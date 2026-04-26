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Л Люция Быстрое бронирование экскурсии, получили подтверждение и договорились о встрече. Прекрасный гид провел Увлекательную и интересную экскурсию, рассказал о достопримечательностях, а так же о культуре и традициях Абхазии. Гид очень эрудированный, с чувством юмора, а главное поддерживал дружественную атмосферу в группе. Благодаря этому и насыщенной программе, время прошло незаметно. Остались только положительные впечатления. Рекомендую✨ Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Алексей Гид молодец. Водитель вёл резко, пока спишь в дороге не мудрено свалиться с кресла в резком вираже, но зато везде успели. Хотелось бы экскурсию дороже но без дегустаций, к тому же сервис там ужасный из-за них страдает ваш имидж. Хорошо что завезли на вокзал нового афона это порадовало. Мандариновый сад душевные люди. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Л Людмила Вчера ездили в тур Абхазия, это моя 2 поездка, и все равно осталась под приятным впечатлением. Гид Мадина очень четко провела нам тур, хорошо рассказала, показала красивые места, погода была шикарная. Спасибо за тур, за сервис, все было четко. Рекомендую. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Алексей Хорошо отработали: водитель-молодец-пушка-петарда-молния-юморист главное аккуратно!!!, экскурсовод Николь-огонь. Нам понравилось, понравилось родителям. Дегустация огонь))) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга читать дальше уменьшить во всех ситуациях. Мы много увидели и услышали интересного! Словами не описать- нужно ехать! Я влюбилась в Абхазию! Обязательно вернусь сюда снова! И надеюсь, ее только на экскурсию! Спасибо, ребята! Вы/ лучшие! Всем привет! Это была чудесная поездка! С самого начала о вас заботятся. Наталья накануне любезно ответит на все вопросы. А Денис и Самвел всю дорогу будут общаться с вами, помогать Вам был полезен этот отзыв? Да Нет