Лечебные грязи вулкана Гефест

Приглашаем вас в одно из самых необычных мест Тамани! Вулкан Гефест и его удивительные пейзажи...

4.7
3 отзыва
Приглашаем вас в одно из самых необычных мест Тамани! Вулкан Гефест и его удивительные пейзажи завораживают с первого взгляда.

Кроме того, у вас будет возможность испытать на себе целебный эффект его грязей.

А после грязевых ванн отправимся на море, чтобы освежиться, искупаться и позагорать на Азовском побережье.
Лечебные грязи вулкана Гефест
Лечебные грязи вулкана Гефест
Лечебные грязи вулкана Гефест
Лечебные грязи вулкана Гефест
Лечебные грязи вулкана Гефест
Лечебные грязи вулкана Гефест
Лечебные грязи вулкана Гефест

Что вы увидите 🤩

  • Вулкан Гефест
  • Азовское море
Волшебная грязь
Температура грязи в вулкане около 20°С, глубина кратера — до 3 км. Но утонуть в ней невозможно. Она настолько плотная, что держит на плаву человека с любым весом.
В разных местах оттенки грязи меняются от серого до зеленоватого, она почти не имеет запаха и маслянистая по структуре. Она оказывает обезболивающий и ранозаживляющий эффекты, а кожа после процедуры долгое время остается гладкой и шелковистой.
Организация
Купание в лечебных грязях по времени проходит около 30 минут. А после Вы можете сделать красивые фотографии.
На территории работает столовая, проходит бесплатная дегустация мёда, варенья и домашнего сала. Работает Камера хранения, где вы можете оставить все вещи. Продаются сувениры и косметические средства из лечебной грязи. Также на территории есть душевые кабинки, но почти все предпочитают смывать грязь в озере.
После вулкана мы едем на Азовское море: купаться, загорать и отдыхать.

Важно знать:

  • Едем с комфортом на микроавтобусе с кондиционеры.
  • Не забудьте взять купальные принадлежности.
  • Забираем в Анапе на Северном рынке и на Пионерском проспекте, в Витязево на набережной Паралия.

Цены на экскурсию

Для группы 1-9 человек
Взрослый
1 600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер туда и обратно
  • Входные билеты
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения
Анапа/Витязево/Пионерский проспект
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00 - 9:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ежедневно в 8:00 - 9:00

Александр А.
Александр А.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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