Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Вы посетите «визитные карточки» страны. В программе экскурсии:
Гагра — этот идиллический курорт запомнится вам знаменитой колоннадой, замком принца Ольденбургского с Соколиной башней и живописным Приморским парком. Вы услышите историю раннесредневековой крепости Абаата, рассмотрите старинный ресторан Гагрипш и узнаете, как работают его необычные механические часы.
Рицинский заповедник — самое известное место страны. Мы покажем Голубое озеро, водопады с необычными названиями Девичьи и Мужские слезы, Юпшарский каньон и красавицу Рицу, окруженную величественными горами. А еще по дороге к заповеднику мы остановимся у крепости Бзыпта VIII-IX веков.
Новый Афон — христианский центр Абхазии. Вы рассмотрите древнюю крепость Анакопия на Иверской горе и полюбуетесь Лебединым озером. Побываете в монастыре Симона Кананита и увидите созданный монахами искусственный водопад. Если пожелаете, также посетите Новоафонскую пещеру со сталактитами и сталагмитами.
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость:
Рицинский заповедник — 350 р. взрослые, 200 р. дети до 12 лет, дети до 8 лет бесплатно
келья Симона Кананита — 150 р, дети до 7 лет бесплатно
Новоафонская пещера (по желанию) — 500 р, дети до 7 лет бесплатно
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.