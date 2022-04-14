вт, сб. в 14:00 (время ориентировочное)

«Воронцовские пещеры» - выездной тур из Адлера

Приглашаем вас в путешествие по подземным дворцам с их удивительным убранством: сталактитами, сталагмитами, каменными

Групповая
Приглашаем вас в путешествие по подземным дворцам с их удивительным убранством: сталактитами, сталагмитами, каменными фонтанами, водопадами, клумбами и цветами.

Протяженность пешеходного экскурсионного маршрута — 600 метров.

И пройдет он под сводами самых крупных пещер в Краснодарском крае — Воронцовских.
«Воронцовские пещеры» - выездной тур из Адлера
«Воронцовские пещеры» - выездной тур из Адлера
«Воронцовские пещеры» - выездной тур из Адлера
«Воронцовские пещеры» - выездной тур из Адлера
«Воронцовские пещеры» - выездной тур из Адлера
«Воронцовские пещеры» - выездной тур из Адлера
Воронцовская пещера пещера благоустроена, в ней проложены дорожки от грота «Пантеон» к гроту «Прометей». Пещера освещена, сооружается подъемник, ведущий от горного приюта к пещере, прокладывается автодорога к приюту от поселка Калиновое Озеро, сооружается стоянка для автотранспорта.

Пещерные залы

В пещерах много воды, в том числе минеральных источников, есть подземные реки и озера, гроты и залы. Залы «Сталактитовый», «Пантеон», «Очажный», «Тишины», «Овальный», «Медвежий», «Прометей» поражают своими размерами и естественно-декоративным убранством. В залах «Очажный» и «Сталактитовый», длиной до 100 метров, есть вертикальные участки с водопадами и водобойными ямами, затейливые нагромождения глыб, карбонатные натеки. В зале «Пантеон» куполообразный потолок украшен гирляндами сталактитов.

Пещерный микроклимат

Пещеры — особый мир, со своим микроклиматом, с постоянной температурой: зимой и летом она достигает примерно 9-11 градусов тепла. Воздух в пещерах содержит гораздо меньше болезнетворных микробов, чем на поверхности земли. Вместе с подземными водами туда проникают радиоактивные изотопы углерода. Именно они вызывают свечение сталактитов, ионизируют воздух, убивают болезнетворные бактерии.
Воронцовские пещеры находятся на двух уровнях — верхнем и нижнем. Экскурсии проходят в верхнем ярусе пещер. Нижний, более богатый натечными образованиями, доступен только спелеотуристам, спускающимся туда в сопровождении подготовленных инструкторов — их называют еще подземными альпинистами.

Пещерные находки

В Воронцовской пещере среди находок имелись и археологические памятники позднего палеолита: каменные и костяные орудия, кости съеденных животных (зубров, диких лошадей, кабанов, оленей, медведей), остатки посуды. Предполагают, что некогда она могла использоваться купцами для хранения товаров. В годы гражданской войны (1918-1922) в пещере укрывались партизаны.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные расходы
Что не входит
  • Экологический сбор — 200 руб.
  • Входные билеты — взрослый 650 руб. / детский 300 руб
Место начала и завершения?
Адлер, ближайшая к вам остановка
Когда и сколько длится
Когда: вт, сб. в 14:00 (время ориентировочное)
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

вт, сб. в 14:00 (время ориентировочное)

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