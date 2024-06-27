1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Анапа детям: семейная экскурсия-игра, погружение в историю с заданиями
Совместите обучение с развлечением на семейной экскурсии-игре в Анапе. Интересно, познавательно и весело для всех участников
Начало: На площади у Центра культуры «Родина»
14 июля в 18:00
21 июля в 08:00
3 500₽ за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Анапе: живописные уголки и профессиональные снимки
Откройте для себя красоту Анапы через объектив профессионального фотографа. Незабываемые впечатления и качественные фотографии ждут вас
Начало: Возле культурного центра «Родина»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
9 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Поездка из Анапы в Геленджик на набережную, на новом минивэне
Начало: Анапа центр
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
89008 010₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина27 июня 2024Спасибо экскурсоводу Ольге за интересную и познавательную экскурсию-игру-прогулку!!! Дети с удовольствием принимали участие в викторинах,узнали много интересных фактов о Анапе.
- ММаргарита27 июня 2024Очень интересный маршрут! Гид приветливый, доброжелательный, умеет привлечь и удержать внимание детей самого разного возраста (от пяти до сорока лет).
- ААнтон23 июня 2024Были с детьми 5 и 7 лет, экскурсия прошла незаметно, хотя продолжалась 1.5 часа. Прошли историю Анапы с первых поселенцев синдов до времён Великой Отечественной войны. В конце выполнили задания и получили напутствие на будущее)
- ИИрина29 апреля 2024Спасибо за креативный клиентский подход к организации фотоэкскурсии, за индивидуальность! Всем кто любит красивые фото, приятное общение и неповторимые воспоминания
- ССергей26 апреля 2024Спасибо, экскурсия замечательная. Публично не люблю себя выкладывать, но фотки супер получились. Особенно жена довольна.
- ДДина21 апреля 2024Фотопрогулка прошла замечательно. Фотографии потрясающие. С гидом легко и комфортно. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Из центра»
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