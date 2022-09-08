Экскурсии на дольмены в Адлере

Найдено 4 экскурсии в категории «Дольмены» в Адлере, цены от 2 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия «Водопады, дольмены и кавказское застолье»
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
7 отзывов
Автобусная экскурсия «Водопады, дольмены и кавказское застолье» в Адлере
Отправляйтесь в живописное приключение по Адлеру! Водопады, дольмены, переправа на ГАЗ-66 и кавказское застолье с танцами и песнями ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Мы покажем высеченный в скале монолитный дольмен и раскроем версии его происхождения»
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2 200 за человека
Тайна краснополянских дольменов, храм Солнца и лабиринт желаний
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Тайна краснополянских дольменов, храм Солнца и лабиринт желаний
Начало: Железнодорожный вокзал Адлера
«Что вас ожидает Вы побываете в удивительном и мистическом месте, где прикоснётесь к древним дольменам, возведенным еще до нашей эры»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Древнейшие дольмены и горнолыжные курорты Красной поляны
Индивидуальная
8 часов
Древнейшие дольмены и горнолыжные курорты Красной поляны
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Приглашаю вас познакомиться со знаменитой Красной поляной, ее дольменами и горнолыжными курортами»
Расписание: Ежедневно с 9-00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.
Живописные ущелья, дольмены и горные курорты за 1 день (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Живописные ущелья, дольмены и горные курорты за 1 день (из Адлера)
Прокатиться по горным окрестностям Сочи, полюбоваться шикарной природой и прикоснуться к истории
«Входные билеты на дольмены оплачиваются дополнительно — 200 руб»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анатолий
    8 сентября 2022
    Автобусная экскурсия «Водопады, дольмены и кавказское застолье»
    Добрый день. Заказали автобусную экскурсию на дольмены. В итоге попали на экскурсию 33 водопада. Экскурсия на 33 водопада и Кавказское
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    застолье прошли отлично. Огромное спасибо гиду Армену. Но… мы заказывали экскурсию на ДОЛЬМЕНЫ, так как на 33 ВОДОПАДАХ мы уже были. Оператор не уведомил, что экскурсии на Дольмены нет, об этом мы узнали уже в поездке у гида Армена. Пожелание оператору: не вводите в заблуждение туристов и заранее сообщайте об изменениях маршрута. ЭТИ ОЦЕНКИ НАШЕМУ ГИДУ, TRIPSTER НЕУД.

  • Э
    Элина
    23 июля 2022
    Автобусная экскурсия «Водопады, дольмены и кавказское застолье»
    Очень приятная экскурсия. Порадовало что оставили приличное время на водопады. Достаточно равноценно было распределено время между всеми точками. И очень
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    красивое завершение в виде концерта с застольем (цены приемлимые, еда качественная). Единственное но важное уточнение: советую оформлять экскурсию непосредственно в городе. Полно точек и всех есть данный маршрут но стоит дешевле. Если тут экскурсия стоит 1700 то другие участники платили либо 1200 либо 1450.

  • А
    Артём
    10 июля 2022
    Автобусная экскурсия «Водопады, дольмены и кавказское застолье»
    Очень интересная экскурсия! Тенгиз -супер, задаёт и поддерживает весёлый дух! Водитель аккуратный и профессиональный. Поездка на ГАЗ-66 доставила массу ярких впечатлений. Колоритное вечернее развлечение. Очень рекомендую!!!
    Очень интересная экскурсия! Тенгиз -супер, задаёт и поддерживает весёлый дух! Водитель аккуратный и профессиональный. Поездка наОчень интересная экскурсия! Тенгиз -супер, задаёт и поддерживает весёлый дух! Водитель аккуратный и профессиональный. Поездка на

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Дольмены»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Автобусная экскурсия «Водопады, дольмены и кавказское застолье»
  2. Тайна краснополянских дольменов, храм Солнца и лабиринт желаний
  3. Древнейшие дольмены и горнолыжные курорты Красной поляны
  4. Живописные ущелья, дольмены и горные курорты за 1 день (из Адлера)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Дольмены" можно забронировать 4 экскурсии от 2 200 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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