Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк» и Кабардинка

Индивидуальная экскурсия по долине реки Жане с посещением сафари-парка в Анапе

5
1 отзыв
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Вас ждет насыщенное приключение по долине реки Жане и окрестностям Геленджика.

Посмотрите на город-герой Новороссийск с высоты птичьего полета, прикоснитесь к тайне дольменов и насладитесь прохладой каскадных водопадов реки Жане. После мы успеем побывать в сафари-парке и на набережной Геленджика, а также заглянем в Кабардинку.
Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк» и Кабардинка
Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк» и Кабардинка
Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк» и Кабардинка
Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк» и Кабардинка
Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк» и Кабардинка
Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк» и Кабардинка
Ближайшие даты:
8
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Что вас ожидает:

  • Памятник «Морякам революции»
  • Водопады реки Жане
  • Дольмены
  • «Сафари-парк» в Геленджике
  • Набережная Геленджика
  • «Старый парк» в Кабардинке
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Приглашаем в увлекательную поездку в долину дольменов и каскадных водопадов на реке Жане. Они хоть и не могут похвастаться огромной высотой, зато такое количество расположенных рядом водопадов на территории России нигде не найти.
Красоты НовороссийскаДорога к дольменам будет проходить через город-герой Новороссийск — изумительно красивый, сложный, разнообразный, хранящий память о прошлом. Мы остановимся на смотровой площадке, откуда открывается шикарный вид на город, а также побываем у памятника «Морякам революции», установленного на крутом обрыве.
Дольмены и водопады ЖанеДалее нас ждет прогулка по живописной долине реки Жане, где мы увидим каскадные водопады с чашами для купания и дольмены — древние погребальные и культовые сооружения, относящиеся к категории мегалитов, то есть к сооружениям, сложенным из больших камней. Правду об их происхождении не знает никто.
Сафари-парк и КабардинкаНа обратном пути побываем в сафари-парке и на красивой набережной Геленджика, заедем в Кабардинку в Старый парк. В последнем представлены здания и сооружения разных стилей и эпох. Храм, мечеть, пирамида, фонтаны, старинные лестницы — все это в одном месте! Важная информация • Возьмите с собой воду, легкий перекус и денежные средства для обеда.
Надевайте удобную одежду и обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Вход в долину дольменов — 400 руб.
  • Вход в «Сафари-парк» — 1200 руб., канатная дорога — 600 руб.
  • Вход в «Старый парк»: 800 руб. — взрослые, 400 руб. — дети (6-13 лет)
  • Обед
Место начала и завершения?
Место проживания туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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2
1
Е
3 июля 2023
Ездили на экскурсию с Александром. Очень все понравилось. Получили кучу впечатлений. Спасибо за поездку.

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