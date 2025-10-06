За один день экскурсанты исследуют Черноморское побережье от Анапы до Геленджика. В Новороссийске можно увидеть крейсер "Михаил Кутузов" и памятники на набережной.
В Кабардинке гостей ждёт уникальный "Старый парк", а в Геленджике - прогулка по живописной набережной. По пути открываются виды на порт Новороссийска и Кавказские предгорья. Экскурсия подходит для всех, кто хочет погрузиться в историю и насладиться природными красотами
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Виды на Черноморское побережье
- 🚢 Посещение крейсера «Михаил Кутузов»
- 🏛 Прогулка по «Старому парку»
- 🌿 Природные ландшафты и предгорья
- 🏖 Живописная набережная Геленджика
Что можно увидеть
- Крейсер «Михаил Кутузов»
- Старый парк
- Набережная Геленджика
- Мемориал «Морякам Революции»
Описание экскурсии
Новороссийск (1,5 часа). Остановимся на центральной площади — вас ждёт знакомство с набережной и памятниками и посещение крейсера «Михаил Кутузов».
Мемориал «Морякам Революции» (15–20 минут) — напоминание о затоплении эскадры Черноморского флота. А ещё отсюда открывается живописная панорама Новороссийской бухты.
Курортный посёлок Кабардинка (1,5 часа). Вы отправитесь в Старый парк, где на небольшой территории нашли отражение все эпохи мировой культуры.
Геленджик (1,5 часа). Добро пожаловать в Геленджикскую бухту. Вы побываете в центре города и прогуляетесь по его живописной протяжённой набережной.
Дегустация вин (20 минут) в посёлке Марьина роща.
А ещё по пути вы увидите:
- Порт и промышленные объекты Новороссийска
- Анапскую долину, где начинаются предгорья Кавказа
- Баканский перевал и Цемесскую долину
И многое другое!
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автобусе
- Дополнительно по желанию оплачивается экскурсия по крейсеру: взрослые — 600 ₽, дети — 300 ₽, а также посещение парка: взрослые — 1000 ₽, дети — 500 ₽
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2200 ₽
|Дети до 12 лет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Анапе
Провели экскурсии для 33 туристов
Наша компания занимается созданием экскурсионных программ с выездом из Анапы, Новороссийска Геленджика и Тамани. Мы предлагаем большой выбор экскурсий для организованных групп от 15 до 55 человек — как по Краснодарскому краю, так и по Крыму, по Адыгее и Абхазии. Работаем с 2000 года!
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
6 окт 2025
Сама экскурсия понравилась, посмотрели всё заявленное, узнали очень много интересного. Экскурсовод Ольга знает своё дело. Но вот транспорт подвёл, микроавтобус неудобный, коленями в спинки впереди следящих упирались, с задних мест ни чего не видно.
Входит в следующие категории Анапы
