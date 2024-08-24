Приглашаю отдохнуть от курортного шума и провести день, наслаждаясь тишиной и удивительными горными пейзажами! Вы исследуете похожую на сюрреалистический лес Воронцовскую пещеру с подсвеченными сталактитами и сталагнатами, поучаствуете в чудесном чаепитии с блинчиками и вареньем и познакомитесь с местной древней историей.

Описание мастер-класса

Магическая Воронцовская пещера

Меньше часа езды от центра Сочи по отличной дороге на комфортном автомобиле — и вы у Воронцовской пещеры, в эпицентре древнейшей истории Кавказского Причерноморья. Подсвеченные сталактиты и сталагнаты и звуки пещерной реки подарят вам ощущение древнего сказочного леса! За каждым поворотом тропинки, под каждым мостиком вас будут ждать волшебные персонажи — их облик рождают тени причудливых наростов скальной породы. А ещё в пещере совершенно упоительный целебный воздух, уничтожающий все микробы.

Уютная и полезная чайная дегустация

Вы полюбуетесь высокогорными чайными плантациями и погрузитесь в самую глубину чайной истории Сочи. Будучи профессиональным титестером (высококвалифицированным чайным экспертом), я проведу для вас дегустацию байхового чая в уютном чайном домике с дровяным камином. Вы узнаете, как правильно выбирать, заваривать и хранить чай и как он воздействует на человеческий организм с точки зрения биохимии. А еще попробуете ажурные аппетитные блинчики с местным вареньем!

Организационные детали

Экскурсия автомобильная, но часть пути (примерно 1 км туда и обратно) от парковки до пещеры нужно пройти пешком по оборудованной тропинке с небольшим уклоном

Максимальное число людей в машине — 4 взрослых и 2 ребенка (автомобиль Chery Tiggo 8 Pro)

Дополнительные расходы: