Золотые ворота Кара-Дага Недалеко от Феодосии расположился красивый заповедник, с которым связано немало легенд. Кара-Даг («Чёрная гора») — вулканический массив, последнее извержение которого произошло ещё 150 млн лет назад. Сам же Карадагский заповедник, занимающий территорию в более чем 2870 га, был основан в 1979 году. Причем часть его площади приходится на акваторию Чёрного моря 🌊 украшением Кара-Дага являются Золотые Ворота. Они находится сразу за Разбойничьей бухтой. Скала, торчащая из воды неподалеку от берега, насквозь прорезана аркой естественного происхождения. Их ещё называют «Шайтан-капу» или в переводе «Чёртовы ворота». Появились они в результате воздействия прибоя на скалу. Ворота из базальта желтого цвета, поэтому в 2-3 часа дня они светятся, как будто золотые, отсюда одно из их названий. Организационные детали:С собой важно иметь удобную обувь, головной убор, купальные принадлежности, деньги на обед, дополнительные расходы и входные билеты 🎫