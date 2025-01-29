Экскурсия по живописной винодельне с дегустацией близ Анапы

Погрузиться в особую атмосферу терруара, подружиться с кроликами и попробовать изысканные вина
Путешествие по винзаводу полного цикла — уникальная возможность увидеть все процессы изготовления и выдержки вин от и до.

Вы прогуляетесь по виноградникам, насладитесь красотами природы, узнаете о методах создания резервных, авторских и экспериментальных вин и попробуете лучшие сорта. А ещё пообщаетесь с симпатичными питомцами фермы.
Экскурсия по живописной винодельне с дегустацией близ Анапы
Экскурсия по живописной винодельне с дегустацией близ Анапы
Экскурсия по живописной винодельне с дегустацией близ Анапы
Ближайшие даты:
29
янв30
янв31
янв3
фев4
фев5
фев6
фев
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Я встречу вас у входа на территорию винодельни. Покажу, где оставить машину, и помогу расположиться в удобном микроавтобусе — и приключение начнётся!

Виноградники — 100 га с растущими на них красивыми растениями расположились на юго-западном склоне Маркхотского хребта с высотами до 220 м над уровнем моря. Вы полюбуетесь просторами и узнаете, как скальные породы и грунтовые воды делают эту землю идеальной для выращивания винограда.

Экоферма — это не только весело и увлекательно, но и полезно! Вы узнаете об экологическом земледелии и пообщаетесь с белками, козочками, кроликами и другими милыми обитателями фермы.

Дегустация — отличный способ поближе познакомиться с отечественным виноделием. В одной из уютных беседок вы попробуете два сорта вина и насладитесь прекрасным видом на терруар. Если на улице будет холодно или дождливо, вы переместитесь в комфортабельный дегустационный зал.

Организационные детали

По территории винодельни вы будете передвигаться на микроавтобусах «Газель» с опытными водителями. Есть остановки и прогулки.

в будние дни в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На хуторе Ленинский Путь
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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