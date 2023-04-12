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По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
Промчаться по горам на УАЗике, побывать на абхазском застолье и пройтись по городу-призраку
Начало: Встречаемся на КПП «Россия-Абхазия» с российской с...
7 авг в 15:00
16 авг в 15:00
46 880 ₽
58 600 ₽ за человека
Жемчужина Западного Кавказа: поход к озеру Кырдывач с палатками
Отдохнуть в окружении горных пейзажей и полюбоваться лугами у границы с Абхазией
Начало: Посёлок Эстосадок, точное время - по договорённост...
28 июл в 10:00
12 авг в 10:00
18 800 ₽ за человека
Гагра, Сухум, озеро Рица и живописные водопады: насыщенное путешествие по абхазским красотам
Погреться в термальных источниках, погулять по Приморскому парку и заглянуть в ущелье Черниговка
Начало: Вокзал Адлера или аэропорт Сочи, 12:00-15:00
12 июл в 12:00
16 июл в 12:00
29 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена12 апреля 2023"По Абхазии с ветерком, музыкой и вином" с 6 по 9 апреля Это было сказочное приключение-путешествие! Много, несомненно, зависит от подбора группы.
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «4-дневные туры»
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