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Кара-Даг — древний потухший вулкан

Виктория К.
Виктория К. – Гид из Алушты
Кара-Даг — древний потухший вулкан.

Вы совершите увлекательное морское путешествий вдоль заповедника с одноименным названием, увидите одну из визитных карточек Крыма — Золотые ворота каменная арка большого размера, возвышающаяся над морской гладью, услышите легенду об обитатели здешних мест и узнаете о судьбе прообраза Миледи из романа «Три мушкетёра».

Далее прогулка 👣 по набережной Коктебеля — месте отдыха творческих людей царской России и СССР и посещение галереи художника Айвазовского в Феодосии.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 13 000 ₽ за экскурсию

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Кара-Даг — древний потухший вулкан
Кара-Даг — древний потухший вулкан

Что вы увидите

  • Заповедник Кара-Даг с моря
  • Золотые ворота
  • Набережная Коктебеля
  • Галерея Айвазовского в Феодосии
Золотые ворота Кара-Дага Недалеко от Феодосии расположился красивый заповедник, с которым связано немало легенд. Кара-Даг («Чёрная гора») — вулканический массив, последнее извержение которого произошло ещё 150 млн лет назад. Сам же Карадагский заповедник, занимающий территорию в более чем 2870 га, был основан в 1979 году. Причем часть его площади приходится на акваторию Чёрного моря 🌊 украшением Кара-Дага являются Золотые Ворота. Они находится сразу за Разбойничьей бухтой. Скала, торчащая из воды неподалеку от берега, насквозь прорезана аркой естественного происхождения. Их ещё называют «Шайтан-капу» или в переводе «Чёртовы ворота». Появились они в результате воздействия прибоя на скалу. Ворота из базальта желтого цвета, поэтому в 2-3 часа дня они светятся, как будто золотые, отсюда одно из их названий. Организационные детали:С собой важно иметь удобную обувь, головной убор, купальные принадлежности, деньги на обед, дополнительные расходы и входные билеты 🎫
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты на объекты показа:
  • Прогулка на корабле вдоль Кара-Дага — 1000 руб.
  • Посещение галереи Айвазовского — 250 руб.
  • Обед.
Начало
🚩 г. Алушта ул Горького, 7
Место завершения
🏁 Алушта
Кара-Даг — древний потухший вулкан
Кара-Даг — древний потухший вулкан
Кара-Даг — древний потухший вулкан

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Виктория К.
Виктория К.
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