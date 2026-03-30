2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Дорога мимо двух средневековых крепостей приведёт вас к легендарному озеру Рица, чей покой хранят Абхазские горы.
Здесь вы пообедаете в традиционной апацхе, а я расскажу вам местные легенды и необыкновенные истории жизни абазинов, издревле населявших эти земли.
Описание экскурсии
Окрестности Гагры
В этом путешествии вы влюбитесь в лазурное побережье Гагры, глядя на него с высоты птичьего полёта. Прикоснётесь к древним стенам крепостей Абаата и Бзыпта, которые откроют страницы своей богатой истории. И узнаете историю строительства самой живописной дороги Абхазии, которая начинается у мыса Пицунда и теряется высоко в горных лугах.
Заповедная абхазская природа
По дороге к озеру вы побываете у водопадов Девичьи и Мужские Cлёзы, с появлением которых связана романтичная легенда. На подвесном мостике полюбуетесь горной рекой с бирюзовыми водами, а затем очутитесь в сказочном, укутанном мхами лесу на берегах кристально чистой реки Юпшара. Кроме того, вы заглянете в пропасть у обрыва Чабгарского карниза и доедете до 150-метрового Молочного водопада.
Великолепие озера Рица
В какой бы сезон вы ни оказались на высокогорном озере Рица, атмосфера сердца Абхазии неизменно восхищает, а легенды о появлении Рицы усиливают энергетику этого места. Здесь, у подножия гор, вы познакомитесь с национальной абхазской кухней, пообедав в традиционной апацхе.
Организационные детали
- Транспортные услуги включены в стоимость экскурсии (машина Nissan Almera 2017 года)
- Дополнительно оплачивается экологический сбор при въезде на озеро Рица (700 руб. с чел.) и обед
- Экскурсия может начинаться в Сочи, Адлере или Красной поляне (стоимость одинаковая)
- Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 20). Доплата за каждого участника — 25% от стоимости экскурсии
- За доплату возможно провести экскурсию на микроавтобусе, автомобиле любого класса и даже кабриолете. Стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
- Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
- Детям до 14 лет — загранпаспорт
- Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
- Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
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