Гиды В. проводит ещё 2 экскурсии

Начнем экскурсию ⛳ с древнего города Александрова. Мы прогуляемся по старинным улочкам, увидим памятники архитектуры, дошедшие до наших дней. Дома и резиденции купцов, многие другие достопримечательности 🏛️ переместимся за 15 км. от Александрова, в Свято-Троицкий Стефано-Махрищский монастырь. Эта величественная обитель (ныне женская), основана преподобным Стефаном Махрищским в месте впадения реки Махрищи в речку Молокчу. Осмотрим храм Стефана Махрищского, храм Петра и Павла, надвратный храм Сергия Радонежского, архимандритский корпус и монастырскую трапезную. Посетим святой источник, расположенный на территории монастыря.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Аренда легковой машины за 1 час - 800 руб.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.