1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор: путешествие по вашему сценарию
Погрузитесь в уникальный мир Анапы с экскурсией, созданной специально для вас. От исторических памятников до живописных природных локаций
Начало: В удобном вам месте в черте Анапы
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Анапа - первое знакомство: История, культура и природные красоты
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Анапе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Анапа
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Анапе: Секреты старинной Анапы, путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу старинной Анапы, исследуйте ее удивительные уголки и узнайте невероятные истории
Начало: Анапская набережная
10 июня в 17:00
13 июня в 17:00
2 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Анапа детям: семейная экскурсия-игра, погружение в историю с заданиями
Совместите обучение с развлечением на семейной экскурсии-игре в Анапе. Интересно, познавательно и весело для всех участников
Начало: На площади у Центра культуры «Родина»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
4 часа
На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы
Кипарисовое озеро, храм Святой Варвары и фантастические смотровые площадки за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
1 490₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по заповеднику Утриш: природа и дельфины
Погрузитесь в мир первозданной природы Утриша. Наблюдайте за дельфинами, купайтесь в открытом море и восхищайтесь водопадом Жемчужный
Начало: В с. Большой Утриш
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Первая встреча с Анапой: история, достопримечательности и советы по отдыху
Погрузитесь в уникальную атмосферу Анапы, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: Памятник Ленину в Анапе
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Экскурсия по заповеднику Утриш в Анапе: природа, редкие виды и легенды
Прогулка по заповеднику Утриш подарит вам уникальные впечатления от природы, редких животных и захватывающих видов со смотровых площадок
Начало: В поселке Большой Утриш
Расписание: ежедневно в 09:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
1 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
Пройдите по хребту на высоте 500 м, вдохните аромат реликтовых деревьев и узнайте легенды о Прометее и амазонках. Гарантируем незабываемые впечатления
Начало: У Анапского маяка
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
1 500₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
Анапа: иммерсивный аудиоспектакль, путешествие по истории города
Погрузитесь в атмосферу Анапы с нашим аудиогидом. Станьте частью уникального радиоэфира и исследуйте город под новым углом
Начало: У памятника Будзинскому
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
690₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна5 июня 2024Ездили на экскурсию компанией 4 взрослых людей. От всей души благодарим Юлию за экскурсию.
- ММарина4 июня 2024Хотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнок 9 лет. Понравилось всем,
- ЮЮлия3 июня 2024Огромное спасибо Юлии за интересную обзорную экскурсию! Начали в центре города с истории этих мест, потом заглянули на маяк и
- ААндрей30 мая 2024Великолепная экскурсия! То, что нужно для детей, привыкших к тому, что "экскурсия" - это нечто полезное, но скучное) Здесь все
- ВВиктория27 мая 2024Всё было отлично
- ААндрей23 мая 2024Ирина, спасибо! Всё понравилось!
- кксения13 мая 2024Всем участникам очень понравилось, интересно и познавательная квест-программа. Спасибо большое!
- ААдель10 мая 2024Спасибо Ирине за легкую, познавательную экскурсию по центру Анапы)) захотелось приехать еще раз, сходить на пленэр, погрузиться в местную жизнь города.
- ЕЕлена9 мая 2024Не часто встречаются экскурсии ориентированные на детей. Ольга держала внимание ребенка всю экскурсию. Взрослым тоже было интересно.
- РРенат29 апреля 2024Всё очень понравилось, все очень довольны.
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Для пенсионеров»
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Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
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