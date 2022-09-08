1 чел.
По популярности
Групповая
9 часов
Автобусная экскурсия «Водопады, дольмены и кавказское застолье» в Адлере
Отправляйтесь в живописное приключение по Адлеру! Водопады, дольмены, переправа на ГАЗ-66 и кавказское застолье с танцами и песнями ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Мы покажем высеченный в скале монолитный дольмен и раскроем версии его происхождения»
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2 200₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Тайна краснополянских дольменов, храм Солнца и лабиринт желаний
Начало: Железнодорожный вокзал Адлера
«Что вас ожидает Вы побываете в удивительном и мистическом месте, где прикоснётесь к древним дольменам, возведенным еще до нашей эры»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Древнейшие дольмены и горнолыжные курорты Красной поляны
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Приглашаю вас познакомиться со знаменитой Красной поляной, ее дольменами и горнолыжными курортами»
Расписание: Ежедневно с 9-00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Живописные ущелья, дольмены и горные курорты за 1 день (из Адлера)
Прокатиться по горным окрестностям Сочи, полюбоваться шикарной природой и прикоснуться к истории
«Входные билеты на дольмены оплачиваются дополнительно — 200 руб»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнатолий8 сентября 2022Добрый день. Заказали автобусную экскурсию на дольмены. В итоге попали на экскурсию 33 водопада. Экскурсия на 33 водопада и Кавказское
- ЭЭлина23 июля 2022Очень приятная экскурсия. Порадовало что оставили приличное время на водопады. Достаточно равноценно было распределено время между всеми точками. И очень
- ААртём10 июля 2022Очень интересная экскурсия! Тенгиз -супер, задаёт и поддерживает весёлый дух! Водитель аккуратный и профессиональный. Поездка на ГАЗ-66 доставила массу ярких впечатлений. Колоритное вечернее развлечение. Очень рекомендую!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Дольмены»
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