Путешествие по винзаводу полного цикла — уникальная возможность увидеть все процессы изготовления и выдержки вин от и до. Вы прогуляетесь по виноградникам, насладитесь красотами природы, узнаете о методах создания резервных, авторских и экспериментальных вин и попробуете лучшие сорта. А ещё пообщаетесь с симпатичными питомцами фермы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Я встречу вас у входа на территорию винодельни. Покажу, где оставить машину, и помогу расположиться в удобном микроавтобусе — и приключение начнётся!

Виноградники — 100 га с растущими на них красивыми растениями расположились на юго-западном склоне Маркхотского хребта с высотами до 220 м над уровнем моря. Вы полюбуетесь просторами и узнаете, как скальные породы и грунтовые воды делают эту землю идеальной для выращивания винограда.

Экоферма — это не только весело и увлекательно, но и полезно! Вы узнаете об экологическом земледелии и пообщаетесь с белками, козочками, кроликами и другими милыми обитателями фермы.

Дегустация — отличный способ поближе познакомиться с отечественным виноделием. В одной из уютных беседок вы попробуете два сорта вина и насладитесь прекрасным видом на терруар. Если на улице будет холодно или дождливо, вы переместитесь в комфортабельный дегустационный зал.

Организационные детали

По территории винодельни вы будете передвигаться на микроавтобусах «Газель» с опытными водителями. Есть остановки и прогулки.