Экскурсии Анапы об истории и архитектуре

Найдено 4 экскурсии в категории «История и архитектура» в Анапе, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Анапа детям: семейная экскурсия-игра
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Анапа детям: семейная экскурсия-игра, погружение в историю с заданиями
Совместите обучение с развлечением на семейной экскурсии-игре в Анапе. Интересно, познавательно и весело для всех участников
Начало: На площади у Центра культуры «Родина»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 000 за всё до 8 чел.
Первая встреча с Анапой
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Первая встреча с Анапой: история, достопримечательности и советы по отдыху
Погрузитесь в уникальную атмосферу Анапы, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: Памятник Ленину в Анапе
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
Анапа, Новороссийск и Геленджик за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Путешествие по приморским городам Краснодарского края: Анапа, Новороссийск, Геленджик
Приглашаем на увлекательное путешествие по живописным городам Краснодарского края. Откройте для себя красоту Анапы, Новороссийска и Геленджика в один день
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 5 чел.
Три тысячи лет Тамани
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Три тысячи лет Тамани
Открыть, как менялась дельта Кубани - от прошлого до наших дней
16 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    30 мая 2024
    Анапа детям: семейная экскурсия-игра
    Великолепная экскурсия! То, что нужно для детей, привыкших к тому, что "экскурсия" - это нечто полезное, но скучное) Здесь все
    читать дальше

    совсем по-другому: соревновательный элемент викторины заставлял прислушиваться и запоминать события, названия и имена, поиски следующей локации по карте - ориентироваться и стараться запоминать места, а финальный конкурс привел в полный восторг!) Экскурсовод очень обаятельная и эрудированная. Экскурсия стала изюминкой визита в Анапу для всей семьи. Огромная благодарность и рекомендация!

  • к
    ксения
    13 мая 2024
    Анапа детям: семейная экскурсия-игра
    Всем участникам очень понравилось, интересно и познавательная квест-программа. Спасибо большое!
  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    Анапа детям: семейная экскурсия-игра
    Не часто встречаются экскурсии ориентированные на детей. Ольга держала внимание ребенка всю экскурсию. Взрослым тоже было интересно.
  • Р
    Ренат
    29 апреля 2024
    Первая встреча с Анапой
    Всё очень понравилось, все очень довольны.
  • М
    Мария
    28 августа 2023
    Первая встреча с Анапой
    Раньше Анапа был для нас всего лишь курортным городом, но после экскурсии с Дмитрием мы посмотрели на него другими глазами.
    читать дальше

    Это город с богатейшей историей, жалко, что на экскурсии были перед самым отъездом и не сможем побывать в местах, которые нам посоветовал Дмитрий. Но теперь есть повод вернуться. Рассказ был очень интересным, но при этом он не был скучным или перегруженным кучей цифр. А как горят у Дмитрия глаза, когда он рассказывпет про Анапу! И вы начинаете любить этот город так же как и он. Данная экскурсия просто обязательна, если вы едете в Анапу, особенно в первый раз.

    Раньше Анапа был для нас всего лишь курортным городом, но после экскурсии с Дмитрием мы посмотрелиРаньше Анапа был для нас всего лишь курортным городом, но после экскурсии с Дмитрием мы посмотрелиРаньше Анапа был для нас всего лишь курортным городом, но после экскурсии с Дмитрием мы посмотрелиРаньше Анапа был для нас всего лишь курортным городом, но после экскурсии с Дмитрием мы посмотрелиРаньше Анапа был для нас всего лишь курортным городом, но после экскурсии с Дмитрием мы посмотрелиРаньше Анапа был для нас всего лишь курортным городом, но после экскурсии с Дмитрием мы посмотрели
  • Д
    Дмитрий
    6 августа 2023
    Первая встреча с Анапой
    Ездили в конце июля 2023 года. Гид, Дмитрий, забрал и вернул нас в отель в Витязево за небольшую доплату. Очень интересно рассказал
    читать дальше

    и показал основные места в Анапе. Видно что любит и знает свой город. Так же посоветовал куда и в какое время ещё съездить. Нам всё очень понравилось, рекомендуем!

  • А
    Андрей
    19 июня 2023
    Анапа, Новороссийск и Геленджик за 1 день
    Интересная и содержательная экскурсия, Гид Дмитрий ответил на все интересовавшие нас вопросы. Мы увидели многие знаковые для посещаемых городов места. Свободного времени было достаточно для самостоятельной прогулки. Спасибо большое, было очень интересно! До новых встреч!
  • О
    Ольга
    21 августа 2022
    Анапа, Новороссийск и Геленджик за 1 день
    Благодарим Дмитрия за интересный рассказ, прекрасное вождение и внимательность к пассажирам! Если вас интересуют не только общеизвестные факты о крае,
    читать дальше

    которые можно узнать на любой групповой стандартной экскурсии в регионе, а хочется услышать персональную точку зрения на необыкновенную историю городов Черноморского побережья с позиции того, кто здесь родился и вырос, посетить нестандартные локации с прекрасными видами и уникальной архитектурой, то вам обязательно понравится эта экскурсия!

    Благодарим Дмитрия за интересный рассказ, прекрасное вождение и внимательность к пассажирам! Если вас интересуют не толькоБлагодарим Дмитрия за интересный рассказ, прекрасное вождение и внимательность к пассажирам! Если вас интересуют не толькоБлагодарим Дмитрия за интересный рассказ, прекрасное вождение и внимательность к пассажирам! Если вас интересуют не толькоБлагодарим Дмитрия за интересный рассказ, прекрасное вождение и внимательность к пассажирам! Если вас интересуют не толькоБлагодарим Дмитрия за интересный рассказ, прекрасное вождение и внимательность к пассажирам! Если вас интересуют не толькоБлагодарим Дмитрия за интересный рассказ, прекрасное вождение и внимательность к пассажирам! Если вас интересуют не толькоБлагодарим Дмитрия за интересный рассказ, прекрасное вождение и внимательность к пассажирам! Если вас интересуют не толькоБлагодарим Дмитрия за интересный рассказ, прекрасное вождение и внимательность к пассажирам! Если вас интересуют не толькоБлагодарим Дмитрия за интересный рассказ, прекрасное вождение и внимательность к пассажирам! Если вас интересуют не толькоБлагодарим Дмитрия за интересный рассказ, прекрасное вождение и внимательность к пассажирам! Если вас интересуют не только
  • И
    Ирина
    12 августа 2022
    Анапа, Новороссийск и Геленджик за 1 день
    Были на данной экскурсии с двумя детьми-подростками. Понравилось абсолютно всё и всем нам, начиная от высокого уровня клиентоориентированности при согласовании
    читать дальше

    локации начала экскурсии и заканчивая продуманным маршрутом, отлично продуманным точкам пит-стопов и очень интересным и информативным рассказом гида Дмитрия. Наша семья поначалу колебалась в выборе такого автомобильного формата экскурсии на весь день, когда гид и водитель - один и тот же человек, но после ее окончания все остались очень довольны. Из всех увиденных городов наибольшее впечатление произвели Новороссийск и его окрестности, но и Анапа с Геленджиком тоже неплохи. Данную экскурсию рекомендую. Спасибо всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Анапа детям: семейная экскурсия-игра
  2. Первая встреча с Анапой
  3. Анапа, Новороссийск и Геленджик за 1 день
  4. Три тысячи лет Тамани
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "История и архитектура" можно забронировать 4 экскурсии от 3 000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Анапе на 2024 год по теме «История и архитектура», 36 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам