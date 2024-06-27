Экскурсии из центра Анапы

Найдено 3 экскурсии в категории «Из центра» в Анапе, цены от 3 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Анапа детям: семейная экскурсия-игра
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Анапа детям: семейная экскурсия-игра, погружение в историю с заданиями
Совместите обучение с развлечением на семейной экскурсии-игре в Анапе. Интересно, познавательно и весело для всех участников
Начало: На площади у Центра культуры «Родина»
14 июля в 18:00
21 июля в 08:00
3 500 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка по Анапе
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотопрогулка по Анапе: живописные уголки и профессиональные снимки
Откройте для себя красоту Анапы через объектив профессионального фотографа. Незабываемые впечатления и качественные фотографии ждут вас
Начало: Возле культурного центра «Родина»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
9 000 за всё до 3 чел.
Поездка из Анапы в Геленджик на набережную, на новом минивэне
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Поездка из Анапы в Геленджик на набережную, на новом минивэне
Начало: Анапа центр
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
89008 010 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    27 июня 2024
    Анапа детям: семейная экскурсия-игра
    Спасибо экскурсоводу Ольге за интересную и познавательную экскурсию-игру-прогулку!!! Дети с удовольствием принимали участие в викторинах,узнали много интересных фактов о Анапе.
    Спасибо экскурсоводу Ольге за интересную и познавательную экскурсию-игру-прогулку!!! Дети с удовольствием принимали участие в викторинах,узнали много
  • М
    Маргарита
    27 июня 2024
    Анапа детям: семейная экскурсия-игра
    Очень интересный маршрут! Гид приветливый, доброжелательный, умеет привлечь и удержать внимание детей самого разного возраста (от пяти до сорока лет).
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    Любимая Анапа вырисовывается в различные исторические эпохи и обретает многогранность. Материал хорошо усваивается благодаря многократному повторению в разных условиях. Мы всей семьей получили большое удовольствие и очень рекомендуем эту экскурсию всем любителям приключений.

    Очень интересный маршрут! Гид приветливый, доброжелательный, умеет привлечь и удержать внимание детей самого разного возраста (от
  • А
    Антон
    23 июня 2024
    Анапа детям: семейная экскурсия-игра
    Были с детьми 5 и 7 лет, экскурсия прошла незаметно, хотя продолжалась 1.5 часа. Прошли историю Анапы с первых поселенцев синдов до времён Великой Отечественной войны. В конце выполнили задания и получили напутствие на будущее)
  • И
    Ирина
    29 апреля 2024
    Фотопрогулка по Анапе
    Спасибо за креативный клиентский подход к организации фотоэкскурсии, за индивидуальность! Всем кто любит красивые фото, приятное общение и неповторимые воспоминания
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    рекомендую! Мне понравилось, что можно выбрать именно под себя подходящий вариант фотоэскурсии, обговорить все нюансы по фото с организатором и главное, получить тот результат, который ожидала.

  • С
    Сергей
    26 апреля 2024
    Фотопрогулка по Анапе
    Спасибо, экскурсия замечательная. Публично не люблю себя выкладывать, но фотки супер получились. Особенно жена довольна.
  • Д
    Дина
    21 апреля 2024
    Фотопрогулка по Анапе
    Фотопрогулка прошла замечательно. Фотографии потрясающие. С гидом легко и комфортно. Спасибо.
    Фотопрогулка прошла замечательно. Фотографии потрясающие. С гидом легко и комфортно. СпасибоФотопрогулка прошла замечательно. Фотографии потрясающие. С гидом легко и комфортно. СпасибоФотопрогулка прошла замечательно. Фотографии потрясающие. С гидом легко и комфортно. СпасибоФотопрогулка прошла замечательно. Фотографии потрясающие. С гидом легко и комфортно. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Из центра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Анапа детям: семейная экскурсия-игра
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  3. Поездка из Анапы в Геленджик на набережную, на новом минивэне
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Лавандовые поля
  10. Горгиппия
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июле 2024
Сейчас в Анапе в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 9 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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