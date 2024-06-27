читать дальше рекомендую! Мне понравилось, что можно выбрать именно под себя подходящий вариант фотоэскурсии, обговорить все нюансы по фото с организатором и главное, получить тот результат, который ожидала.

Спасибо за креативный клиентский подход к организации фотоэкскурсии, за индивидуальность! Всем кто любит красивые фото, приятное общение и неповторимые воспоминания