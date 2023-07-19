Групповая экскурсия «Букет Анапы»: посетите Ласточкины гнезда и Большой Утриш
Предлагаем вам посетить лучшие места Анапы.
Вы побываете у фантастических Ласточкиных гнезд, полюбуетесь сказочными видами на горы, бесконечное море и Большой Утриш, поразитесь красоте Кипарисового озера и наберете воды в святом источнике. Также вас ждет дегустация анапских напитков и меда.
Вы побываете у фантастических Ласточкиных гнезд, полюбуетесь сказочными видами на горы, бесконечное море и Большой Утриш, поразитесь красоте Кипарисового озера и наберете воды в святом источнике. Также вас ждет дегустация анапских напитков и меда.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Ласточкины гнезда
- Смотровая площадка в начале Кавказских гор
- Поклонный крест и выставка русских колоколов
- Храм Великомученицы Варвары
- Кипарисовое озеро
- Смотровая площадка с видом на Большой Утриш.
- Большой утриш - остановка с купанием
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Хотите увидеть самые крутые места Анапы и насладиться их видами? Хотите услышать только достоверную и интересную историю и зарядиться положительными эмоциями? Тогда эта экскурсия для вас!
Анапские цветыВ экскурсии «Букет Анапы» собраны самые топовые цветы, а точнее места Анапского района. Первым делом мы отправимся к Ласточкиным гнездам — месту с космическим ландшафтом: испещренные скалы, потрясающий вид на Анапу и на морские просторы. Там получаются незабываемые кадры.
Далее едем на смотровую площадку в начале Кавказских гор, откуда открывается сказочный вид на город и бесконечное море. Затем мы посетим Поклонный крест и выставку русских колоколов. Там представлены древнейшие колокола, которые чудом уцелели до наших дней. Эта местность пропитана самобытной атмосферой прошлого. Следующая локация нашего путешествия — Храм Великомученицы Варвары со святым источником, из которого вы сможете набрать кристально чистой воды, потому берите с собой пустые пластиковые бутылки.
Нас ждет Кипарисовое озеро — место неописуемой красоты. Гуляя между кипарисов, вы почувствуете аромат эфирных масел, выделяемых кипарисами, которые были завезены к нам издалека. Местный воздух оздоравливает и придаёт жизненных сил. И напоследок мы посетим смотровую площадку в благоухающей можжевеловой роще с видом на Большой Утриш и сам Большой утриш. Тут находятся чистые пляжи и кристальное чистое море, а так же смешивается морской и горный воздух, дышать здесь нужно полной грудью, чтобы увезти с собой максимум пользы.
У вас будет время насладиться каждым местом, осмотреть и изучить всё, что пожелаете, опытный гид всегда будет рядом, готовый ответить на все вопросы. При необходимости время пребывания в локациях может быть увеличено.
Важно знать:• В летнее время экскурсия длится 5 часов, в зимнее — 4 часа.
- За экскурсию возможен дополнительный сбор в размере 100 руб. с человека — за въезд на Кипарисовое озеро. Оговаривается на месте: пешком бесплатно, на машине платно.
- В экскурсию входит бесплатная дегустация вин, чачи и меда.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Дегустация вин, чачи и меда
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- Анапа
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- С собой обязательно иметь удобную обувь, также надевайте максимально комфортную одежду.
- По желанию берите с собой пустую емкость для набора воды на источнике
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
19 июля 2023
Интересна и познавательная была экскурсия. Посетили много локаций. Очень внимательный и разносторонний водитель Александр,он же гид. Отдельное спасибо за спокойное вождение машины,что в нашем случае было очень важно. Планируем ещё экскурсию с вами.
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