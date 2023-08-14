Анапа: Экскурсия к лотосам и грязевому вулкану Гефест с купанием в Азовском море
Приглашаем вас в незабываемое путешествие в долину лотосов и к грязевому вулкану Гефест.
Вас ждет возможность искупаться в грязевых ваннах, насладиться красотой водных цветов и сделать уйму ярких кадров.
И, конечно же, вы сможете искупиться в азовском море в станице Голубицкая, которая славится своими песчано-ракушечными пляжами и пологим берегом.
Вас ждет возможность искупаться в грязевых ваннах, насладиться красотой водных цветов и сделать уйму ярких кадров.
И, конечно же, вы сможете искупиться в азовском море в станице Голубицкая, которая славится своими песчано-ракушечными пляжами и пологим берегом.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Долина лотосов
- Грязевой вулкан Гефест
- Азовское море
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Лотосы и купание в целебной грязиНаша экскурсия начнется с незабываемого путешествия в долину лотосов, где вы на катере заплывете в центр плантации, пофотографируетесь, насладитесь красотой цветов. Прекрасные лотосы считаются в странах Азии священными, обладающими мистической силой. Эти водные цветы растут только в благоприятных для них условиях — там, где всегда тепло и солнечно, плодородный ил, в пресной воде. Подходящая среда обитания для них встречается не часто. Поэтому эти растения относятся к исчезающим. Тем более, считается настоящим чудом расположенный в 40-45 км. от Анапы (в зависимости от маршрута) в Ахтанизовском лимане рукотворный водный сад из лотосов.
Далее мы проследуем на грязевой вулкан Гефест — место необычное и незабываемое. Грязевой вулкан Гефест — редкое геологическое образование. Через него на поверхность земли из недр выходят грязь и газы, которые часто являются лечебными благодаря содержащимся в них микроэлементам и растворенным газам. Купание в грязевых ваннах — такое не забудешь никогда! Благодаря содержанию в грязи таких полезных веществ, как сера, углекислота, фитонциды, она стала незаменимым целебным средством для лечения многих заболеваний. На территории грязевого вулкана Гефест, вы сможете продегустировать кубанское варенье, мед, сало и вино.
В завершении мы искупаемся в азовском в станице Голубицкая. По дороге вы узнаете историю Анапы и Таманского полуострова.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Что не входит
- Билет на катер
- Билет на вулкан
- Обед
- Место начала и завершения?
- Место проживания туриста
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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