Обилие культовых мест в Абхазии подтверждает уникальность духовного пространства республики. Абхазские земли соприкасались с владениями византийских царей и мусульманских воевод.
И при этом — ни одного упоминания о религиозных войнах! На примере местных храмов и монастырей я покажу, как религии уживаются рядом, не вытесняя при этом характерные черты друг друга.
И при этом — ни одного упоминания о религиозных войнах! На примере местных храмов и монастырей я покажу, как религии уживаются рядом, не вытесняя при этом характерные черты друг друга.
Описание экскурсии
В Абхазии находится множество древних православных храмов, соборов и монастырей. Сохранившиеся постройки сочетают черты сразу нескольких культур: византийской и переднеазиатских. Я расскажу, почему иноземные религии всегда мирно уживались на территории республики. Познакомлю с результатами археологических исследований и раскрою подробности христианизации причерноморских племён.
Путешествуя на автомобиле по древним абхазским городам — Гагре, Гудауте, Лыхны — мы с вами проедем и пройдём по следам древней христианской колонизации. Вот некоторые из зданий, которые вы увидите:
- часовня Святого Ипатия (6 век)
- храм Симона Кананита (9-10 вв.)
- церковь Пресвятой Богородицы (10 век)
- Новоафонский монастырь и храм (19 век)
- Драндский Успенский собор (6 век)
- храм Святого Георгия Победоносца (11 век)
- Моквский собор Успения Пресвятой Богородицы (960-970-е гг.)
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером
- Завтрак и обед в стоимость не входят. Лучше иметь наличные деньги, карты принимают не везде.
- Женщинам и девушкам желательно иметь при себе платки или косынки на голову
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
- Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
- Детям до 14 лет — загранпаспорт
- Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
- Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Адлере по месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1182 туристов
Меня зовут Евгений. Я родился, крестился и женился в Сочи. Всегда любил показывать друзьям свой город и много и красиво о нем рассказывать!) В итоге решил выучиться на гида — и сейчас с большим удовольствием провожу авторские экскурсии по Большому Сочи и Абхазии.
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