Завораживающие окрестности Сочи (из Адлера)

Пещеры, горные перевалы, невероятные виды и чайный мастер-класс на автомобильной экскурсии
Приглашаю отдохнуть от курортного шума и провести день, наслаждаясь тишиной и удивительными горными пейзажами! Вы исследуете похожую на сюрреалистический лес Воронцовскую пещеру с подсвеченными сталактитами и сталагнатами, поучаствуете в чудесном чаепитии с блинчиками и вареньем и познакомитесь с местной древней историей.
Завораживающие окрестности Сочи (из Адлера)
Завораживающие окрестности Сочи (из Адлера)
Завораживающие окрестности Сочи (из Адлера)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание мастер-класса

Магическая Воронцовская пещера

Меньше часа езды от центра Сочи по отличной дороге на комфортном автомобиле — и вы у Воронцовской пещеры, в эпицентре древнейшей истории Кавказского Причерноморья. Подсвеченные сталактиты и сталагнаты и звуки пещерной реки подарят вам ощущение древнего сказочного леса! За каждым поворотом тропинки, под каждым мостиком вас будут ждать волшебные персонажи — их облик рождают тени причудливых наростов скальной породы. А ещё в пещере совершенно упоительный целебный воздух, уничтожающий все микробы.

Уютная и полезная чайная дегустация

Вы полюбуетесь высокогорными чайными плантациями и погрузитесь в самую глубину чайной истории Сочи. Будучи профессиональным титестером (высококвалифицированным чайным экспертом), я проведу для вас дегустацию байхового чая в уютном чайном домике с дровяным камином. Вы узнаете, как правильно выбирать, заваривать и хранить чай и как он воздействует на человеческий организм с точки зрения биохимии. А еще попробуете ажурные аппетитные блинчики с местным вареньем!

Организационные детали

  • Экскурсия автомобильная, но часть пути (примерно 1 км туда и обратно) от парковки до пещеры нужно пройти пешком по оборудованной тропинке с небольшим уклоном
  • Максимальное число людей в машине — 4 взрослых и 2 ребенка (автомобиль Chery Tiggo 8 Pro)

Дополнительные расходы:

  • Входные билеты в пещеру не включены в стоимость: 450 рублей — взрослый, 300 рублей — детский с 7 до 14 лет;
  • Вход в национальный парк: 200 рублей — взрослый, 100 рублей — детский с 7 до 14 лет;
  • Чайная дегустация оплачивается дополнительно: 550-650 рублей с человека (в зависимости от количества порций блинов и варенья)

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции Хоста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Адлера

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковЛетниеПрирода и пейзажиГорыВыездныеНа весь деньВоронцовские пещерыПопулярные местаПещерыМастер-классы

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