За один день экскурсанты исследуют Черноморское побережье от Анапы до Геленджика. В Новороссийске можно увидеть крейсер "Михаил Кутузов" и памятники на набережной. В Кабардинке гостей ждёт уникальный "Старый парк", а в Геленджике - прогулка по живописной набережной. По пути открываются виды на порт Новороссийска и Кавказские предгорья. Экскурсия подходит для всех, кто хочет погрузиться в историю и насладиться природными красотами

Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Новороссийск (1,5 часа). Остановимся на центральной площади — вас ждёт знакомство с набережной и памятниками и посещение крейсера «Михаил Кутузов».

Мемориал «Морякам Революции» (15–20 минут) — напоминание о затоплении эскадры Черноморского флота. А ещё отсюда открывается живописная панорама Новороссийской бухты.

Курортный посёлок Кабардинка (1,5 часа). Вы отправитесь в Старый парк, где на небольшой территории нашли отражение все эпохи мировой культуры.

Геленджик (1,5 часа). Добро пожаловать в Геленджикскую бухту. Вы побываете в центре города и прогуляетесь по его живописной протяжённой набережной.

Дегустация вин (20 минут) в посёлке Марьина роща.

А ещё по пути вы увидите:

Порт и промышленные объекты Новороссийска

Анапскую долину, где начинаются предгорья Кавказа

Баканский перевал и Цемесскую долину

И многое другое!

Организационные детали