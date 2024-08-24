Пещеры, горные перевалы, невероятные виды и чайный мастер-класс на автомобильной экскурсии
Приглашаю отдохнуть от курортного шума и провести день, наслаждаясь тишиной и удивительными горными пейзажами! Вы исследуете похожую на сюрреалистический лес Воронцовскую пещеру с подсвеченными сталактитами и сталагнатами, поучаствуете в чудесном чаепитии с блинчиками и вареньем и познакомитесь с местной древней историей.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание мастер-класса
Магическая Воронцовская пещера
Меньше часа езды от центра Сочи по отличной дороге на комфортном автомобиле — и вы у Воронцовской пещеры, в эпицентре древнейшей истории Кавказского Причерноморья. Подсвеченные сталактиты и сталагнаты и звуки пещерной реки подарят вам ощущение древнего сказочного леса! За каждым поворотом тропинки, под каждым мостиком вас будут ждать волшебные персонажи — их облик рождают тени причудливых наростов скальной породы. А ещё в пещере совершенно упоительный целебный воздух, уничтожающий все микробы.
Уютная и полезная чайная дегустация
Вы полюбуетесь высокогорными чайными плантациями и погрузитесь в самую глубину чайной истории Сочи. Будучи профессиональным титестером (высококвалифицированным чайным экспертом), я проведу для вас дегустацию байхового чая в уютном чайном домике с дровяным камином. Вы узнаете, как правильно выбирать, заваривать и хранить чай и как он воздействует на человеческий организм с точки зрения биохимии. А еще попробуете ажурные аппетитные блинчики с местным вареньем!
Организационные детали
Экскурсия автомобильная, но часть пути (примерно 1 км туда и обратно) от парковки до пещеры нужно пройти пешком по оборудованной тропинке с небольшим уклоном
Максимальное число людей в машине — 4 взрослых и 2 ребенка (автомобиль Chery Tiggo 8 Pro)
Дополнительные расходы:
Входные билеты в пещеру не включены в стоимость: 450 рублей — взрослый, 300 рублей — детский с 7 до 14 лет;
Вход в национальный парк: 200 рублей — взрослый, 100 рублей — детский с 7 до 14 лет;
Чайная дегустация оплачивается дополнительно: 550-650 рублей с человека (в зависимости от количества порций блинов и варенья)
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Адлере
Провела экскурсии для 1746 туристов
Я обожаю свой город — его воздух, звуки, запахи, проспекты и удалённые тропинки. Больше двух лет организовывала и проводила экскурсии в большой компании, но сейчас хочется отойти от стандартных предложений и показать гостям Сочи, открытый для «своих»!