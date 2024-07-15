Представляем вашему вниманию однодневное путешествие по стране души — Абхазии. Поездка с нами сильно отличается от всех предложенных на рынке экскурсий в эту республику. Мы не стоим в пробках, проходим границу без очереди, делаем остановки там, где вы хотите. С седла мотоцикла вы увидите Абхазию под другим углом. Новые ощущения и незабываемые эмоции гарантированы!
Описание экскурсии
- Поездка на озеро Рица с завтраком в кафе национальной кухни и осмотром всех доступных достопримечательностей по пути: смотровой «Прощай, Родина», Голубого озера, водопада Мужские Слёзы, Бзыбского храма и многих других.
- Новый Афон с посещением крупнейшей пещеры в мире или Новоафонского монастыря (на выбор).
- Остановка в Пицунде и купание в «другом» море, совсем не похожим на то, к которому вы привыкли.
- Гагра. Вы увидите знаменитую колоннаду и один из символов города — ресторан Гагрипш.
На каждой остановке гид расскажет вам основную информацию о достопримечательностях. Вы узнаете историю Новоафонского монастыря, когда и каким образом возводилась Бзыбская крепость и другие любопытные факты.
Организационные детали
- Возьмите с собой наличные деньги, российский паспорт, купальные принадлежности, куртку, воду, солнцезащитные очки. Наденьте удобную обувь
- В стоимость экскурсии не включён санитарный сбор в Рицинском национальном парке (700 руб.), завтрак на озере Рица и обед в ресторане «Абхазский двор»
- Мы можем взять с собой кальян или снять для вас красивый видеоролик (цену уточняйте в переписке), а также скорректировать маршрут под вас и ваш тайминг
Как проходит поездка
- Сама экскурсия начинается на территории Абхазии, в стоимость также входит трансфер из Сириуса/Адлера и обратно
- Мы заберём вас у ворот вашего отеля. Подача мотоцикла в Сириус/Адлер — бесплатно. Если вы находитесь в другом месте, сообщите об этом в переписке (цена за поездку может отличаться)
- Протяжённость маршрута — 320 км, длительность — около 12 ч. Все наши программы индивидуальные, а значит и тайминг будет подстроен под вас — никто вас торопить не будет
- Поездка проходит на комфортном мотоцикле Honda Gold Wing. Вы едете пассажиром, за рулём будет опытный гид-водитель
- Вся необходимая экипировка выдаётся перед поездкой
- Мотопрогулка возможна для пассажиров от 10 лет (до 16 лет в сопровождении родителей и со свидетельством о рождении), весом не более 100 кг
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
- Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
- Детям до 14 лет — загранпаспорт
- Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
- Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|25 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 183 туристов
Мы команда профессиональных проводников-водителей. Не первый год мы развиваем новое туристическое направление — пассажирский мототуризм, чтобы показать людям красоты южного региона с седла двухколёсного мотоцикла. 100% наших пассажиров получили новый опыт и положительные эмоции, ведь с седла байка привычный окружающий мир выглядит иначе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо моему водителю Андрею и всей команде Ильи за потрясающие впечатления! Учитывая, что я ни разу до этого не ездила на мотоциклах и вообще побаиваюсь скорости, поездки прошла максимально комфортно.
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Ездили в Абхазию с Андреем. Получила массу положительных эмоций. Остановки - по требованию, никаких ненужных дегустаций "в проверенных местах", никаких сборов и ожиданий других туристов, тайминг полностью построен "под тебя", ускоренное прохождение таможни, ну и конечно - ощущение драйва, полёта от скорости во время езды на мотоцикле. Для тех, кто засиделся в офисе - самое то.
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Д
Это было прекрасно!!! Фантастические эмоции, невероятное путешествие, которое запомнится на всю жизнь! Красивый маршрут, особенно, что есть возможность видеть все своими глазами не из окна машины, а вживую! Скорость, энергия, драйв! 😍😍😍 Спасибо команде Ильи за такие эмоции и счастье! 😍😍😍
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