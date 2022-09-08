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застолье прошли отлично. Огромное спасибо гиду Армену. Но… мы заказывали экскурсию на ДОЛЬМЕНЫ, так как на 33 ВОДОПАДАХ мы уже были. Оператор не уведомил, что экскурсии на Дольмены нет, об этом мы узнали уже в поездке у гида Армена. Пожелание оператору: не вводите в заблуждение туристов и заранее сообщайте об изменениях маршрута. ЭТИ ОЦЕНКИ НАШЕМУ ГИДУ, TRIPSTER НЕУД.