ГаграНаше знакомство с Абхазией начнется с Гагры. Этот город славится своей красотой еще со времен СССР. Мы посетим величественную колоннаду, и, конечно же, ресторан Гагрипш - любимый ресторан Сталина, построенный без единого гвоздя. Озеро Рица и другие чудеса природыПо пути к озеру Рица вы увидите Водопад Девичьи слезы – это скала, утопающая в зелени, по которой тонкими струйками стекает чистая, как слеза, горная вода. Водопад Мужские слезы – бурный горный ручей, струи которого разбиваются брызгами прямо о дорогу.

Голубое озеро – сапфир в оправе из горных вершин. Озеро питает подземная река, и его изумрудный цвет никогда не меняется. Почему – вы узнаете от нашего экскурсовода. Юпшарский каньон, или знаменитый Каменный мешок. Высота скал в каньоне достигает 500 м, и кажется, что они вот-вот сомкнутся прямо над вами. Каменный мешок поражает своими масштабами и силой.

И, наконец, озеро Рица – жемчужина Абхазии. Это невероятно красивое и холодное горное озеро, которое не нуждается в описании. Новый АфонДалее по маршруту следует Новый Афон. Первое, что мы посетим здесь – это Новоафонский монастырь, который находится у подножия горы.

Наша следующая остановка – Рукотворный водопад, который построили монахи монастыря. Он полноводен и красив в любое время года.

Последняя остановка в Новом Афоне – Храм Симона Кананита, вытесанный из белого камня. И сам храм, и окружающий его пейзаж очень красивы. ПицундаВ летний период завершает наше путешествие Пицунда. Это город-курорт, который был очень популярен в СССР. Роскошный хвойный лес прямо на берегу моря, кристально чистая вода и песчаные пляжи – все это ждет вас в Пицунде. Важно знать- По желанию вы можете посетить: Новоафонскую пещеру (график работы и цену уточняйте на месте) и дачу Сталина (график работы и цену уточняйте на месте).

Важно знать: