Волшебная грязь

Температура грязи в вулкане около 20°С, глубина кратера — до 3 км. Но утонуть в ней невозможно. Она настолько плотная, что держит на плаву человека с любым весом.

В разных местах оттенки грязи меняются от серого до зеленоватого, она почти не имеет запаха и маслянистая по структуре. Она оказывает обезболивающий и ранозаживляющий эффекты, а кожа после процедуры долгое время остается гладкой и шелковистой.

Организация

Купание в лечебных грязях по времени проходит около 30 минут. А после Вы можете сделать красивые фотографии.

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На территории работает столовая, проходит бесплатная дегустация мёда, варенья и домашнего сала. Работает Камера хранения, где вы можете оставить все вещи. Продаются сувениры и косметические средства из лечебной грязи. Также на территории есть душевые кабинки, но почти все предпочитают смывать грязь в озере.

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После вулкана мы едем на Азовское море: купаться, загорать и отдыхать.

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Важно знать: