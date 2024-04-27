1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по следам дольменов и водопадов в окрестностях Анапы
Погрузитесь в мир древних тайн и живописной природы, исследуя дольмены и водопады в окрестностях Анапы
Начало: Памятник Ленину, Анапа
«Вдоль берега мы пройдем к деревне дольменопоклонников: я расскажу, кто они и как живут, а вы сможете найти здесь для себя интересные сувениры и угоститься необычными яствами»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
13 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк», Кабардинка, Новороссийск
Погрузитесь в приключение по долине реки Жане и окрестностям Геленджика. Вас ждут дольмены, водопады, сафари-парк и Кабардинка
Начало: Место проживания туристов
«Приглашаем в увлекательную поездку в долину дольменов и каскадных водопадов на реке Жане»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из современной Анапы - к древним дольменам: история и мистика
Увидеть загадочные культовые сооружения и узнать о мистических практиках, связанных с ними
Начало: В Анапе, у места вашего проживания
«Я расскажу, откуда взялись дольмены, для чего они использовались в древние времена, и где ещё в мире есть подобные сооружения»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна27 апреля 2024Любовь - это Абрау-Дюрсо (мини-группа)Очень понравилось! Насыщенная интересная программа, очень эрудированный гид (Вахтанг), рассказывает увлекательно и подробно. На любые вопросы даст ответ. Увидели потрясающие места, виды захватывающие. Смело рекомендую!
- ТТатьяна18 апреля 2024Однозначно рекомендую, провели замечательный день. Водитель экскурсовод очень положительный и эрудированый, узнали много нового и интересного хотя сами местные жители.
- ЛЛилиана15 апреля 2024Любовь - это Абрау-Дюрсо (мини-группа)Экскурсия на отлично! 👍👏😆 Вахтанг очень интересно рассказывал про все достопримечательности, которые мы проезжали, начиная с Анапы. Заехали к Дольменам,
- ММарина9 апреля 2024Любовь - это Абрау-Дюрсо (мини-группа)Вся экскурсия, благодаря водителю и гиду Вахтангу, нам очень понравилась. Мы увидели водопад, дольмены, посёлок Абрау, посетили несколько смотровых площадок,
- ББакалина28 августа 2023Экскурсия на Пшадские водопадыБыли на экскурсии 17.08.2023. Очень понравилась экскурсовод Ирина - много интересно узнали из её рассказа. А уж о красота гор завораживает сама по себе😍
- ММария1 августа 2023Приятное и глубокое изложение материала. Интерсная история Анапы, и Новороссийска. Легенды о водопадах, дольменах завораживают. Красивые виды и водопады. Приятная лёгкая прогулка. Лёгкий отдых у горной речки. Спасибо за экскурсию, все очень понравилось.
- ЕЕлена20 июля 2023На джипах в Абрау-Дюрсо и НовороссийскОтличная экскурсия. Водитель Николай увлекательно рассказал про всё достопримечательности. В машине было комфортно. Шоу поющих фонтанов просто супер!!! Рекомендую.
- KKovylkov11 июля 2023На джипах в Абрау-Дюрсо и НовороссийскСобралась прекрассная компания, душевно прокатились, пообщались! Дольмены, смотровые площадки, покупались в море, завод Абрау, шоу фонтанов! Спокойно, дружно, вернулись по домам.
- ЕЕкатерина3 июля 2023Ездили на экскурсию с Александром. Очень все понравилось. Получили кучу впечатлений. Спасибо за поездку.
- ооля19 июня 2023Очень понравилась экскурсия👍 Гид Евгений просто🔥🔥🔥 несмотря на погодные условия это не омрачило наш досуг. Огромное спасибо, Евгений, за такое количество информации и ваше терпение😉
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Дольмены»
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Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
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