Сафари-парк Геленджик – экскурсии в Анапе

Найдено 3 экскурсии в категории «Сафари-парк Геленджик» в Анапе, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Сафари-парк» в Геленджике
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
14 отзывов
«Сафари-парк» в Геленджике
Начало: Ул. Шевченко, 123
Расписание: По воскресеньям в 8:30
30 июня в 08:30
7 июля в 08:30
1 700 за человека
Экскурсия в Геленджик с посещением «Сафари-парка» и набережной
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
2 отзыва
Экскурсия в Геленджик с посещением «Сафари-парка» и набережной
Начало: Анапа
Расписание: вторник и суббота в 7-30
Сегодня в 07:30
29 июня в 07:30
1 600 за человека
Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк», Кабардинка, Новороссийск
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк», Кабардинка, Новороссийск
Погрузитесь в приключение по долине реки Жане и окрестностям Геленджика. Вас ждут дольмены, водопады, сафари-парк и Кабардинка
Начало: Место проживания туристов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    18 апреля 2024
    Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк», Кабардинка, Новороссийск
    Однозначно рекомендую, провели замечательный день. Водитель экскурсовод очень положительный и эрудированый, узнали много нового и интересного хотя сами местные жители.
  • М
    Мария
    11 сентября 2023
    «Сафари-парк» в Геленджике
    Экскурсия безумно понравилась☺️ В полном восторге😊 Всем советуем
  • Н
    Наталья
    11 августа 2023
    «Сафари-парк» в Геленджике
    Поездкой в целом остались довольны, классный парк для детей, набережную посмотрели, искупались, в целом здорово. Экскурсовод если не ошибаюсь, потрясающая
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    женщина Любовь Васильевна, здоровья ей и успехов, водитель тоже попался хороший- Андрей Владимирович кажется, единственное только очень быстро ехали, я даже боялась.

  • С
    Светлана
    20 июля 2023
    «Сафари-парк» в Геленджике
    Основное время в сафари-парке потратили на канатную дорогу и возле тигров. В целом все понравилось
  • Е
    Екатерина
    3 июля 2023
    Дольмены и водопады реки Жане, «Сафари-парк», Кабардинка, Новороссийск
    Ездили на экскурсию с Александром. Очень все понравилось. Получили кучу впечатлений. Спасибо за поездку.
  • Ч
    Чистякова
    20 августа 2022
    Экскурсия в Геленджик с посещением «Сафари-парка» и набережной
    Спасибо экскурсоводу Ирине,за рассказ о местности,за отзывчивость и доброту). Желаю ей всего самого наилучшего. Спасибо Ирина. С ув. Любовь Ч)))))));)

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Сафари-парк Геленджик»

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  2. Самое главное
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  6. Долина лотосов
  7. Долина Лефкадия
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Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Сафари-парк Геленджик" можно забронировать 3 экскурсии от 1 600 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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