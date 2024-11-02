Пещеры расположены в селе Воронцовка, и дорога туда — это горный маршрут с серпантинами. Но опасаться вам нечего: поедем осторожно, и на протяжении всего пути вы будете увлечены рассказами об истории Хостинского и Адлерского районов и сочинского чаеводства — я покажу, где находятся местные чайные плантации. Также вы наверняка познакомитесь с местной фауной: здесь можно увидеть лесных котов, енотов и летучих мышей. Я расскажу, какие экзотические растения тут встречаются, а от машины до пещер вы пройдёте по участку леса — не страшного, но таинственного.
Мир сталактитов и сталагмитов
В сопровождении гида вы отправитесь постигать подземный мир сочинских гор. Воронцовские пещеры — это самые большие карстовые полости региона, их общая длина почти 12 километров! Вы пройдёте по короткому оборудованному маршруту, чтобы узнать, как образуются пещеры, что такое «лунное молоко» и «кар». Кульминацией подземной прогулки станет встреча с огромным древним сталагмитом — настоящим «патриархом» Воронцовских пещер, которому больше 200 миллионов лет. А ещё вы сможете попробовать родниковую воду из пещерного источника!
Организационные детали
Трансфер на легковом автомобиле включён в стоимость экскурсии. На передних сидениях — водитель и гид, путешественники на задних сидениях
В пещерах прохладно, круглый год температура 12 градусов. Возьмите с собой тёплые вещи
От машины к пещере и обратно мы пройдём по грунтовой дороге 1200 м. Набор высоты составит около 100-150 м. Рассчитывайте свои силы. Экскурсию посещали дети 5 лет и инвалиды 2-й группы
Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить гиду в день экскурсии перед её началом
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
Дополнительные расходы
Входные билеты в Сочинский национальный парк (200 ₽ с человека, дети до 18 лет бесплатно) и в пещеру (взрослый с 12 лет — 450 ₽, дети с 7 до 12 лет — 350 ₽, дети до 7 лет — бесплатно)
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 3036 туристов
Наша команда гидов откроет для вас Сочи, Адлер, Красную Поляну или Краснодар. Каждый наш инструктор-проводник — это человек, который прочитал множество книг о природе края, истории, мифологии и религии, который ориентируется на местности и имеет спортивный разряд, красочно расскажет вам о том, что увидите, и с удовольствием ответит на все ваши вопросы.