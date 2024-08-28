Грязевой тур на Таманские грязевые вулканы

Экскурсия включает посещение горы Гнилой, оздоровительного комплекса «Гефест», станицы Голубицкой с её песчано-ракушечным пляжем на побережье Азовского моря, а также озера с иловой грязью. Во время экскурсии вы сможете попробовать разные виды вин и оценить их вкус.
Грязевой тур на Таманские грязевые вулканы
Грязевой тур на Таманские грязевые вулканы
Грязевой тур на Таманские грязевые вулканы

Описание экскурсии

Экскурсия «Таманские грязевые вулканы»

Приглашаем вас в увлекательное путешествие, где вы сможете познакомиться с удивительным природным явлением — грязевыми вулканами Тамани. Это место наполнено уникальными природными красотами и возможностями для отдыха.

Гора Гнилая

Старейший грязевой вулкан региона — гора Гнилая. На её поверхности расположено множество грязевых грифонов, высота которых достигает трёх метров. Эти грифоны представляют собой впечатляющее зрелище и создают атмосферу настоящего природного чуда.

Отдых в станице Голубицкая

После посещения горы Гнилой вас ждёт поездка в живописную станицу Голубицкая. Здесь вы сможете:

  • Отдохнуть на благоустроенном пляже Азовского моря, наслаждаясь тёплыми солнечными днями.
  • Попробовать оздоровительные процедуры с использованием иловой грязи, которая известна своими полезными свойствами.

Эта экскурсия — отличный способ провести время на природе, насладиться красотой и получить заряд положительных эмоций. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя чудеса Тамани!

По вторникам и субботам в 08:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый 12+1 500 ₽
Детский от 5 до 11 лет1 300 ₽
Пенсионный1 200 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гора Гнилая, оздоровительный комплекс «Гефест»
  • Ст. Голубицкая, песчано-ракушечный пляж Азовского моря
  • Озеро с иловой грязью
  • Дегустация вин
Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Питание
  • Входные билеты на вулкан: взрослый - 600 рублей, дети до 5 лет - бесплатно
Место начала и завершения?
Г. Анапа, ул. Шевченко, д. 177
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам и субботам в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Добрый день! Даты и время экскурсии могут меняться. Просим
  • Ориентироваться на информацию в письме - подтверждении от Организатора или уточнить детали по телефону +7988-33-99-045
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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28 авг 2024
Организованности не хватает - нет правильного расчета пассажиров на экскурсию, что вызывает" загвоздку" с транспортом, как следствие некоторым пришедшим приходится отказаться от экскурсии и нет полного сопровождения гида на каждом этапе экскурсии..

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