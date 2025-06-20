Найдено 3 экскурсии в категории « Подземные » в Адлере, цены от 6600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 8 часов Индивидуальная до 7 чел. Новый Афон - душа Абхазии в одном путешествии Уехать из Адлера - в подземным чудесам, духовным местам и впечатляющим пейзажам 13 900 ₽ за всё до 7 чел. На машине 4 часа Индивидуальная до 3 чел. Подземная сказка Воронцовских пещер (из Адлера) Побывать среди сталактитов, увидеть таинственный лес и узнать историю окрестностей Воронцовки Начало: ЖД вокзал Адлера (парковка со строны гор) 10 500 ₽ за всё до 3 чел. На машине 8 часов Мини-группа до 4 чел. Из Адлера в Сочи: по каньонам и подземельям Спастись от суеты города и отправиться на свидание с природой на целый день Начало: У вашего отеля Сочи-Адлер-Олимпийский парк Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00 6600 ₽ за человека Другие экскурсии Адлера

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Подземные»

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