1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по заповеднику Утриш: природа и дельфины
Погрузитесь в мир первозданной природы Утриша. Наблюдайте за дельфинами, купайтесь в открытом море и восхищайтесь водопадом Жемчужный
Начало: В с. Большой Утриш
«Полюбуетесь мысом Крокодил, погуляете по можжевелово-фисташковой роще и оцените водопад Жемчужный, ниспадающий в море с высоты 4-х метров»
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по следам дольменов и водопадов в окрестностях Анапы
Погрузитесь в мир древних тайн и живописной природы, исследуя дольмены и водопады в окрестностях Анапы
Начало: Памятник Ленину, Анапа
«И почти сразу же вы встретите один из водопадов — Стопа Геракла»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
13 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк», Кабардинка, Новороссийск
Погрузитесь в приключение по долине реки Жане и окрестностям Геленджика. Вас ждут дольмены, водопады, сафари-парк и Кабардинка
Начало: Место проживания туристов
«Приглашаем в увлекательную поездку в долину дольменов и каскадных водопадов на реке Жане»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна18 апреля 2024Однозначно рекомендую, провели замечательный день. Водитель экскурсовод очень положительный и эрудированый, узнали много нового и интересного хотя сами местные жители.
- ББакалина28 августа 2023Экскурсия на Пшадские водопадыБыли на экскурсии 17.08.2023. Очень понравилась экскурсовод Ирина - много интересно узнали из её рассказа. А уж о красота гор завораживает сама по себе😍
- ММария1 августа 2023Приятное и глубокое изложение материала. Интерсная история Анапы, и Новороссийска. Легенды о водопадах, дольменах завораживают. Красивые виды и водопады. Приятная лёгкая прогулка. Лёгкий отдых у горной речки. Спасибо за экскурсию, все очень понравилось.
- ЕЕкатерина3 июля 2023Ездили на экскурсию с Александром. Очень все понравилось. Получили кучу впечатлений. Спасибо за поездку.
- ооля19 июня 2023Очень понравилась экскурсия👍 Гид Евгений просто🔥🔥🔥 несмотря на погодные условия это не омрачило наш досуг. Огромное спасибо, Евгений, за такое количество информации и ваше терпение😉
- ЛЛюдмила23 мая 2023Экскурсия космос, в открытом море мы повстречали дельфинов, боже это такая прелесть, они сопровождали нас, прыгали. В общем экскурсия очень понравилась, рекомендую
- ЮЮра6 ноября 2022Ездили с Александром на дольмены. Всё очень понравилось!!! Комфортная поездка, работа Александра выше всяких похвал: удивительные знания истории края,природы, расскажет о каждом дереве,совместив ботанику с легендам адыгов. Покорил этимологическим объяснениями названий. Одним словом,проводник в волшебный мир. Благодарим,Александр,Вы профессионал)
- ООльга5 июня 2022Очень классная экскурсия! Экскурсовод мастерица своего дела, очень любит свою работу:)
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Водопады»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Анапе на 2024 год по теме «Водопады», 12 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август