Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Абхазия — волшебный субтропический край с озерами, горами, ущельями, реками и лесами.



Вы полюбуетесь ее фантастической природой, оцените древние крепости, погуляете по курортной Гагре и посетите храмы Нового Афона.



А мы расскажем о традициях и культуре страны, ее богатом прошлом и современных событиях.