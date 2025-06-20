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Экскурсии по подземельям и пещерам Адлера

Найдено 3 экскурсии в категории «Подземные» в Адлере, цены от 6600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Новый Афон - душа Абхазии в одном путешествии
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Новый Афон - душа Абхазии в одном путешествии
Уехать из Адлера - в подземным чудесам, духовным местам и впечатляющим пейзажам
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
13 900 ₽ за всё до 7 чел.
Подземная сказка Воронцовских пещер (из Адлера)
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Подземная сказка Воронцовских пещер (из Адлера)
Побывать среди сталактитов, увидеть таинственный лес и узнать историю окрестностей Воронцовки
Начало: ЖД вокзал Адлера (парковка со строны гор)
Завтра в 09:00
22 июн в 09:00
10 500 ₽ за всё до 3 чел.
Из Адлера в Сочи: по каньонам и подземельям
На машине
8 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Из Адлера в Сочи: по каньонам и подземельям
Спастись от суеты города и отправиться на свидание с природой на целый день
Начало: У вашего отеля Сочи-Адлер-Олимпийский парк
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
22 июн в 08:00
6600 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Подземные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Новый Афон - душа Абхазии в одном путешествии
  2. Подземная сказка Воронцовских пещер (из Адлера)
  3. Из Адлера в Сочи: по каньонам и подземельям
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Голубое озеро
  4. Юпшарский каньон
  5. Роза Хутор
  6. Олимпийский Парк
  7. Набережная
  8. Ущелье Ахцу
  9. Самое главное
  10. SkyPark
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2025
Сейчас в Адлере в категории "Подземные" можно забронировать 3 экскурсии от 6600 до 13 900.
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