Музей заповедник Фанагория и Винодельня Эстет Голубицкая

Откройте тайны древнего города Фанагория и насладитесь вином на винодельне Эстет. Путешествие в прошлое и настоящее ждёт вас
Музей-заповедник «Фанагория» предлагает уникальную возможность погрузиться в историю античного города, который существовал более 1500 лет.

Территория практически не тронута современными постройками, что позволяет сохранить историко-культурную среду. Здесь можно увидеть раскопки древнего города, некрополь и курганы. Экскурсия проходит на электромобиле, что делает её комфортной.

Винодельня Эстет Голубицкая добавляет гастрономическую нотку в это путешествие, предлагая насладиться местными винами
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗺️ Уникальные археологические раскопки
  • 🍇 Дегустация местных вин
  • 🏛️ История античного города
  • 🚗 Удобное передвижение на электромобиле
  • 📚 Интересные факты о Тамани
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Фанагория
  • Винодельня Эстет Голубицкая
  • Некрополь
  • Курганы

Описание экскурсии

Коллекция уникальных артефактов, обнаруженных во время раскопок Фанагории и ее округи, рассказывает о жизни греческих поселенцев на территории нынешней России и о событиях, происходивших здесь в античную и средневековую эпохи. Увидеть раскопки древнего города, некрополь, курганы Познакомится как работают археологи и научные сотрудники музея заповедник Фанагория. Экскурсия на территории проходит на электромобиле, что очень удобно на территории. Посещаем научный центр и знакомимся с работой археологов. Увидим античные древности, которыми так богата Таманская земля. За время нашего путешествия узнаем интересную историю Таманского полуострова. По желанию на этой экскурсии также можем посетить винодельню Эстет Голубицкая.

В любое удобное время и день

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Красоты Таманского полуострова
  • Лиманы
  • Озеро Солёное
  • Набережная п. Сенного на берегу Таманского залива
  • Раскоп древнего города
  • Курганы
Что включено
  • Трансфер и экскурсия
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • 600 руб. за посещения
Место начала и завершения?
Индивидуально
Когда и сколько длится?
Когда: В любое удобное время и день
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вера
18 мая 2025
Понравилось все. Рекомендую другим туристам. Гид очень интересно рассказывает об истории края.

Входит в следующие категории Анапы

