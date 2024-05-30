1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Анапа детям: семейная экскурсия-игра, погружение в историю с заданиями
Совместите обучение с развлечением на семейной экскурсии-игре в Анапе. Интересно, познавательно и весело для всех участников
Начало: На площади у Центра культуры «Родина»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первая встреча с Анапой: история, достопримечательности и советы по отдыху
Погрузитесь в уникальную атмосферу Анапы, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: Памятник Ленину в Анапе
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по приморским городам Краснодарского края: Анапа, Новороссийск, Геленджик
Приглашаем на увлекательное путешествие по живописным городам Краснодарского края. Откройте для себя красоту Анапы, Новороссийска и Геленджика в один день
Начало: Памятник Ленину, Анапа
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Три тысячи лет Тамани
Открыть, как менялась дельта Кубани - от прошлого до наших дней
16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей30 мая 2024Великолепная экскурсия! То, что нужно для детей, привыкших к тому, что "экскурсия" - это нечто полезное, но скучное) Здесь все
- кксения13 мая 2024Всем участникам очень понравилось, интересно и познавательная квест-программа. Спасибо большое!
- ЕЕлена9 мая 2024Не часто встречаются экскурсии ориентированные на детей. Ольга держала внимание ребенка всю экскурсию. Взрослым тоже было интересно.
- РРенат29 апреля 2024Всё очень понравилось, все очень довольны.
- ММария28 августа 2023Раньше Анапа был для нас всего лишь курортным городом, но после экскурсии с Дмитрием мы посмотрели на него другими глазами.
- ДДмитрий6 августа 2023Ездили в конце июля 2023 года. Гид, Дмитрий, забрал и вернул нас в отель в Витязево за небольшую доплату. Очень интересно рассказал
- ААндрей19 июня 2023Интересная и содержательная экскурсия, Гид Дмитрий ответил на все интересовавшие нас вопросы. Мы увидели многие знаковые для посещаемых городов места. Свободного времени было достаточно для самостоятельной прогулки. Спасибо большое, было очень интересно! До новых встреч!
- ООльга21 августа 2022Благодарим Дмитрия за интересный рассказ, прекрасное вождение и внимательность к пассажирам! Если вас интересуют не только общеизвестные факты о крае,
- ИИрина12 августа 2022Были на данной экскурсии с двумя детьми-подростками. Понравилось абсолютно всё и всем нам, начиная от высокого уровня клиентоориентированности при согласовании
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "История и архитектура" можно забронировать 4 экскурсии от 3 000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Анапе на 2024 год по теме «История и архитектура», 36 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август