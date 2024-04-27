Я Яна Любовь - это Абрау-Дюрсо (мини-группа) Очень понравилось! Насыщенная интересная программа, очень эрудированный гид (Вахтанг), рассказывает увлекательно и подробно. На любые вопросы даст ответ. Увидели потрясающие места, виды захватывающие. Смело рекомендую!

Т Татьяна Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк», Кабардинка, Новороссийск Однозначно рекомендую, провели замечательный день. Водитель экскурсовод очень положительный и эрудированый, узнали много нового и интересного хотя сами местные жители.

Л Лилиана Любовь - это Абрау-Дюрсо (мини-группа) читать дальше на Водопад любви, в свадебный домик в Абрау, ну и конечно само озеро Абрау. Времени нам хватило и просто погулять, и купить подарки, и пофотографироваться. Никто нас не подгонял, но мы успели насладиться всеми красотами, предложенными в поездке. Экскурсия получилась камерная, практически индивидуальная. В следующий приезд обязательно поеду с Вахтангом на другие его экскурсии. Экскурсия на отлично! 👍👏😆 Вахтанг очень интересно рассказывал про все достопримечательности, которые мы проезжали, начиная с Анапы. Заехали к Дольменам,

М Марина Любовь - это Абрау-Дюрсо (мини-группа) читать дальше побывали на виноградниках Абрау. Из виноградников Абрау открываются шикарные виды на море и озеро Абрау. Во многие точки путешествия можно добраться только на внедорожнике. Узнали много информации об истории этой местности. Вахтанг настоящий профессионал своего дела, прекрасно подает материал, шутит, умело организует поездку. Мы подписались на канал Вахтанга и готовы ехать с ним в новые путешествия! Спасибо за прекрасную поездку! Вся экскурсия, благодаря водителю и гиду Вахтангу, нам очень понравилась. Мы увидели водопад, дольмены, посёлок Абрау, посетили несколько смотровых площадок,

Б Бакалина Экскурсия на Пшадские водопады Были на экскурсии 17.08.2023. Очень понравилась экскурсовод Ирина - много интересно узнали из её рассказа. А уж о красота гор завораживает сама по себе😍

М Мария В краю дольменов и водопадов Приятное и глубокое изложение материала. Интерсная история Анапы, и Новороссийска. Легенды о водопадах, дольменах завораживают. Красивые виды и водопады. Приятная лёгкая прогулка. Лёгкий отдых у горной речки. Спасибо за экскурсию, все очень понравилось.

Е Елена На джипах в Абрау-Дюрсо и Новороссийск Отличная экскурсия. Водитель Николай увлекательно рассказал про всё достопримечательности. В машине было комфортно. Шоу поющих фонтанов просто супер!!! Рекомендую.

K Kovylkov На джипах в Абрау-Дюрсо и Новороссийск Собралась прекрассная компания, душевно прокатились, пообщались! Дольмены, смотровые площадки, покупались в море, завод Абрау, шоу фонтанов! Спокойно, дружно, вернулись по домам.

Е Екатерина Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк», Кабардинка, Новороссийск Ездили на экскурсию с Александром. Очень все понравилось. Получили кучу впечатлений. Спасибо за поездку.