Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Завораживающая Абхазия

Гагра, озеро Рица, Новый Афон, Юпшарский каньон и водопады на авто-пешеходной экскурсии

Абхазия — волшебный субтропический край с озерами, горами, ущельями, реками и лесами.

Вы полюбуетесь ее фантастической природой, оцените древние крепости, погуляете по курортной Гагре и посетите храмы Нового Афона.

А мы расскажем о традициях и культуре страны, ее богатом прошлом и современных событиях.
Завораживающая Абхазия
Завораживающая Абхазия
Завораживающая Абхазия
Завораживающая Абхазия
Завораживающая Абхазия
Завораживающая Абхазия
Завораживающая Абхазия
Завораживающая Абхазия

Что вас ожидает

Самое-самое в Абхазии

Вы посетите «визитные карточки» страны. В программе экскурсии:

  • Гагра — этот идиллический курорт запомнится вам знаменитой колоннадой, замком принца Ольденбургского с Соколиной башней и живописным Приморским парком. Вы услышите историю раннесредневековой крепости Абаата, рассмотрите старинный ресторан Гагрипш и узнаете, как работают его необычные механические часы.
  • Рицинский заповедник — самое известное место страны. Мы покажем Голубое озеро, водопады с необычными названиями Девичьи и Мужские слезы, Юпшарский каньон и красавицу Рицу, окруженную величественными горами. А еще по дороге к заповеднику мы остановимся у крепости Бзыпта VIII-IX веков.
  • Новый Афон — христианский центр Абхазии. Вы рассмотрите древнюю крепость Анакопия на Иверской горе и полюбуетесь Лебединым озером. Побываете в монастыре Симона Кананита и увидите созданный монахами искусственный водопад. Если пожелаете, также посетите Новоафонскую пещеру со сталактитами и сталагмитами.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость:

  • Рицинский заповедник — 350 р. взрослые, 200 р. дети до 12 лет, дети до 8 лет бесплатно
  • келья Симона Кананита — 150 р, дети до 7 лет бесплатно
  • Новоафонская пещера (по желанию) — 500 р, дети до 7 лет бесплатно
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елизавета
Елизавета
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы — дружная команда гидов, влюбленных в родной Краснодарский край. С радостью покажем его главные достопримечательности и расскажем о них интересные факты.
Написать

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🏡Выездные#Абхазия#Новый Афон

Еще несколько похожих предложений в Адлере

Сокровища Абхазии: Гагра, озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
1 700
за 1 чел.
14ч
Сокровища Абхазии: Гагра, озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
34 отзыва
Ежедневно с 06:00 до 20:00
В сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
1 300
за 1 чел.
12ч
В сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
9 отзывов
Групповая автобусно-пешеходная экскурсия по самым впечатляющим и исторически интересным местам края
ежедневно в 06:00
«Золотое кольцо Абхазии» из Адлера с купанием: Гагры, Рица, Новый Афон
1 800
за 1 чел.
12ч
«Золотое кольцо Абхазии» из Адлера с купанием: Гагры, Рица, Новый Афон
18 отзывов
Летнее расписание с 5:35-6:00 из Адлера
Абхазия — страна души: Гагры, Пицунда, Голубое озеро, озеро Рица и Афон
от 1 400
за 1 чел.
12ч
Абхазия — страна души: Гагры, Пицунда, Голубое озеро, озеро Рица и Афон
5 отзывов
Ежедневно в 6:00
Экскурсия из Адлера в Абхазию: пять звезд
1 350
за 1 чел.
12ч
Экскурсия из Адлера в Абхазию: пять звезд
Погулять в Гаграх, посетить Новоафонский монастырь и отдохнуть у озера Рица
ежедневно в 06:00
Открытие Абхазии — Гагра, Рица, Афон
Цена за всё – до 4 чел.
12 000
за 1-4 чел.
10ч
Открытие Абхазии — Гагра, Рица, Афон
По договоренности, в любой свободный день.
Автобусная экскурсия «Абхазия впервые»
2100
1 890
за 1 чел.
11ч
Автобусная экскурсия «Абхазия впервые»
5 отзывов
Гагра, Пицунда, Новый Афон, озеро Рица и другие знаковые места страны за один день
в понедельник и пятницу в 07:00, во вторник, среду, субботу и воскресенье в 07:15, в четверг в 07:30
Озеро Рица и окрестности
Цена за всё – до 5 чел.
8 000
за 1-5 чел.
Озеро Рица и окрестности
5 отзывов
Насладиться волшебной абхазской природой и узнать о местной жизни на авто-пешеходной экскурсии
Знакомьтесь, Абхазия!
Цена за всё – до 6 чел.
13000
11 700
за 1-6 чел.
Знакомьтесь, Абхазия!
3 отзыва
Озеро Рица, Гагра и Новый Афон на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Золотое кольцо Абхазии: Гагра — Рица — Новый Афон
Цена за всё – до 4 чел.
11 000
за 1-4 чел.
12ч
Золотое кольцо Абхазии: Гагра — Рица — Новый Афон
4 отзыва
Ежедневно с 6:00 или по договоренности
Групповая экскурсия «Сокровища Абхазии»
1 200
за 1 чел.
12ч
Групповая экскурсия «Сокровища Абхазии»
2 отзыва
Полюбоваться звездой-Рицей, поймать брызги водопадов, посетить Гагру и увидеть святыни Нового Афона
ежедневно в 06:00
В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
Цена за всё – до 4 чел.
9 800
за 1-4 чел.
12ч
В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
4 отзыва
Новоафонская пещера, живописная природа и увлекательные факты о Стране души
У нас ещё много экскурсий 😎 в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Адлере
🇷🇺