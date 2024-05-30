Крепость Абаата – экскурсии в Адлере

Найдено 10 экскурсий в категории «Крепость Абаата» в Адлере, цены от 9 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Курортная Гагра и озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
91 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Курортная Гагра и озеро Рица - путешествие по истории и природе
Погрузитесь в мир кавказской красоты и истории с экскурсией по Гагре и озеру Рица. Исследуйте древние святыни и неповторимые пейзажи
Начало: На кпп Псоу
Завтра в 08:00
10 июня в 09:00
9 800 за всё до 4 чел.
Абхазия круглый год! (Из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
61 отзыв
Абхазия из Адлера: культура, природа и история
Погрузитесь в уникальный мир Абхазии, исследуя её исторические сокровища и природные чудеса в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: КПП Псоу, поселок Веселое
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
13 000 за всё до 4 чел.
Необыкновенная Абхазия: из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
89 отзывов
Путешествие по нетуристическим местам Абхазии из Адлера
Вас ждут древние храмы, крепости, живописные водопады и уникальные панорамы Абхазии. Путешествие вдали от туристических троп
Начало: От вашего отеля в Адлерском районе (Сочи и Кр Поля...
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Абхазия
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
25 отзывов
Погружение в красоту и историю Абхазии: от Адлера до Пицунды
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Абхазии, где вас ждут величественные горы, чистейшие озера и богатая история
Начало: КПП Псоу, так же возможен выезд из Гагры, Пицунды,...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1600014 400 за всё до 6 чел.
Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
18 отзывов
Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
Познакомиться со столицей республики, навестить два курорта и побывать в Новоафонском монастыре
Начало: КПП Псоу-Абхазия. Возможен выезд из Гагры, Пицунды...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1777015 993 за всё до 6 чел.
Экскурсия из Адлера: здравствуй, Абхазия
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Экскурсия из Адлера: здравствуй, Абхазия
Озеро Рица, Гагра и Новый Афон на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Из отеля путешественника в Адлере. Посещение пещер...
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
1777015 993 за всё до 6 чел.
Чары Абхазии: Гагра и озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Чары Абхазии: Гагра и озеро Рица
Насладиться фантастической горной природой и услышать о местных традициях и обычаях
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
11 500 за всё до 4 чел.
Волшебными дорогами к Рице из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
8 отзывов
Волшебными дорогами к Рице из Адлера
Вдохновенное авто-путешествие по сказочной Абхазии
Начало: В вашем отеле в Адлере
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Неизведанный мир восточной Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Неизведанный мир восточной Абхазии
Гагра, Сухум и таинственные города-призраки Ткуарчал и Акармара на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
25 000 за всё до 4 чел.
Из Адлера в Абхазию: Гагра и Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Из Адлера в Абхазию: Гагра и Рица
Прогуляться по старинной набережной, увидеть легендарное озеро и услышать удивительную историю края
Начало: У вашего отеля в Адлере
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
14 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    30 мая 2024
    Знакомьтесь, Абхазия
    Прекрасная экскурсия. Ездили с 2 детьми, все остались очень довольны поездкой. Экскурсовод Даниэль очень интересно излагал материал, учитывал наши пожелания, не торопил и сделал шикарные фотографии. Даниэль прекрасно водит машину, что не маловажно на местных дорогах. Спасибо большое!
  • А
    Анна
    26 мая 2024
    Необыкновенная Абхазия: из Адлера
    Замечательная экскурсия, прекрасно провели день в Абхазии с Денисом! Удачно подобраны места остановок, без толп туристов, что позволило насладиться видами.
  • О
    Оксана
    24 мая 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Нам все очень понравилось!
  • Н
    Надежда
    20 мая 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Поездка была прекрасно организована. Мы ооочень довольны, масса приятных впечатлений за такой короткий срок. У нас был гид Станислав - очень
    читать дальше

    вежливый, приятный, рассказывал увлекательно, время в пути прошло незаметно, хотелось бы и на целый день поехать! Маршрут был выстроен с учётом наших пожеланий. Автомобиль очень чистый, ухоженный и комфортный. За 5 часов мы почувствовали дух Абхазии, увидели просто волшебные места, очень хочется вернуться и насладиться! Организаторы прекрасные, огромная благодарность и процветания вам и вашему делу!

    Поездка была прекрасно организована. Мы ооочень довольны, масса приятных впечатлений за такой короткий срокПоездка была прекрасно организована. Мы ооочень довольны, масса приятных впечатлений за такой короткий срокПоездка была прекрасно организована. Мы ооочень довольны, масса приятных впечатлений за такой короткий срокПоездка была прекрасно организована. Мы ооочень довольны, масса приятных впечатлений за такой короткий срок
  • И
    Иван
    20 мая 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Ездили с ребенком 2 года, все понравилось!
    Ездили с ребенком 2 года, все понравилось!Ездили с ребенком 2 года, все понравилось!Ездили с ребенком 2 года, все понравилось!Ездили с ребенком 2 года, все понравилось!Ездили с ребенком 2 года, все понравилось!Ездили с ребенком 2 года, все понравилось!
  • А
    Антон
    17 мая 2024
    Абхазия круглый год! (Из Адлера)
    Брал эту экскурсию для своих родителей 16.05.2024. Родители остались под большим впечатлением, понравилось абсолютно все, и машина, и маршрут, и информация
    читать дальше

    от гида. Парни большие молодцы! Сергей, организация отличная! отдельное спасибо нашему гиду Адгуру, за настроение, за его тактичность, доброжелательность, гостеприимство, знания в истории, местности, культуре. Экскурсия была крайне интересная и насыщенная👍🏽 Рекомендую!

  • Н
    Наталья
    10 мая 2024
    Необыкновенная Абхазия: из Адлера
    Великолепная экскурсия в необыкновенную Абхазию! Все сошлось, погода, экскурсовод, познавательный рассказ, удобный маршрут. Нам было очень комфортно и познавательно. Были с ребенком 3 лет, переживали, как все пройдет ИДЕАЛЬНО ♥️
    Великолепная экскурсия в необыкновенную Абхазию! Все сошлось, погода, экскурсовод, познавательный рассказ, удобный маршрут. Нам было оченьВеликолепная экскурсия в необыкновенную Абхазию! Все сошлось, погода, экскурсовод, познавательный рассказ, удобный маршрут. Нам было оченьВеликолепная экскурсия в необыкновенную Абхазию! Все сошлось, погода, экскурсовод, познавательный рассказ, удобный маршрут. Нам было оченьВеликолепная экскурсия в необыкновенную Абхазию! Все сошлось, погода, экскурсовод, познавательный рассказ, удобный маршрут. Нам было оченьВеликолепная экскурсия в необыкновенную Абхазию! Все сошлось, погода, экскурсовод, познавательный рассказ, удобный маршрут. Нам было очень
  • А
    Антон
    6 мая 2024
    Экскурсия из Адлера: здравствуй, Абхазия
    Увлекательно, интересно, познавательно. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    6 мая 2024
    Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
    29 апреля мы отправились на экскурсию в Абхазию с гидом Даниэлем, которому спешим выразить слова глубокой благодарности за столь яркую,
    читать дальше

    интересную, с чувством юмора проходящую на протяжении всего дня экскурсию. Гид, который не просто живописно рассказал о достопримечательностях страны гостеприимства, но и поведал о местных традициях и обычаях, о семейных укладах (о том, чего вы не узнаете в привычной, обывательской экскурсии!). Даниэль очень располагает к общению в силу лёгкости своей натуры, открытости и прекрасного чувства юмора 👍Мы побывали в Гагре, Новом Афоне, где посетили Ново-Афонскую зрелищную пещеру (1975г.), являющуюся необычайно красивым чудом природы. Мы находились на глубине от 140 до 200 метров, где температура порядка 11 градусов при 100% влажности. Побывали на озере Рица, даче Сталина, прикоснулись к истории в прямом и переносным смысле сего слова. Зашли на рынок, где прикупили свежие вкусности. Наслаждались красивым пейзажем, яркостью красок природы и гор. Вкусно пообедали в колоритном ресторане "Абхазский двор". Абхазия и сама экскурсия, места, которые мы посетили и увлекательные рассказы нашего гида останутся в нашем ❤️

  • А
    Алсу
    3 мая 2024
    Необыкновенная Абхазия: из Адлера
    Поездка нам с мужем очень понравилась, я сразу предупредила, что мне не нужны обычные локации, которые посещают автобусами и дегустации
    читать дальше

    вин, сыров и прочего, т. к путешествуем без багажа, налегке. Все пожелания были учтены. Денис достаточно грамотно, интересно и весело рассказал про Абхазию. Показал действительно красивые и небанальные места. Разговаривал с нами как с друзьями. Отвез нас в потрясающее место на обед. Мы были на одной волне. Однозначно рекомендую экскурсию с ним.

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Крепость Абаата»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Курортная Гагра и озеро Рица
  2. Абхазия круглый год! (Из Адлера)
  3. Необыкновенная Абхазия: из Адлера
  4. Знакомьтесь, Абхазия
  5. Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Крепость Абаата" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 9 800 до 25 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 309 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Купите самую интересную из 10 экскурсий в Адлере на 2024 год по теме «Крепость Абаата», 309 ⭐ отзывов, цены от 9800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам