Хотите увидеть самые крутые места Анапы и насладиться их видами? Хотите услышать только достоверную и интересную историю и зарядиться положительными эмоциями? Тогда эта экскурсия для вас!

Анапские цветыВ экскурсии «Букет Анапы» собраны самые топовые цветы, а точнее места Анапского района. Первым делом мы отправимся к Ласточкиным гнездам — месту с космическим ландшафтом: испещренные скалы, потрясающий вид на Анапу и на морские просторы. Там получаются незабываемые кадры.

Далее едем на смотровую площадку в начале Кавказских гор, откуда открывается сказочный вид на город и бесконечное море. Затем мы посетим Поклонный крест и выставку русских колоколов. Там представлены древнейшие колокола, которые чудом уцелели до наших дней. Эта местность пропитана самобытной атмосферой прошлого. Следующая локация нашего путешествия — Храм Великомученицы Варвары со святым источником, из которого вы сможете набрать кристально чистой воды, потому берите с собой пустые пластиковые бутылки.

Нас ждет Кипарисовое озеро — место неописуемой красоты. Гуляя между кипарисов, вы почувствуете аромат эфирных масел, выделяемых кипарисами, которые были завезены к нам издалека. Местный воздух оздоравливает и придаёт жизненных сил. И напоследок мы посетим смотровую площадку в благоухающей можжевеловой роще с видом на Большой Утриш и сам Большой утриш. Тут находятся чистые пляжи и кристальное чистое море, а так же смешивается морской и горный воздух, дышать здесь нужно полной грудью, чтобы увезти с собой максимум пользы.

У вас будет время насладиться каждым местом, осмотреть и изучить всё, что пожелаете, опытный гид всегда будет рядом, готовый ответить на все вопросы. При необходимости время пребывания в локациях может быть увеличено.

Важно знать:• В летнее время экскурсия длится 5 часов, в зимнее — 4 часа.