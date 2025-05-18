Музей-заповедник «Фанагория» предлагает уникальную возможность погрузиться в историю античного города, который существовал более 1500 лет.
Территория практически не тронута современными постройками, что позволяет сохранить историко-культурную среду. Здесь можно увидеть раскопки древнего города, некрополь и курганы. Экскурсия проходит на электромобиле, что делает её комфортной.
Винодельня Эстет Голубицкая добавляет гастрономическую нотку в это путешествие, предлагая насладиться местными винами
Территория практически не тронута современными постройками, что позволяет сохранить историко-культурную среду. Здесь можно увидеть раскопки древнего города, некрополь и курганы. Экскурсия проходит на электромобиле, что делает её комфортной.
Винодельня Эстет Голубицкая добавляет гастрономическую нотку в это путешествие, предлагая насладиться местными винами
5 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Уникальные археологические раскопки
- 🍇 Дегустация местных вин
- 🏛️ История античного города
- 🚗 Удобное передвижение на электромобиле
- 📚 Интересные факты о Тамани
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Фанагория
- Винодельня Эстет Голубицкая
- Некрополь
- Курганы
Описание экскурсииКоллекция уникальных артефактов, обнаруженных во время раскопок Фанагории и ее округи, рассказывает о жизни греческих поселенцев на территории нынешней России и о событиях, происходивших здесь в античную и средневековую эпохи. Увидеть раскопки древнего города, некрополь, курганы Познакомится как работают археологи и научные сотрудники музея заповедник Фанагория. Экскурсия на территории проходит на электромобиле, что очень удобно на территории. Посещаем научный центр и знакомимся с работой археологов. Увидим античные древности, которыми так богата Таманская земля. За время нашего путешествия узнаем интересную историю Таманского полуострова. По желанию на этой экскурсии также можем посетить винодельню Эстет Голубицкая.
В любое удобное время и день
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красоты Таманского полуострова
- Лиманы
- Озеро Солёное
- Набережная п. Сенного на берегу Таманского залива
- Раскоп древнего города
- Курганы
Что включено
- Трансфер и экскурсия
Что не входит в цену
- Входные билеты
- 600 руб. за посещения
Место начала и завершения?
Индивидуально
Когда и сколько длится?
Когда: В любое удобное время и день
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вера
18 мая 2025
Понравилось все. Рекомендую другим туристам. Гид очень интересно рассказывает об истории края.
Входит в следующие категории Анапы
Похожие экскурсии из Анапы
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия: Идиллический Большой Утриш
Большой Утриш в Анапе удивит вас реликтовым лесом, живописными скалами и чистыми пляжами. Откройте для себя природу и историю этого уникального места
Начало: Анапа
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
от 6900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Пляжный отдых и дегустация вин на Таманском полуострове
Таманский полуостров омывают воды трех морей. Отдохните на азовском пляже, продегустируйте вина в «Поместье Голубицкое», узнайте о виноградарстве Тамани
Начало: Анапа, памятник Ленину, улица Ленина
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
от 9000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Анапы - в долину Лефкадия: винное путешествие и древняя Греция
Винное путешествие в Анапе: история виноградарства и виноделия, гравитационная винодельня, дегустация вина и сыра, виды на виноградники и озеро Гечепсин
Начало: Индивидуально из Анапы
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
10 000 ₽ за всё до 4 чел.