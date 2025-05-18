Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Музей-заповедник «Фанагория» предлагает уникальную возможность погрузиться в историю античного города, который существовал более 1500 лет.



Территория практически не тронута современными постройками, что позволяет сохранить историко-культурную среду. Здесь можно увидеть раскопки древнего города, некрополь и курганы. Экскурсия проходит на электромобиле, что делает её комфортной.



Винодельня Эстет Голубицкая добавляет гастрономическую нотку в это путешествие, предлагая насладиться местными винами 5 1 отзыв 5 причин купить эту экскурсию 🗺️ Уникальные археологические раскопки

🍇 Дегустация местных вин

🏛️ История античного города

🚗 Удобное передвижение на электромобиле

📚 Интересные факты о Тамани

Наталья Ваш гид в Анапе Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Длитель­ность 6.5 часов Размер группы 1-4 человека Когда В любое удобное время и день 10 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть Фанагория

Винодельня Эстет Голубицкая

Некрополь

Курганы

Описание экскурсии Коллекция уникальных артефактов, обнаруженных во время раскопок Фанагории и ее округи, рассказывает о жизни греческих поселенцев на территории нынешней России и о событиях, происходивших здесь в античную и средневековую эпохи. Увидеть раскопки древнего города, некрополь, курганы Познакомится как работают археологи и научные сотрудники музея заповедник Фанагория. Экскурсия на территории проходит на электромобиле, что очень удобно на территории. Посещаем научный центр и знакомимся с работой археологов. Увидим античные древности, которыми так богата Таманская земля. За время нашего путешествия узнаем интересную историю Таманского полуострова. По желанию на этой экскурсии также можем посетить винодельню Эстет Голубицкая.

В любое удобное время и день Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Красоты Таманского полуострова

Лиманы

Озеро Солёное

Набережная п. Сенного на берегу Таманского залива

Раскоп древнего города

Курганы Что включено Трансфер и экскурсия Что не входит в цену Входные билеты

600 руб. за посещения Место начала и завершения? Индивидуально Когда и сколько длится? Когда: В любое удобное время и день Экскурсия длится около 6.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.