Экскурсия включает посещение горы Гнилой, оздоровительного комплекса «Гефест», станицы Голубицкой с её песчано-ракушечным пляжем на побережье Азовского моря, а также озера с иловой грязью. Во время экскурсии вы сможете попробовать разные виды вин и оценить их вкус.
Описание экскурсии
Экскурсия «Таманские грязевые вулканы»
Приглашаем вас в увлекательное путешествие, где вы сможете познакомиться с удивительным природным явлением — грязевыми вулканами Тамани. Это место наполнено уникальными природными красотами и возможностями для отдыха.
Гора Гнилая
Старейший грязевой вулкан региона — гора Гнилая. На её поверхности расположено множество грязевых грифонов, высота которых достигает трёх метров. Эти грифоны представляют собой впечатляющее зрелище и создают атмосферу настоящего природного чуда.
Отдых в станице Голубицкая
После посещения горы Гнилой вас ждёт поездка в живописную станицу Голубицкая. Здесь вы сможете:
- Отдохнуть на благоустроенном пляже Азовского моря, наслаждаясь тёплыми солнечными днями.
- Попробовать оздоровительные процедуры с использованием иловой грязи, которая известна своими полезными свойствами.
Эта экскурсия — отличный способ провести время на природе, насладиться красотой и получить заряд положительных эмоций. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя чудеса Тамани!
По вторникам и субботам в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|1 500 ₽
|Детский от 5 до 11 лет
|1 300 ₽
|Пенсионный
|1 200 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Гнилая, оздоровительный комплекс «Гефест»
- Ст. Голубицкая, песчано-ракушечный пляж Азовского моря
- Озеро с иловой грязью
- Дегустация вин
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты на вулкан: взрослый - 600 рублей, дети до 5 лет - бесплатно
Место начала и завершения?
Г. Анапа, ул. Шевченко, д. 177
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам и субботам в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Добрый день! Даты и время экскурсии могут меняться. Просим
- Ориентироваться на информацию в письме - подтверждении от Организатора или уточнить детали по телефону +7988-33-99-045
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
ТАТЬЯНА
28 авг 2024
Организованности не хватает - нет правильного расчета пассажиров на экскурсию, что вызывает" загвоздку" с транспортом, как следствие некоторым пришедшим приходится отказаться от экскурсии и нет полного сопровождения гида на каждом этапе экскурсии..
Входит в следующие категории Анапы
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