Приглашаем в увлекательную поездку в долину дольменов и каскадных водопадов на реке Жане. Они хоть и не могут похвастаться огромной высотой, зато такое количество расположенных рядом водопадов на территории России нигде не найти.

Красоты НовороссийскаДорога к дольменам будет проходить через город-герой Новороссийск — изумительно красивый, сложный, разнообразный, хранящий память о прошлом. Мы остановимся на смотровой площадке, откуда открывается шикарный вид на город, а также побываем у памятника «Морякам революции», установленного на крутом обрыве.

Дольмены и водопады ЖанеДалее нас ждет прогулка по живописной долине реки Жане, где мы увидим каскадные водопады с чашами для купания и дольмены — древние погребальные и культовые сооружения, относящиеся к категории мегалитов, то есть к сооружениям, сложенным из больших камней. Правду об их происхождении не знает никто.

Сафари-парк и КабардинкаНа обратном пути побываем в сафари-парке и на красивой набережной Геленджика, заедем в Кабардинку в Старый парк. В последнем представлены здания и сооружения разных стилей и эпох. Храм, мечеть, пирамида, фонтаны, старинные лестницы — все это в одном месте! Важная информация • Возьмите с собой воду, легкий перекус и денежные средства для обеда.

Надевайте удобную одежду и обувь.