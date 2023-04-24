Побывать в удивительном и мистическом месте, прикоснуться к древним дольменам, возведенным еще до нашей эры, увидеть величественные курганы, таинственный круг Солнца и загадать желание, пройдя семь кругов языческого лабиринта.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Краснополянские дольмены
- Газпром
- Роза Хутор
- Посёлок Красная Поляна
- Археологический музей Красной Поляны
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает
Вы побываете в удивительном и мистическом месте, где прикоснётесь к древним дольменам, возведенным еще до нашей эры. Они мирно соседствуют с величественными курганами. Увидите таинственный круг Солнца и загадаете желание, пройдя семь кругов языческого лабиринта.
Древние дольмены
Вы увидите семь древних мегалитических сооружений, которые сохранились в горах Красной Поляны с III–II тысячелетия до н. э.
Мужской и женский лабиринт
Прогуляемся по языческим лабиринтам, сохранившимся с Х века н. э., прикоснемся к древней религии и проведем обряд исполнения желаний. Здешние места хранят мощную энергетику людей, живших некогда в этих краях. Она поможет осуществиться самым смелым из ваших желаний.
Курганы X–XVI в. в.
Древние курганные могильники являются памятником археологии и охраняются государством. На территории объекта были обнаружены около 120 курганов с каменной наброской. Они донесли до наших дней следы народов, живших в этих краях много веков назад.
Солярный круг
Еще один интересный объект, заслуживающий особого внимания — солярный круг. Это спираль, выложенная камнями на земле, в центре которой возвышается небольшой каменный курган. Здесь древние язычники проводили свои обряды и общались с великим богом солнца.
Храм воды
Место, где древние язычники совершали ритуалы, связанные с водой. Археологи до сих пор по крупицам собирают информацию об этом. Омовение лица и рук в стремительном потоке воды было одним из ритуальных действий, ведущих к оздоровлению и избавлению от болезней.
Музей археологии
Вас ждёт интерактивный музей археологии. Здесь история оживает при помощи современных технологий. Вы увидите «ожившие» экспонаты и узнаете много интересного о жизни древних племён, населявших горы Кавказского хребта.
Важно знать:
На экскурсии пригодится удобная одежда и обувь.
В стоимость экскурсии включено:
- трансфер,
- услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
входные билеты: дольмены — 200 руб. /чел., музей — 400 руб. /чел.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты: дольмены — 200 руб. /чел.
- Музей — 400 руб. /чел
- Место начала и завершения?
- Железнодорожный вокзал Адлера
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- На экскурсии пригодится удобная одежда и обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании