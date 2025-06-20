Индивидуальная
до 7 чел.
Новый Афон - душа Абхазии в одном путешествии
Уехать из Адлера - в подземным чудесам, духовным местам и впечатляющим пейзажам
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
13 900 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Подземная сказка Воронцовских пещер (из Адлера)
Побывать среди сталактитов, увидеть таинственный лес и узнать историю окрестностей Воронцовки
Начало: ЖД вокзал Адлера (парковка со строны гор)
Завтра в 09:00
22 июн в 09:00
10 500 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Из Адлера в Сочи: по каньонам и подземельям
Спастись от суеты города и отправиться на свидание с природой на целый день
Начало: У вашего отеля Сочи-Адлер-Олимпийский парк
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
22 июн в 08:00
6600 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Подземные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2025
Сейчас в Адлере в категории "Подземные" можно забронировать 3 экскурсии от 6600 до 13 900.
Забронируйте экскурсию в Адлере на 2025 год по теме «Подземные», цены от 6600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август