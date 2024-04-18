Т Татьяна Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк», Кабардинка, Новороссийск Однозначно рекомендую, провели замечательный день. Водитель экскурсовод очень положительный и эрудированый, узнали много нового и интересного хотя сами местные жители.

Б Бакалина Экскурсия на Пшадские водопады Были на экскурсии 17.08.2023. Очень понравилась экскурсовод Ирина - много интересно узнали из её рассказа. А уж о красота гор завораживает сама по себе😍

М Мария В краю дольменов и водопадов Приятное и глубокое изложение материала. Интерсная история Анапы, и Новороссийска. Легенды о водопадах, дольменах завораживают. Красивые виды и водопады. Приятная лёгкая прогулка. Лёгкий отдых у горной речки. Спасибо за экскурсию, все очень понравилось.

Е Екатерина Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк», Кабардинка, Новороссийск Ездили на экскурсию с Александром. Очень все понравилось. Получили кучу впечатлений. Спасибо за поездку.

о оля В краю дольменов и водопадов Очень понравилась экскурсия👍 Гид Евгений просто🔥🔥🔥 несмотря на погодные условия это не омрачило наш досуг. Огромное спасибо, Евгений, за такое количество информации и ваше терпение😉

Л Людмила Морская прогулка по заповеднику Утриш Экскурсия космос, в открытом море мы повстречали дельфинов, боже это такая прелесть, они сопровождали нас, прыгали. В общем экскурсия очень понравилась, рекомендую

Ю Юра В краю дольменов и водопадов Ездили с Александром на дольмены. Всё очень понравилось!!! Комфортная поездка, работа Александра выше всяких похвал: удивительные знания истории края,природы, расскажет о каждом дереве,совместив ботанику с легендам адыгов. Покорил этимологическим объяснениями названий. Одним словом,проводник в волшебный мир. Благодарим,Александр,Вы профессионал)