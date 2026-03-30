2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Волшебными дорогами к Рице из Адлера

Вдохновенное авто-путешествие по сказочной Абхазии
Добро пожаловать в красивейший уголок — Абхазию! Вас ждут величественные горы, мшистые леса, чистейшие горные реки, живописные водопады и поразительные обрывы.

Дорога мимо двух средневековых крепостей приведёт вас к легендарному озеру Рица, чей покой хранят Абхазские горы.

Здесь вы пообедаете в традиционной апацхе, а я расскажу вам местные легенды и необыкновенные истории жизни абазинов, издревле населявших эти земли.
4.8
17 отзывов
Волшебными дорогами к Рице из Адлера
Волшебными дорогами к Рице из Адлера
Волшебными дорогами к Рице из Адлера

Описание экскурсии

Окрестности Гагры

В этом путешествии вы влюбитесь в лазурное побережье Гагры, глядя на него с высоты птичьего полёта. Прикоснётесь к древним стенам крепостей Абаата и Бзыпта, которые откроют страницы своей богатой истории. И узнаете историю строительства самой живописной дороги Абхазии, которая начинается у мыса Пицунда и теряется высоко в горных лугах.

Заповедная абхазская природа

По дороге к озеру вы побываете у водопадов Девичьи и Мужские Cлёзы, с появлением которых связана романтичная легенда. На подвесном мостике полюбуетесь горной рекой с бирюзовыми водами, а затем очутитесь в сказочном, укутанном мхами лесу на берегах кристально чистой реки Юпшара. Кроме того, вы заглянете в пропасть у обрыва Чабгарского карниза и доедете до 150-метрового Молочного водопада.

Великолепие озера Рица

В какой бы сезон вы ни оказались на высокогорном озере Рица, атмосфера сердца Абхазии неизменно восхищает, а легенды о появлении Рицы усиливают энергетику этого места. Здесь, у подножия гор, вы познакомитесь с национальной абхазской кухней, пообедав в традиционной апацхе.

Организационные детали

  • Транспортные услуги включены в стоимость экскурсии (машина Nissan Almera 2017 года)
  • Дополнительно оплачивается экологический сбор при въезде на озеро Рица (700 руб. с чел.) и обед
  • Экскурсия может начинаться в Сочи, Адлере или Красной поляне (стоимость одинаковая)
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 20). Доплата за каждого участника — 25% от стоимости экскурсии
  • За доплату возможно провести экскурсию на микроавтобусе, автомобиле любого класса и даже кабриолете. Стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
  • Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
  • Детям до 14 лет — загранпаспорт
  • Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
  • Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
  • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваш гид в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 3432 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Денис, и я опытный гид и водитель с 20-летним стажем. «Горы не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они — храмы, где я исповедую мою религию». © А. Букреев

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
1
Владимир
Мы всей семьёй остались в восторге!! Несмотря на дождливую погоду, получили невероятное удовольствие, теперь хочется приехать ещё разок. Маршрут интересен, очень насыщен живописными локациями и увлекательными историями, но при этом не перегружен. Большущее спасибо Денису!!
Мы всей семьёй остались в восторге!! Несмотря на дождливую погоду, получили невероятное удовольствие, теперь хочется приехать
Мы всей семьёй остались в восторге!! Несмотря на дождливую погоду, получили невероятное удовольствие, теперь хочется приехать
Денис
Денис
Ответ организатора:
Спасибо 👍 Я очень рад тому, что мне выпала честь стать первым, кто распахнул Вам дверь в Абхазию … Это был первый шаг… Вас Ждет еще много открытий на Черноморских берегах Кавказа…
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Мы остались в полном восторге от экскурсии в Абхазию. Она стала настоящим открытием и подарила массу положительных эмоций. Спасибо Денису за его труд и профессионализм!
Рекомендуем всем, кто хочет окунуться в атмосферу этого удивительного края, выбрать именно этого гида.
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Спасибо большое за экскурсию! Начали в 10 утра,Денис рекомендовал,чтобы избежать очереди на границе. Прошли очень быстро. Далее были красивые места,церковь,крепость,и по нашей просьбе- купание в море,в Гаграх. Потом подвесной мост,со
читать дальшеуменьшить

спуском с тарзанке,потом стеклянный мост. И там,где стеклянный мост, вкусная еда в ресторане(обед). По эмоциям я бы уже и закончила эксурсию. Но т. к. на машине,то мы смогли еще доехать до красивых мест,включая озеро Рица. Машина комфортная,водит Денис безопасно(это была основная просьба). Очень красивые места,интересно,учитывались наши пожелания. Единственное я не думала,что эта экскурсия окажется столь насыщенной. Вае устали,дочке,12 лет,далась тяжелей(погода была очень изнуряющая,жаркая)! Если бы знала,то разбила бы ее на 2 дня!! Обратно границу прошли минут за 40. Денис интересный собеседник,разказчик,орентирован на нас,учитывал наши потребности,возможности! Спасибо!

Спасибо большое за экскурсию! Начали в 10 утра,Денис рекомендовал,чтобы избежать очереди на границе. Прошли очень быстро.
Спасибо большое за экскурсию! Начали в 10 утра,Денис рекомендовал,чтобы избежать очереди на границе. Прошли очень быстро.
Спасибо большое за экскурсию! Начали в 10 утра,Денис рекомендовал,чтобы избежать очереди на границе. Прошли очень быстро.
Спасибо большое за экскурсию! Начали в 10 утра,Денис рекомендовал,чтобы избежать очереди на границе. Прошли очень быстро.
Спасибо большое за экскурсию! Начали в 10 утра,Денис рекомендовал,чтобы избежать очереди на границе. Прошли очень быстро.
Спасибо большое за экскурсию! Начали в 10 утра,Денис рекомендовал,чтобы избежать очереди на границе. Прошли очень быстро.
Спасибо большое за экскурсию! Начали в 10 утра,Денис рекомендовал,чтобы избежать очереди на границе. Прошли очень быстро.
Спасибо большое за экскурсию! Начали в 10 утра,Денис рекомендовал,чтобы избежать очереди на границе. Прошли очень быстро.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Наша поездка состоялась с 2 детьми 2 и 6 лет, Денис все рассчитал и учел, сделал экскурсию максимально комфортной и интересной для всех членов семьи, в обход толп и избитых
читать дальшеуменьшить

мест. Поездка получилась очень насыщенной, красивой, интересной, яркой. Дал много дельных советов по отдыху, рассказал много интересного из истории и быта. Таможню прошли быстро, в автомобиле тоже было удобно. Будем еще обращаться и рекомендовать!
Денис, спасибо! Мой долгожданный, но честный отзыв))

Наша поездка состоялась с 2 детьми 2 и 6 лет, Денис все рассчитал и учел, сделал
Наша поездка состоялась с 2 детьми 2 и 6 лет, Денис все рассчитал и учел, сделал
Наша поездка состоялась с 2 детьми 2 и 6 лет, Денис все рассчитал и учел, сделал
Наша поездка состоялась с 2 детьми 2 и 6 лет, Денис все рассчитал и учел, сделал
Наша поездка состоялась с 2 детьми 2 и 6 лет, Денис все рассчитал и учел, сделал
Наша поездка состоялась с 2 детьми 2 и 6 лет, Денис все рассчитал и учел, сделал
Наша поездка состоялась с 2 детьми 2 и 6 лет, Денис все рассчитал и учел, сделал
Наша поездка состоялась с 2 детьми 2 и 6 лет, Денис все рассчитал и учел, сделал+1
Наша поездка состоялась с 2 детьми 2 и 6 лет, Денис все рассчитал и учел, сделал
Вам был полезен этот отзыв?
А
Были 7 декабря на индивидуальной экскурсии. Все очень понравилось, интересная беседа во время поездки, были учтены все наши пожелания. Воспользуемся услугами Дениса в следущую поездку в Сочи и с удовольствием будем советовать его друзьям. Спасибо за прекрасный день.
Вам был полезен этот отзыв?
Михаил
Всем добрый день. Денис прекрасный собеседник и очень заботливый человек. У меня проблемы с ногами. Он смог составить маршрут удобный для нас. Учел все пожелания. Абхазия красивая. Особенно дорога на озеро Рица. Останавливались в прекрасных локациях и без скопления людей. И рестораны для обеда отличные выбрал. В общем приятно чувствовать, что человек знает свой край и заботится о своих туристах.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Адлера

Похожие экскурсии на «Волшебными дорогами к Рице из Адлера»

Гегский водопад и озеро Рица. Поездка из Адлера в мини-группе
Джиппинг
На машине
Сплавы и рафтинг
13 часов
34 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Гегский водопад и озеро Рица. Поездка из Адлера в мини-группе
Отправиться на внедорожнике к древнему каньону, Голубому озеру и Рице из Адлера
Начало: Адлер/Сириус
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
15 авг в 06:00
2200 ₽ за человека
Необыкновенная Абхазия: из Адлера
На машине
10 часов
123 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Необыкновенная Абхазия: из Адлера
Оценить красоту дикой природы с нетуристических ракурсов и посетить затерянные памятники древности
Начало: От вашего отеля в Адлерском районе
15 авг в 08:30
16 авг в 08:30
от 20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Живописная Абхазия из Адлера: Белые скалы, Гагра, озеро Рица
На машине
8 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Живописная Абхазия из Адлера: Белые скалы, Гагра, озеро Рица
Посетить топовые места края в своём темпе
Начало: В Адлере
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
от 14 100 ₽ за всё до 4 чел.
Сокровища природы и культуры Абхазии - из Адлера
На автобусе
12 часов
16 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Сокровища природы и культуры Абхазии - из Адлера
Путешествие-впечатление, в котором Абхазия расскажет о себе сама
Начало: На остановке в Сочи или Адлере
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
15 авг в 05:30
1600 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Адлере
от 19 000 ₽ за экскурсию