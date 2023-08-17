Представляем вашему вниманию однодневный мототур по стране души — Абхазии. Поездка с нами сильно отличается от всех предложенных на рынке экскурсий в эту республику. Мы не стоим в пробках, проходим границу без очереди, делаем остановки там, где вы хотите. С седла мотоцикла вы увидите Абхазию под другим углом. Новые ощущения и незабываемые эмоции гарантированы!