1 чел.
По популярности
Групповая
11 часов
«Сафари-парк» в Геленджике
Начало: Ул. Шевченко, 123
Расписание: По воскресеньям в 8:30
30 июня в 08:30
7 июля в 08:30
1 700₽ за человека
Групповая
11 часов
Расписание: вторник и суббота в 7-30
Сегодня в 07:30
29 июня в 07:30
1 600₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк», Кабардинка, Новороссийск
Погрузитесь в приключение по долине реки Жане и окрестностям Геленджика. Вас ждут дольмены, водопады, сафари-парк и Кабардинка
Начало: Место проживания туристов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна18 апреля 2024Однозначно рекомендую, провели замечательный день. Водитель экскурсовод очень положительный и эрудированый, узнали много нового и интересного хотя сами местные жители.
- ММария11 сентября 2023«Сафари-парк» в ГеленджикеЭкскурсия безумно понравилась☺️ В полном восторге😊 Всем советуем
- ННаталья11 августа 2023«Сафари-парк» в ГеленджикеПоездкой в целом остались довольны, классный парк для детей, набережную посмотрели, искупались, в целом здорово. Экскурсовод если не ошибаюсь, потрясающая
- ССветлана20 июля 2023«Сафари-парк» в ГеленджикеОсновное время в сафари-парке потратили на канатную дорогу и возле тигров. В целом все понравилось
- ЕЕкатерина3 июля 2023Ездили на экскурсию с Александром. Очень все понравилось. Получили кучу впечатлений. Спасибо за поездку.
- ЧЧистякова20 августа 2022Спасибо экскурсоводу Ирине,за рассказ о местности,за отзывчивость и доброту). Желаю ей всего самого наилучшего. Спасибо Ирина. С ув. Любовь Ч)))))));)
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Сафари-парк Геленджик»
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