Лотосы и купание в целебной грязиНаша экскурсия начнется с незабываемого путешествия в долину лотосов, где вы на катере заплывете в центр плантации, пофотографируетесь, насладитесь красотой цветов. Прекрасные лотосы считаются в странах Азии священными, обладающими мистической силой. Эти водные цветы растут только в благоприятных для них условиях — там, где всегда тепло и солнечно, плодородный ил, в пресной воде. Подходящая среда обитания для них встречается не часто. Поэтому эти растения относятся к исчезающим. Тем более, считается настоящим чудом расположенный в 40-45 км. от Анапы (в зависимости от маршрута) в Ахтанизовском лимане рукотворный водный сад из лотосов.

Далее мы проследуем на грязевой вулкан Гефест — место необычное и незабываемое. Грязевой вулкан Гефест — редкое геологическое образование. Через него на поверхность земли из недр выходят грязь и газы, которые часто являются лечебными благодаря содержащимся в них микроэлементам и растворенным газам. Купание в грязевых ваннах — такое не забудешь никогда! Благодаря содержанию в грязи таких полезных веществ, как сера, углекислота, фитонциды, она стала незаменимым целебным средством для лечения многих заболеваний. На территории грязевого вулкана Гефест, вы сможете продегустировать кубанское варенье, мед, сало и вино.

В завершении мы искупаемся в азовском в станице Голубицкая. По дороге вы узнаете историю Анапы и Таманского полуострова.