ПицундаВ летний период завершает наше путешествие Пицунда. Это город-курорт, который был очень популярен в СССР. Роскошный хвойный лес прямо на берегу моря, кристально чистая вода и песчаные пляжи – все это ждет вас в Пицунде. Важно знать- По желанию вы можете посетить: Новоафонскую пещеру (график работы и цену уточняйте на месте) и дачу Сталина (график работы и цену уточняйте на месте).

Важно знать:

  • Граница Абхазии на сегодняшний день открыта только для граждан России и граждан ЛНР и ДНР (Луганск и Донецк).
  • Всем гостям при себе обязательно иметь паспорт гражданина РФ или действующий загран паспорт. Для гостей с детьми младше 18 лет при себе необходимо иметь оригинал свидетельста о рождении ребенка, или паспорт ребенка, если с ребенком едут не родители, то необходим оригинал нотариально заверенного разрешения на вывоз ребенка за границу. Гостям, не имеющим Российского гражданства, необходима многократная Российская виза и паспорт.
  • Также помните, вас не выпустят за границу если Вы имеете непогашенные судебные взыскания по кредитам, налогам, штрафам и т. д.
  • Одевайтесь удобно, подбирайте комфортную обувь и возьмите с собой воды и легкий перекус, чтобы путешествие было максимально приятным.
  • Уважаемые гости, обязательно возьмите с собой маски! Без маски вас не допустят к прохождению границы с Абхазией!

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Взрослый
1 600 ₽
Детский
1 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Дегустация меда, сыра, вина, чачи и коньяка.
  • Экологические сборы
  • Услуги экскурсовода
  • Трансфер в обе стороны
Что не входит
  • Обед (средний чек 500 руб. /чел.)
  • Дача Сталина
  • Ново-Афонская пещера (500 руб. ) График работы: ежедневно
Важная информация
  • Граница открыта исключительно для граждан РФ!
  • Всем гостям при себе обязательно иметь паспрт гражданина РФ или действующий загран паспорт.
  • Для гостей с детьми младше 18 лет при себе необходимо иметь оригинал свидетельста о рождении ребенка, или паспрот ребенка, если с ребенком едут не родители, то необходим оригинал нотариально заверенного разрешения на вывоз ребенка за границу.
  • Так же, Вас не выпустят за границу если Вы имеете непогашенные судебные взыскания по кредитам, налогам, штрафам и т. д.
  • Уважаемые гости, обязательно возьмите с собой маски! Без маски вас не допустят к прохождению границы с Абхазией!
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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