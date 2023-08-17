Увидеть ключевые достопримечательности страны во время захватывающей мотопрогулки
Представляем вашему вниманию однодневный мототур по стране души — Абхазии. Поездка с нами сильно отличается от всех предложенных на рынке экскурсий в эту республику. Мы не стоим в пробках, проходим границу без очереди, делаем остановки там, где вы хотите. С седла мотоцикла вы увидите Абхазию под другим углом. Новые ощущения и незабываемые эмоции гарантированы!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Поездка на озеро Рица с завтраком в кафе национальной кухни и осмотром всех доступных достопримечательностей по пути: смотровой «Прощай, Родина», голубого озера, водопада «Мужские слёзы», Бзыбского храма и многих других.
- Новый Афон с посещением крупнейшей пещеры в мире или Новоафонского монастыря (на выбор).
- Остановка в Пицунде и купание в «другом» море, совсем не похожим на то, к которому вы привыкли.
- Гагра. Вы увидите знаменитую колоннаду и один из символов города — ресторан Гагрипш.
На каждой остановке гид расскажет вам основную информацию о достопримечательностях. Вы узнаете историю Новоафонского монастыря, когда и каким образом возводилась Бзыбская крепость и другие любопытные факты.
Организационные детали
- Перед поездкой убедитесь, что у вас есть право выезда за границу РФ
- Возьмите с собой наличные деньги, российский паспорт, купальные принадлежности, куртку, воду, солнцезащитные очки. Наденьте удобную обувь.
- В стоимость экскурсии не включён санитарный сбор в Рицинском национальном парке (700 руб.), завтрак на озере Рица и обед в ресторане «Абхазский двор».
- Мы можем взять с собой кальян или снять для вас красивый видеоролик (цену уточняйте в переписке)
Как проходит поездка
- Мы заберём вас у ворот вашего отеля. Подача мотоцикла в Сириус/Адлер — бесплатно. Если вы находитесь в другом месте, сообщите об этом в переписке (цена за поездку может отличаться).
- Протяжённость маршрута — 320 км, длительность — около 12 ч. Все наши экскурсии индивидуальные, а значит и тайминг будет подстроен под вас — никто вас торопить не будет.
- Экскурсия проходит на комфортном мотоцикле Honda Gold Wing. Вы едете пассажиром, за рулём будет опытный гид-водитель.
- Вся необходимая экипировка выдаётся перед поездкой
- Мотопрогулка возможна для пассажиров от 10 лет (до 16 лет в сопровождении родителей и со свидетельством о рождении), весом не более 100 кг
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ilya — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 20 туристов
Всем привет! Мы команда профессиональных гидов-водителей. Уже не первый год мы развиваем новое туристическое направление — пассажирский мототуризм, чтобы показать людям красоты южного региона с седла двухколесного мотоцикла. 100% наших пассажиров получили новый опыт и новые положительные эмоции, ведь с седла байка привычный окружающий мир выглядит иначе! Мы сделаем все, что вы остались довольны.
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