Экскурсии на дольмены в Анапе

Найдено 3 экскурсии в категории «Дольмены» в Анапе, цены от 8 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В краю дольменов и водопадов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Путешествие по следам дольменов и водопадов в окрестностях Анапы
Погрузитесь в мир древних тайн и живописной природы, исследуя дольмены и водопады в окрестностях Анапы
Начало: Памятник Ленину, Анапа
«Вдоль берега мы пройдем к деревне дольменопоклонников: я расскажу, кто они и как живут, а вы сможете найти здесь для себя интересные сувениры и угоститься необычными яствами»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
13 000 за всё до 5 чел.
Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк», Кабардинка, Новороссийск
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк», Кабардинка, Новороссийск
Погрузитесь в приключение по долине реки Жане и окрестностям Геленджика. Вас ждут дольмены, водопады, сафари-парк и Кабардинка
Начало: Место проживания туристов
«Приглашаем в увлекательную поездку в долину дольменов и каскадных водопадов на реке Жане»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 500 за всё до 6 чел.
Из современной Анапы - к древним дольменам: история и мистика
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Из современной Анапы - к древним дольменам: история и мистика
Увидеть загадочные культовые сооружения и узнать о мистических практиках, связанных с ними
Начало: В Анапе, у места вашего проживания
«Я расскажу, откуда взялись дольмены, для чего они использовались в древние времена, и где ещё в мире есть подобные сооружения»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    27 апреля 2024
    Любовь - это Абрау-Дюрсо (мини-группа)
    Очень понравилось! Насыщенная интересная программа, очень эрудированный гид (Вахтанг), рассказывает увлекательно и подробно. На любые вопросы даст ответ. Увидели потрясающие места, виды захватывающие. Смело рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    18 апреля 2024
    Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк», Кабардинка, Новороссийск
    Однозначно рекомендую, провели замечательный день. Водитель экскурсовод очень положительный и эрудированый, узнали много нового и интересного хотя сами местные жители.
  • Л
    Лилиана
    15 апреля 2024
    Любовь - это Абрау-Дюрсо (мини-группа)
    Экскурсия на отлично! 👍👏😆 Вахтанг очень интересно рассказывал про все достопримечательности, которые мы проезжали, начиная с Анапы. Заехали к Дольменам,
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    на Водопад любви, в свадебный домик в Абрау, ну и конечно само озеро Абрау. Времени нам хватило и просто погулять, и купить подарки, и пофотографироваться. Никто нас не подгонял, но мы успели насладиться всеми красотами, предложенными в поездке. Экскурсия получилась камерная, практически индивидуальная. В следующий приезд обязательно поеду с Вахтангом на другие его экскурсии.

  • М
    Марина
    9 апреля 2024
    Любовь - это Абрау-Дюрсо (мини-группа)
    Вся экскурсия, благодаря водителю и гиду Вахтангу, нам очень понравилась. Мы увидели водопад, дольмены, посёлок Абрау, посетили несколько смотровых площадок,
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    побывали на виноградниках Абрау. Из виноградников Абрау открываются шикарные виды на море и озеро Абрау. Во многие точки путешествия можно добраться только на внедорожнике. Узнали много информации об истории этой местности. Вахтанг настоящий профессионал своего дела, прекрасно подает материал, шутит, умело организует поездку. Мы подписались на канал Вахтанга и готовы ехать с ним в новые путешествия! Спасибо за прекрасную поездку!

  • Б
    Бакалина
    28 августа 2023
    Экскурсия на Пшадские водопады
    Были на экскурсии 17.08.2023. Очень понравилась экскурсовод Ирина - много интересно узнали из её рассказа. А уж о красота гор завораживает сама по себе😍
  • М
    Мария
    1 августа 2023
    В краю дольменов и водопадов
    Приятное и глубокое изложение материала. Интерсная история Анапы, и Новороссийска. Легенды о водопадах, дольменах завораживают. Красивые виды и водопады. Приятная лёгкая прогулка. Лёгкий отдых у горной речки. Спасибо за экскурсию, все очень понравилось.
  • Е
    Елена
    20 июля 2023
    На джипах в Абрау-Дюрсо и Новороссийск
    Отличная экскурсия. Водитель Николай увлекательно рассказал про всё достопримечательности. В машине было комфортно. Шоу поющих фонтанов просто супер!!! Рекомендую.
  • K
    Kovylkov
    11 июля 2023
    На джипах в Абрау-Дюрсо и Новороссийск
    Собралась прекрассная компания, душевно прокатились, пообщались! Дольмены, смотровые площадки, покупались в море, завод Абрау, шоу фонтанов! Спокойно, дружно, вернулись по домам.
  • Е
    Екатерина
    3 июля 2023
    Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк», Кабардинка, Новороссийск
    Ездили на экскурсию с Александром. Очень все понравилось. Получили кучу впечатлений. Спасибо за поездку.
  • о
    оля
    19 июня 2023
    В краю дольменов и водопадов
    Очень понравилась экскурсия👍 Гид Евгений просто🔥🔥🔥 несмотря на погодные условия это не омрачило наш досуг. Огромное спасибо, Евгений, за такое количество информации и ваше терпение😉

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Дольмены»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Дольмены" можно забронировать 3 экскурсии от 8 500 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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