Ю Юлия Морская прогулка по заповеднику Утриш читать дальше недавно. Виды потрясающие! Встретили дельфинов с малышом 😍 Поплавали в море. И в каком море! Чистейшем! Очень рекомендую прогулку! Жаль нельзя добавить видео… Очень красивая экскурсия! Гид интересно рассказала и о заповеднике, и об истории этих мест, и о событиях, которые были совсем

Е Евгения Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день Спасибо Наталье за проведенную экскурсию! Красивая грамотная речь, которую приятно слушать. Четко выстроенный рассказ, с историей города пока ехали в его черте. Машина комфортная, очень чистая. Наталья аккуратный водитель. Будем рекомендовать!

А Анна Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день Экскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фоток и впечатлений. Экскурсовод рассказывает много интересного в течении всей экскурсии. Большое спасибо, Наталья, за отличный день.

Н Надежда Тамань: античная история и современное виноделие Были на этой экскурсии 22 мая. Очень понравилось всё: экскурсовод, места, машина, погода! Было очень интересно, душевно и комфортно! Спасибо большое! Однозначно рекомендую!

Е Елена Большой Утриш и Кипарисовое озеро за 1 день читать дальше место с великолепными видами и растениями-эндемиками. Кипарисовое озеро впечатляет, конечно, но слишком много сопутствующей туристической суеты: ларьки, шоу и т. п. Лидия великолепно знает историю и природу этого края, строит маршрут согласно пожеланиям клиентов, спокойный и аккуратный водитель и, самое главное, интеллигентный и приятный собеседник. Думаем, куда ещё съездить. 🫠 Очень довольны! Экскурсию проводила Лидия и мы в полном восторге и от увиденных мест и от личности экскурсовода. Большой Утриш - заповедное

И Ирина Тамань: античная история и современное виноделие читать дальше приняла к сведению все наши "хотелки" по экскурсии и выстроила оптимальный маршрут. Приятное, ненавязчивое общение и преподнесение информации. Сама экскурсия интересная и познавательная. Все прошло отлично! Добрый день! Горячо рекомендую Лидию и ее экскурсии. Отличный аттестованный гид-экскурсовод. Вместительная и удобная 7-ми (семиместная) машина с кондиционером. Лидия

Е Евгений Идиллический Большой Утриш Экскурсия очень понравилась, узнали с детьми много нового и познакомились с уникальными достопримечательностями Большого Утриша! Экскурсия прошла на высоком уровне! Дмитрию большое спасибо!

В Виктория Тамань: античная история и современное виноделие Волшебная и чуткая Лидия, спасибо большое да такую экскурсию, всё прошло на высоте, вилла Romanov, это отдельная любовь!

Е Елена Путешествие в музей-заповедник «Фанагория» читать дальше преподнесенным материалом об истории края. Экскурсия в самом комплексе Фанагория очень познавательная. Узнали много нового. Спасибо за прекрасную поездку. Гида рекомендуем. Замечательная познавательная поездка в компании и под руководством блестящего гида. Все грамотно организованно, комфортная машина. Дорога прошла незаметно за прекрасно