Прогуляйтесь по территории Массандровского дворца с профессиональным фотографом. Вы узнаете историю этих мест, побываете в мистических Царских гротах и получите как минимум 50 красивых фотографий на память.
Цены на экскурсию
Для группы 1-5 человек
Фотопрогулка
3 800 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
50 профессиональных фотографий
Экскурсия по территории Массандровского дворца
Посещение Массандровских гротов
Что не входит
Входной билет на территорию Ялтинского горно-лесного заповедника (150 руб. с человека, дети до 18 лет бесплатно).
Экскурсия не предполагает посещение Массандровского дворца. Но вы сможете сделать это отдельно, с гидом из дворца.
Место начала и завершения
У входа на территорию Массандровского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.