2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Волшебными дорогами к Рице

Вдохновенное авто-путешествие из Адлера по сказочной Абхазии

Денис
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Денис – ваш гид
Добро пожаловать в красивейший уголок — Абхазию! Вас ждут величественные горы, мшистые леса, чистейшие горные реки, живописные водопады и поразительные обрывы.

Дорога мимо двух средневековых крепостей приведёт вас к легендарному озеру Рица, чей покой хранят Абхазские горы.

Здесь вы пообедаете в традиционной апацхе, а я расскажу вам местные легенды и необыкновенные истории жизни абазинов, издревле населявших эти земли.
8500 ₽
7225 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле в Адлере
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Волшебными дорогами к Рице
Волшебными дорогами к Рице

Что вас ожидает

Окрестности Гагры
В этом путешествии вы влюбитесь в лазурное побережье Гагры, глядя на него с высоты птичьего полёта. Прикоснётесь к древним стенам крепостей Абаата и Бзыпта, которые откроют страницы своей богатой истории. И узнаете историю строительства самой живописной дороги Абхазии, которая начинается у мыса Пицунда и теряется высоко в горных лугах.

Заповедная абхазская природа
По дороге к озеру вы побываете у водопадов Девичьи и Мужские слёзы, с появлением которых связана романтичная легенда. На подвесном мостике полюбуетесь горной рекой с бирюзовыми водами, а затем очутитесь в сказочном, укутанном мхами лесу на берегах кристально чистой реки Юпшара. Кроме того, вы заглянете в пропасть у обрыва Чабгарского карниза и доедете до 150-метрового Молочного водопада.

Великолепие озера Рица
В какой бы сезон вы ни оказались на высокогорном озере Рица, атмосфера сердца Абхазии неизменно восхищает, а легенды о появлении Рицы усиливают энергетику этого места. Здесь, у подножия гор, вы познакомитесь с национальной абхазской кухней, пообедав в традиционной апацхе.

Организационные детали

  • Для прохождения российско-абхазской границы необходим общегражданский паспорт. Детям до 14 лет необходимо иметь при себе свидетельство о рождении и согласие на выезд (если ребёнок едет без обоих родителей).
  • Транспортные услуги включены в стоимость экскурсии.
  • Дополнительно оплачивается экологический сбор при въезде на озеро Рица (350 руб./чел, 100 руб./ребёнок до 8 лет) и обед.
  • Экскурсия может начинаться в Сочи, Адлере или Красной поляне (стоимость одинаковая).
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 20). Доплата за каждого участника — 25% от стоимости экскурсии.
Волшебными дорогами к Рице
Волшебными дорогами к Рице
Волшебными дорогами к Рице
Волшебными дорогами к Рице
Волшебными дорогами к Рице
Волшебными дорогами к Рице
Волшебными дорогами к Рице
Волшебными дорогами к Рице
Волшебными дорогами к Рице
Волшебными дорогами к Рице

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле в Адлере.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Денис
Денис
Здравствуйте! Меня зовут Денис, и я опытный гид и водитель с 20-летним стажем. «Горы не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они — храмы, где я исповедую мою религию». © А. Букреев
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

16 марта 2019
Прекрасная экскурсия, Денис всю дорогу рассказывает интересные истории, легенды, традиции, обычии Абхазии и её народа. Он всю дорогу на позитиве, постоянно шутит, вообщем скучать не дает. Мы очень довольны прогулкой по Абхазии, даже не смотря на то, что погода была не из лучших, всё было прекрасно. Денису отдельное спасибо, будем рекомендовать вас друзьям и знакомым! :-)
4 марта 2019
Съездили мы в минувшие выходные довольно большой компанией (5 взрослых и 1 ребенок 5 лет) на экскурсию к озеру Рица. Впечатления у нас самые положительные!

Денис проводит ещё 1 экскурсию

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