Гиды В. проводит ещё 2 экскурсии

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Экскурсия с посещением Свято-Троицкого Стефано-Махрищского монастыря

4
1 отзыв
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Александрова
Экскурсия с посещением Свято-Троицкого Стефано-Махрищского монастыря
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Экскурсия с посещением Свято-Троицкого Стефано-Махрищского монастыря
Экскурсия с посещением Свято-Троицкого Стефано-Махрищского монастыря
Начнем экскурсию ⛳ с древнего города Александрова. Мы прогуляемся по старинным улочкам, увидим памятники архитектуры, дошедшие до наших дней. Дома и резиденции купцов, многие другие достопримечательности 🏛️ переместимся за 15 км. от Александрова, в Свято-Троицкий Стефано-Махрищский монастырь. Эта величественная обитель (ныне женская), основана преподобным Стефаном Махрищским в месте впадения реки Махрищи в речку Молокчу. Осмотрим храм Стефана Махрищского, храм Петра и Павла, надвратный храм Сергия Радонежского, архимандритский корпус и монастырскую трапезную. Посетим святой источник, расположенный на территории монастыря.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда легковой машины за 1 час - 800 руб.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Экскурсия с посещением Свято-Троицкого Стефано-Махрищского монастыря
Экскурсия с посещением Свято-Троицкого Стефано-Махрищского монастыря

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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