Мистический Сочи из Адлера

Приоткрыть тайны Красной Поляны в путешествии к древним дольменам, монастырям и храмам
Многие думают, что история Сочи началась в 19 веке, когда Черноморское побережье Кавказа стало Российским.

Как же они ошибаются! Вы посетите древний комплекс дольменов и ощутите необычную энергию этого места, увидите легендарный водопад «Девичьи слезы» и проедетесь по захватывающему дух Краснополянскому шоссе — чуду инженерного гения. А я поделюсь удивительными преданиями родного края.
Мистический Сочи из Адлера
Мистический Сочи из Адлера
Мистический Сочи из Адлера
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

🗿 Загадки прошлого

Вы знаете, что такое дольмены? Это одни из самых загадочных сооружений древней цивилизации. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению относительно их предназначения. Мы осмотрим «места силы» и мегалиты бронзового века, поговорим о различных гипотезах и ощутим особенную энергетику комплекса. Что вы почувствуете: прилив сил или же покой, главенство собственного сознания или гармонию с окружающим миром?

🌊 Легенды девичьих слез и Медвежий угол

Скрытый от глаз путешественников, в лесной чаще притаился великолепный водопад «Девичьи слёзы». Вас ждет живописное зрелище: чудесный ручей летит с 13-метровой скалы, чтобы разбиться о камни. Я расскажу печальное предание о юной пастушке, полюбившей бессмертного горного духа, а после проведу вас к целебному источнику. В урочище Чвижепсе добывают воду, имеющую сходство с водой «Арзни» и «Нарзан», «Боржоми» и «Саирме», но с большей минерализацией и большим содержанием кальция, без сульфатов. Вы попробуете воды источника и даже увезете бутылочку-другую с собой.

🛣 Инженерное чудо

Несомненно, одним из самых загадочных инженерных творений конца позапрошлого века стало Краснополянское шоссе, построенное горным инженером Василием Константиновичем Константиновым. Вы узнаете историю строительства дороги «Пронеси, Господи!» и поразитесь смелости инженера, а также насладитесь живописной панорамой ущелья Ахцу и реки Мзымта. Вы поймете, почему ущелье прозвали глубочайшим шрамом, рассекающим лицо Кавказа и отметите сходство «Реберных» тоннелей со скелетами огромных китов. Пусть это не удивляет вас, ведь мы на дне верхнеюрского моря! Вряд ли можно найти более атмосферное место для съемок.

⛪ Был монастырь

Мы проедем по впечатляющему горному серпантину через аутентичные села и окажемся у Троице-Георгиевского женского монастыря. Все храмы этого молодого монастыря построены по проекту архитектора Ф. И. Афуксениди. Мы поговорим об убранстве каждого из них и оценим иконостас иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», сделанный из прессованной гималайской соли. Искрящиеся купола и хрустальная горная река — время будто замерло, здесь царствует Вечность!

Пока взрослые гости будут обходить великолепные храмы, дети могут покататься на велосипедах и самокатах по удобной площадке, а также пообщаться с енотами, кроликами, индюками и декоративными курочками в специальном зооуголке. Ну и, конечно, невозможно уехать из этого места, не выпив чаю с монастырской выпечкой и не взяв с собой каравай ароматного хлеба!

🌉 Древняя Греция

Неподалеку от монастыря за сельскими постройками скрывается другой исторический артефакт — церковь Святого Георгия Победоносца девятнадцатого века. Я расскажу, как здесь появилась греческая церковь и как жители селения Лесное празднуют День Святого Георгия. Вы осмотрите древние руины средневекового храма, а после отправитесь на знаменитый «вантовый» мост, построенный перед Олимпиадой, откуда открывается живописная панорама на шумную Мзымту.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается

  • Билеты в национальный парк к дольменам (с человека): 200 рублей — взрослый, 100 рублей — детский с 7 до 14 лет
  • Билеты в национальный парк к водопаду «Девичьи слёзы»: 200 рублей — взрослый, 100 рублей — детский с 7 до 14 лет
  • Билеты в национальный парк к нарзанному источнику Чвижепсе: 100 рублей для путешественников с 10 лет, до 10 лет — бесплатно.
  • Обед во время экскурсии — заезжаем в любое кафе или ресторан на ваш выбор, гид предложит оптимальный вариант кафе со шведской линией.
  • Можно взять с собой бутылки с водой, чтобы в дальнейшем наполнить нарзаном на источнике.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Адлер железнодорожный вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Адлера

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковИстория и архитектураНеобычныеЛетниеПрирода и пейзажиСвятые местаВыездныеНа весь деньМонастыри, церкви, храмыКрасная полянаТроице-Георгиевский монастырьПопулярные местаУникальный опытЧвижепсеСоборы и храмыДольменыОт ж/д вокзала

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