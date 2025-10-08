Мои заказы

В декабре – туры в Адлере

Найдено 3 тура в категории «В декабре» в Адлере, цены от 34 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Черноморские красоты: путешествие по знаковым локациям Абхазии со стартом в Адлере
На машине
5 дней
1 отзыв
Черноморские красоты: путешествие по знаковым локациям Абхазии со стартом в Адлере
Отдохнуть на пляже, побывать в Новом Афоне и у Рицы и заглянуть в посёлок-призрак Акармара
Начало: Аэропорт Адлера, 9:00
8 окт в 09:00
15 окт в 09:00
58 500 ₽ за человека
По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
На машине
4 дня
1 отзыв
По Абхазии с ветерком, музыкой и вином
Промчаться по горам на УАЗике, побывать на абхазском застолье и пройтись по городу-призраку
Начало: Встречаемся на КПП «Россия-Абхазия» с российской с...
7 окт в 15:00
14 окт в 15:00
58 600 ₽ за человека
Абхазский топ: Рица, Гагра, Новый Афон, Сухум только для вашей компании
На машине
2 дня
Абхазский топ: Рица, Гагра, Новый Афон, Сухум только для вашей компании
Увидеть "Гагрипш", сделать фото у Псырцхи и озёр в горах и узнать, чем знаменита "Брехаловка"
Начало: Место вашего проживания в Адлерском районе (кроме ...
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
34 000 ₽ за всё до 7 чел.

Какие места ещё посмотреть в Адлере
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Озеро Рица
  2. Юпшарский каньон
  3. Храм Симона Кананита
  4. Голубое озеро
  5. Новоафонский монастырь
  6. Ресторан «Гагрипш»
  7. Олимпийский Парк
  8. Роза Хутор
  9. Термальные источники Кындыг
Сколько стоит тур в Адлере в октябре 2025
