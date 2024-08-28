Экскурсия включает посещение горы Гнилой, оздоровительного комплекса «Гефест», станицы Голубицкой с её песчано-ракушечным пляжем на побережье Азовского моря, а также озера с иловой грязью. Во время экскурсии вы сможете попробовать разные виды вин и оценить их вкус.

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Описание экскурсии

Экскурсия «Таманские грязевые вулканы»

Приглашаем вас в увлекательное путешествие, где вы сможете познакомиться с удивительным природным явлением — грязевыми вулканами Тамани. Это место наполнено уникальными природными красотами и возможностями для отдыха.

Гора Гнилая

Старейший грязевой вулкан региона — гора Гнилая. На её поверхности расположено множество грязевых грифонов, высота которых достигает трёх метров. Эти грифоны представляют собой впечатляющее зрелище и создают атмосферу настоящего природного чуда.

Отдых в станице Голубицкая

После посещения горы Гнилой вас ждёт поездка в живописную станицу Голубицкая. Здесь вы сможете:

Отдохнуть на благоустроенном пляже Азовского моря, наслаждаясь тёплыми солнечными днями.

Попробовать оздоровительные процедуры с использованием иловой грязи, которая известна своими полезными свойствами.

Эта экскурсия — отличный способ провести время на природе, насладиться красотой и получить заряд положительных эмоций. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя чудеса Тамани!