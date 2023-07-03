Индивидуальная экскурсия по долине реки Жане с посещением сафари-парка в Анапе
Вас ждет насыщенное приключение по долине реки Жане и окрестностям Геленджика.
Посмотрите на город-герой Новороссийск с высоты птичьего полета, прикоснитесь к тайне дольменов и насладитесь прохладой каскадных водопадов реки Жане. После мы успеем побывать в сафари-парке и на набережной Геленджика, а также заглянем в Кабардинку.
Посмотрите на город-герой Новороссийск с высоты птичьего полета, прикоснитесь к тайне дольменов и насладитесь прохладой каскадных водопадов реки Жане. После мы успеем побывать в сафари-парке и на набережной Геленджика, а также заглянем в Кабардинку.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Памятник «Морякам революции»
- Водопады реки Жане
- Дольмены
- «Сафари-парк» в Геленджике
- Набережная Геленджика
- «Старый парк» в Кабардинке
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приглашаем в увлекательную поездку в долину дольменов и каскадных водопадов на реке Жане. Они хоть и не могут похвастаться огромной высотой, зато такое количество расположенных рядом водопадов на территории России нигде не найти.
Красоты НовороссийскаДорога к дольменам будет проходить через город-герой Новороссийск — изумительно красивый, сложный, разнообразный, хранящий память о прошлом. Мы остановимся на смотровой площадке, откуда открывается шикарный вид на город, а также побываем у памятника «Морякам революции», установленного на крутом обрыве.
Дольмены и водопады ЖанеДалее нас ждет прогулка по живописной долине реки Жане, где мы увидим каскадные водопады с чашами для купания и дольмены — древние погребальные и культовые сооружения, относящиеся к категории мегалитов, то есть к сооружениям, сложенным из больших камней. Правду об их происхождении не знает никто.
Сафари-парк и КабардинкаНа обратном пути побываем в сафари-парке и на красивой набережной Геленджика, заедем в Кабардинку в Старый парк. В последнем представлены здания и сооружения разных стилей и эпох. Храм, мечеть, пирамида, фонтаны, старинные лестницы — все это в одном месте! Важная информация • Возьмите с собой воду, легкий перекус и денежные средства для обеда.
Надевайте удобную одежду и обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Что не входит
- Вход в долину дольменов — 400 руб.
- Вход в «Сафари-парк» — 1200 руб., канатная дорога — 600 руб.
- Вход в «Старый парк»: 800 руб. — взрослые, 400 руб. — дети (6-13 лет)
- Обед
- Место начала и завершения?
- Место проживания туристов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
3 июля 2023
Ездили на экскурсию с Александром. Очень все понравилось. Получили кучу впечатлений. Спасибо за поездку.
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