Гиды В. проводит ещё 2 экскурсии

Начнем экскурсию ⛳ с древнего города Александрова. Мы прогуляемся по старинным улочкам, увидим памятники архитектуры, дошедшие до наших дней. Дома и резиденции купцов, многие другие достопримечательности 🏛️ переместимся за 15 км. от Александрова, в Свято-Троицкий Стефано-Махрищский монастырь. Эта величественная обитель (ныне женская), основана преподобным Стефаном Махрищским в месте впадения реки Махрищи в речку Молокчу. Осмотрим храм Стефана Махрищского, храм Петра и Павла, надвратный храм Сергия Радонежского, архимандритский корпус и монастырскую трапезную. Посетим святой источник, расположенный на территории монастыря.