Обилие культовых мест в Абхазии подтверждает уникальность духовного пространства республики. Абхазские земли соприкасались с владениями византийских царей и мусульманских воевод. И при этом — ни одного упоминания о религиозных войнах! На примере местных храмов и монастырей я покажу, как религии уживаются рядом, не вытесняя при этом характерные черты друг друга.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

В Абхазии находится множество древних православных храмов, соборов и монастырей. Сохранившиеся постройки сочетают черты сразу нескольких культур: византийской и переднеазиатских. Я расскажу, почему иноземные религии всегда мирно уживались на территории республики. Познакомлю с результатами археологических исследований и раскрою подробности христианизации причерноморских племён.

Путешествуя на автомобиле по древним абхазским городам — Гагре, Гудауте, Лыхны — мы с вами проедем и пройдём по следам древней христианской колонизации. Вот некоторые из зданий, которые вы увидите:

часовня Святого Ипатия (6 век)

храм Симона Кананита (9-10 вв.)

церковь Пресвятой Богородицы (10 век)

Новоафонский монастырь и храм (19 век)

Драндский Успенский собор (6 век)

храм Святого Георгия Победоносца (11 век)

Моквский собор Успения Пресвятой Богородицы (960-970-е гг.)

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером

Завтрак и обед в стоимость не входят. Лучше иметь наличные деньги, карты принимают не везде.

Женщинам и девушкам желательно иметь при себе платки или косынки на голову

Пересечение границы