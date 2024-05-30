1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия: Курортная Гагра и озеро Рица - путешествие по истории и природе
Погрузитесь в мир кавказской красоты и истории с экскурсией по Гагре и озеру Рица. Исследуйте древние святыни и неповторимые пейзажи
Начало: На кпп Псоу
Завтра в 08:00
10 июня в 09:00
9 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Абхазия из Адлера: культура, природа и история
Погрузитесь в уникальный мир Абхазии, исследуя её исторические сокровища и природные чудеса в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: КПП Псоу, поселок Веселое
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по нетуристическим местам Абхазии из Адлера
Вас ждут древние храмы, крепости, живописные водопады и уникальные панорамы Абхазии. Путешествие вдали от туристических троп
Начало: От вашего отеля в Адлерском районе (Сочи и Кр Поля...
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Погружение в красоту и историю Абхазии: от Адлера до Пицунды
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Абхазии, где вас ждут величественные горы, чистейшие озера и богатая история
Начало: КПП Псоу, так же возможен выезд из Гагры, Пицунды,...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1600014 400₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
Познакомиться со столицей республики, навестить два курорта и побывать в Новоафонском монастыре
Начало: КПП Псоу-Абхазия. Возможен выезд из Гагры, Пицунды...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1777015 993₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия из Адлера: здравствуй, Абхазия
Озеро Рица, Гагра и Новый Афон на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Из отеля путешественника в Адлере. Посещение пещер...
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
1777015 993₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чары Абхазии: Гагра и озеро Рица
Насладиться фантастической горной природой и услышать о местных традициях и обычаях
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Волшебными дорогами к Рице из Адлера
Вдохновенное авто-путешествие по сказочной Абхазии
Начало: В вашем отеле в Адлере
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Неизведанный мир восточной Абхазии
Гагра, Сухум и таинственные города-призраки Ткуарчал и Акармара на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Адлера в Абхазию: Гагра и Рица
Прогуляться по старинной набережной, увидеть легендарное озеро и услышать удивительную историю края
Начало: У вашего отеля в Адлере
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
14 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла30 мая 2024Прекрасная экскурсия. Ездили с 2 детьми, все остались очень довольны поездкой. Экскурсовод Даниэль очень интересно излагал материал, учитывал наши пожелания, не торопил и сделал шикарные фотографии. Даниэль прекрасно водит машину, что не маловажно на местных дорогах. Спасибо большое!
- ААнна26 мая 2024Замечательная экскурсия, прекрасно провели день в Абхазии с Денисом! Удачно подобраны места остановок, без толп туристов, что позволило насладиться видами.
- ООксана24 мая 2024Нам все очень понравилось!
- ННадежда20 мая 2024Поездка была прекрасно организована. Мы ооочень довольны, масса приятных впечатлений за такой короткий срок. У нас был гид Станислав - очень
- ИИван20 мая 2024Ездили с ребенком 2 года, все понравилось!
- ААнтон17 мая 2024Брал эту экскурсию для своих родителей 16.05.2024. Родители остались под большим впечатлением, понравилось абсолютно все, и машина, и маршрут, и информация
- ННаталья10 мая 2024Великолепная экскурсия в необыкновенную Абхазию! Все сошлось, погода, экскурсовод, познавательный рассказ, удобный маршрут. Нам было очень комфортно и познавательно. Были с ребенком 3 лет, переживали, как все пройдет ИДЕАЛЬНО ♥️
- ААнтон6 мая 2024Увлекательно, интересно, познавательно. Рекомендую!
- ЕЕлена6 мая 202429 апреля мы отправились на экскурсию в Абхазию с гидом Даниэлем, которому спешим выразить слова глубокой благодарности за столь яркую,
- ААлсу3 мая 2024Поездка нам с мужем очень понравилась, я сразу предупредила, что мне не нужны обычные локации, которые посещают автобусами и дегустации
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Крепость Абаата»
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