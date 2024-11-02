Подземная сказка Воронцовских пещер (из Адлера)

Побывать среди сталактитов, увидеть таинственный лес и узнать историю окрестностей Воронцовки
Знаком ли вам азарт походов и радость от единения с удивительной природой? Испытайте эти ощущения, отправившись навстречу сводам огромных древних пещер, свежему воздуху и шуму листвы.

Путешествие будет абсолютно безопасным, но позволит вам почувствовать себя настоящим первооткрывателем!
Подземная сказка Воронцовских пещер (из Адлера)
Подземная сказка Воронцовских пещер (из Адлера)
Подземная сказка Воронцовских пещер (из Адлера)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Необычные приключения

Пещеры расположены в селе Воронцовка, и дорога туда — это горный маршрут с серпантинами. Но опасаться вам нечего: поедем осторожно, и на протяжении всего пути вы будете увлечены рассказами об истории Хостинского и Адлерского районов и сочинского чаеводства — я покажу, где находятся местные чайные плантации. Также вы наверняка познакомитесь с местной фауной: здесь можно увидеть лесных котов, енотов и летучих мышей. Я расскажу, какие экзотические растения тут встречаются, а от машины до пещер вы пройдёте по участку леса — не страшного, но таинственного.

Мир сталактитов и сталагмитов

В сопровождении гида вы отправитесь постигать подземный мир сочинских гор. Воронцовские пещеры — это самые большие карстовые полости региона, их общая длина почти 12 километров! Вы пройдёте по короткому оборудованному маршруту, чтобы узнать, как образуются пещеры, что такое «лунное молоко» и «кар». Кульминацией подземной прогулки станет встреча с огромным древним сталагмитом — настоящим «патриархом» Воронцовских пещер, которому больше 200 миллионов лет. А ещё вы сможете попробовать родниковую воду из пещерного источника!

Организационные детали

  • Трансфер на легковом автомобиле включён в стоимость экскурсии. На передних сидениях — водитель и гид, путешественники на задних сидениях
  • В пещерах прохладно, круглый год температура 12 градусов. Возьмите с собой тёплые вещи
  • От машины к пещере и обратно мы пройдём по грунтовой дороге 1200 м. Набор высоты составит около 100-150 м. Рассчитывайте свои силы. Экскурсию посещали дети 5 лет и инвалиды 2-й группы
  • Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить гиду в день экскурсии перед её началом
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в Сочинский национальный парк (200 ₽ с человека, дети до 18 лет бесплатно) и в пещеру (взрослый с 12 лет — 450 ₽, дети с 7 до 12 лет — 350 ₽, дети до 7 лет — бесплатно)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
ЖД вокзал Адлера (парковка со строны гор)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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