Букет Анапы: Красоты анапского побережья в мини-группе

Групповая экскурсия «Букет Анапы»: посетите Ласточкины гнезда и Большой Утриш

5
1 отзыв
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Предлагаем вам посетить лучшие места Анапы.

Вы побываете у фантастических Ласточкиных гнезд, полюбуетесь сказочными видами на горы, бесконечное море и Большой Утриш, поразитесь красоте Кипарисового озера и наберете воды в святом источнике. Также вас ждет дегустация анапских напитков и меда.
Букет Анапы: Красоты анапского побережья в мини-группе
Букет Анапы: Красоты анапского побережья в мини-группе
Букет Анапы: Красоты анапского побережья в мини-группе
Букет Анапы: Красоты анапского побережья в мини-группе
Букет Анапы: Красоты анапского побережья в мини-группе
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Ласточкины гнезда
  • Смотровая площадка в начале Кавказских гор
  • Поклонный крест и выставка русских колоколов
  • Храм Великомученицы Варвары
  • Кипарисовое озеро
  • Смотровая площадка с видом на Большой Утриш.
  • Большой утриш - остановка с купанием
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Хотите увидеть самые крутые места Анапы и насладиться их видами? Хотите услышать только достоверную и интересную историю и зарядиться положительными эмоциями? Тогда эта экскурсия для вас!
Анапские цветыВ экскурсии «Букет Анапы» собраны самые топовые цветы, а точнее места Анапского района. Первым делом мы отправимся к Ласточкиным гнездам — месту с космическим ландшафтом: испещренные скалы, потрясающий вид на Анапу и на морские просторы. Там получаются незабываемые кадры.
Далее едем на смотровую площадку в начале Кавказских гор, откуда открывается сказочный вид на город и бесконечное море. Затем мы посетим Поклонный крест и выставку русских колоколов. Там представлены древнейшие колокола, которые чудом уцелели до наших дней. Эта местность пропитана самобытной атмосферой прошлого. Следующая локация нашего путешествия — Храм Великомученицы Варвары со святым источником, из которого вы сможете набрать кристально чистой воды, потому берите с собой пустые пластиковые бутылки.
Нас ждет Кипарисовое озеро — место неописуемой красоты. Гуляя между кипарисов, вы почувствуете аромат эфирных масел, выделяемых кипарисами, которые были завезены к нам издалека. Местный воздух оздоравливает и придаёт жизненных сил. И напоследок мы посетим смотровую площадку в благоухающей можжевеловой роще с видом на Большой Утриш и сам Большой утриш. Тут находятся чистые пляжи и кристальное чистое море, а так же смешивается морской и горный воздух, дышать здесь нужно полной грудью, чтобы увезти с собой максимум пользы.
У вас будет время насладиться каждым местом, осмотреть и изучить всё, что пожелаете, опытный гид всегда будет рядом, готовый ответить на все вопросы. При необходимости время пребывания в локациях может быть увеличено.
Важно знать:• В летнее время экскурсия длится 5 часов, в зимнее — 4 часа.
  • За экскурсию возможен дополнительный сбор в размере 100 руб. с человека — за въезд на Кипарисовое озеро. Оговаривается на месте: пешком бесплатно, на машине платно.
  • В экскурсию входит бесплатная дегустация вин, чачи и меда.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Дегустация вин, чачи и меда
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
Анапа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • С собой обязательно иметь удобную обувь, также надевайте максимально комфортную одежду.
  • По желанию берите с собой пустую емкость для набора воды на источнике
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
19 июля 2023
Интересна и познавательная была экскурсия. Посетили много локаций. Очень внимательный и разносторонний водитель Александр,он же гид. Отдельное спасибо за спокойное вождение машины,что в нашем случае было очень важно. Планируем ещё экскурсию с вами.

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