Всего за один день вы посетите лучшие места этой замечательной страны! Уникальные природные объекты – водопады, озера и каньоны – они никого не оставят равнодушными!
Описание трансферВас ожидает: Большое Золотое Кольцо Абхазии за один день! Все самые известные и уникальные достопримечательности Абхазии на комфортабельном микроавтобусе с небольшой группой. В период пандемии значительно безопаснее путешествовать небольшими группами, чем на автобусах по 45 и более человек. Наш автопарк состоит из премиальных микроавтобусов, отвечающих всем параметрам безопасности и комфорта! В основном в нашем автопарке микроавтобусы марки Мерседес. У нас работают только опытные и надежные водители! Всего за один день вы посетите лучшие места этой замечательной страны! Уникальные природные объекты – водопады, озера и каньоны – они никого не оставят равнодушными! В стоимость данной экскурсии входит трансфер от и до отеля по Адлеру! Также мы можем организовать дополнительно трансфер из Сочи, Красной Поляны, Хосты и др. по договоренности. Какие документы нужны для въезда в Абхазию • Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт • Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении, в котором должно быть отмечено гражданство РФ или заграничный паспорт.
- Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний).
- Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки.
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной.
- Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт.
- Для граждан некоторых государств требуется виза для въезда в Абхазию. Уточняйте информацию перед бронированием.
Ежедневно в 6:00 - 6:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гагра
- Самшитовая роща
- Водопад Девичьи слезы
- Р. Бзыбь
- Голубое озеро
- Гегское ущелье
- Юпшарское ущелье
- Водопад Мужские слезы
- Оз. Рица
Что включено
- Трансфер от и до отеля
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Экологический сбор на озере Рица - 700 руб. /взрослый, 200 руб. /детский,
- По желанию:/n Молочный водопад - 300 руб. /n Дача Сталина - 300 руб. /n Новоафонская пещера (по желанию) - 700 руб. В летний сезон (до 30 октября) ежедневно, в другое время уточняйте график работы при бронировании
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем от гостиницы
Завершение: Привозим в гостиницу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:00 - 6:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 39 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Быстрое бронирование экскурсии, получили подтверждение и договорились о встрече. Прекрасный гид провел Увлекательную и интересную экскурсию, рассказал о достопримечательностях, а так же о культуре и традициях Абхазии. Гид очень эрудированный, с чувством юмора, а главное поддерживал дружественную атмосферу в группе. Благодаря этому и насыщенной программе, время прошло незаметно. Остались только положительные впечатления. Рекомендую✨
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А
Гид молодец. Водитель вёл резко, пока спишь в дороге не мудрено свалиться с кресла в резком вираже, но зато везде успели. Хотелось бы экскурсию дороже но без дегустаций, к тому же сервис там ужасный из-за них страдает ваш имидж. Хорошо что завезли на вокзал нового афона это порадовало. Мандариновый сад душевные люди.
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Л
Вчера ездили в тур Абхазия, это моя 2 поездка, и все равно осталась под приятным впечатлением. Гид Мадина очень четко провела нам тур, хорошо рассказала, показала красивые места, погода была шикарная. Спасибо за тур, за сервис, все было четко. Рекомендую.
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А
Хорошо отработали: водитель-молодец-пушка-петарда-молния-юморист главное аккуратно!!!, экскурсовод Николь-огонь. Нам понравилось, понравилось родителям. Дегустация огонь)))
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О
Всем привет! Это была чудесная поездка! С самого начала о вас заботятся. Наталья накануне любезно ответит на все вопросы. А Денис и Самвел всю дорогу будут общаться с вами, помогать
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С
Все понравилось! Удивительная природа,, эту красоту невозможно описать словами, только видить. Бурлящие реки с кристальной водой, живописные горы, деревья в небо. Супер водитель Ашот, супер гид Саид(просто артист, рассказывал с упоением,читал стихи)-день пролетел незаметно. Очень понравился Новый Афон, красивейший,кукольный город. Впечатлил монастырь, необычный. Поездку рекосендую.
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