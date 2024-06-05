Неспешные экскурсии Анапы для пенсионеров

Найдено 10 экскурсий в категории «Для пенсионеров» в Анапе, цены от 690 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
79 отзывов
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор: путешествие по вашему сценарию
Погрузитесь в уникальный мир Анапы с экскурсией, созданной специально для вас. От исторических памятников до живописных природных локаций
Начало: В удобном вам месте в черте Анапы
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
5 000 за всё до 4 чел.
Анапа - первое знакомство
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
39 отзывов
Анапа - первое знакомство: История, культура и природные красоты
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Анапе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Анапа
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
5 000 за всё до 4 чел.
Секреты старинной Анапы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Экскурсия по Анапе: Секреты старинной Анапы, путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу старинной Анапы, исследуйте ее удивительные уголки и узнайте невероятные истории
Начало: Анапская набережная
10 июня в 17:00
13 июня в 17:00
2 670 за всё до 4 чел.
Анапа детям: семейная экскурсия-игра
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Анапа детям: семейная экскурсия-игра, погружение в историю с заданиями
Совместите обучение с развлечением на семейной экскурсии-игре в Анапе. Интересно, познавательно и весело для всех участников
Начало: На площади у Центра культуры «Родина»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 000 за всё до 8 чел.
На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Групповая
4 часа
13 отзывов
На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы
Кипарисовое озеро, храм Святой Варвары и фантастические смотровые площадки за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
1 490 за человека
Морская прогулка по заповеднику Утриш
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Групповая экскурсия по заповеднику Утриш: природа и дельфины
Погрузитесь в мир первозданной природы Утриша. Наблюдайте за дельфинами, купайтесь в открытом море и восхищайтесь водопадом Жемчужный
Начало: В с. Большой Утриш
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3 000 за человека
Первая встреча с Анапой
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Первая встреча с Анапой: история, достопримечательности и советы по отдыху
Погрузитесь в уникальную атмосферу Анапы, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: Памятник Ленину в Анапе
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
Групповая прогулка по заповеднику Утриш
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
2 отзыва
Экскурсия по заповеднику Утриш в Анапе: природа, редкие виды и легенды
Прогулка по заповеднику Утриш подарит вам уникальные впечатления от природы, редких животных и захватывающих видов со смотровых площадок
Начало: В поселке Большой Утриш
Расписание: ежедневно в 09:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
1 000 за человека
Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
6 отзывов
Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый треккинг в горах Анапы
Пройдите по хребту на высоте 500 м, вдохните аромат реликтовых деревьев и узнайте легенды о Прометее и амазонках. Гарантируем незабываемые впечатления
Начало: У Анапского маяка
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
1 500 за человека
Анапа: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
Анапа: иммерсивный аудиоспектакль, путешествие по истории города
Погрузитесь в атмосферу Анапы с нашим аудиогидом. Станьте частью уникального радиоэфира и исследуйте город под новым углом
Начало: У памятника Будзинскому
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
690 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
    Ездили на экскурсию компанией 4 взрослых людей. От всей души благодарим Юлию за экскурсию.
  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
    Хотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнок 9 лет. Понравилось всем,
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    Юлия умеет заинтересовать каждого) Было познавательно, но совершенно не скучно. Были в Анапе не первый раз, но с такой стороны увидели её впервые. Спасибо Юлии за удивительные впечатления 🩷

    Хотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнок
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
    Огромное спасибо Юлии за интересную обзорную экскурсию! Начали в центре города с истории этих мест, потом заглянули на маяк и
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    новую набережную. А затем началась сказка! Винодельни, смотровые площадки, Кипарисовое озеро. По моей просьбе в Утрише зашли в ресторан - мидии обалденные! но недешевые… На обратном пути еще остановились у ласточкиных гнезд. Уложились в 5 часов Кто-то скажет: «Галопом по Европам! Нужно больше времени на каждую локацию!» Но у меня был всего один день. И в этом прелесть индивидуальной экскурсии, когда программа подстраивается под тебя, а не ты под программу:) Экскурсия полностью соответствовала моему запросу. Как будто приехала в гости к друзьям, и они показали мне все самое интересное рядом со своим домом. Рекомендую

    Огромное спасибо Юлии за интересную обзорную экскурсию! Начали в центре города с истории этих мест, потомОгромное спасибо Юлии за интересную обзорную экскурсию! Начали в центре города с истории этих мест, потомОгромное спасибо Юлии за интересную обзорную экскурсию! Начали в центре города с истории этих мест, потом
  • А
    Андрей
    30 мая 2024
    Анапа детям: семейная экскурсия-игра
    Великолепная экскурсия! То, что нужно для детей, привыкших к тому, что "экскурсия" - это нечто полезное, но скучное) Здесь все
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    совсем по-другому: соревновательный элемент викторины заставлял прислушиваться и запоминать события, названия и имена, поиски следующей локации по карте - ориентироваться и стараться запоминать места, а финальный конкурс привел в полный восторг!) Экскурсовод очень обаятельная и эрудированная. Экскурсия стала изюминкой визита в Анапу для всей семьи. Огромная благодарность и рекомендация!

  • В
    Виктория
    27 мая 2024
    На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы
    Всё было отлично
  • А
    Андрей
    23 мая 2024
    Секреты старинной Анапы
    Ирина, спасибо! Всё понравилось!
  • к
    ксения
    13 мая 2024
    Анапа детям: семейная экскурсия-игра
    Всем участникам очень понравилось, интересно и познавательная квест-программа. Спасибо большое!
  • А
    Адель
    10 мая 2024
    Секреты старинной Анапы
    Спасибо Ирине за легкую, познавательную экскурсию по центру Анапы)) захотелось приехать еще раз, сходить на пленэр, погрузиться в местную жизнь города.
  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    Анапа детям: семейная экскурсия-игра
    Не часто встречаются экскурсии ориентированные на детей. Ольга держала внимание ребенка всю экскурсию. Взрослым тоже было интересно.
  • Р
    Ренат
    29 апреля 2024
    Первая встреча с Анапой
    Всё очень понравилось, все очень довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Для пенсионеров»

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  1. Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
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  5. На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Для пенсионеров" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 690 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 182 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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