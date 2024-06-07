1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Утриш и Кипарисовое озеро: эксклюзивный тур в Анапе
Откройте для себя сокровища Анапы: заповедник Утриш и Кипарисовое озеро с индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
«Заповедник Утриш — волшебный уголок планеты, где природа собрала редких представителей средиземноморской флоры и фауны»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тамань: путешествие сквозь века и мир виноделия
Встречайте Тамань: от артефактов Фанагории до винных угощений Голубицкого - история и вкус в одном туре
Начало: От места вашего проживания
«Музей-заповедник Фанагория — вы увидите артефакты Античности и Средневековья, прокатитесь на электромобиле и узнаете о работе археологических экспедиций»
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Идиллический Большой Утриш: экскурсия из Анапы с личным гидом
Погрузитесь в красоту природы Утриша: реликтовый можжевеловый лес, скалистое побережье и удивительные панорамы Черного моря ждут вас
Начало: Анапа
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 700₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по заповеднику Утриш: природа и дельфины
Погрузитесь в мир первозданной природы Утриша. Наблюдайте за дельфинами, купайтесь в открытом море и восхищайтесь водопадом Жемчужный
Начало: В с. Большой Утриш
«А мы расскажем интересные факты о создании заповедника, его флоре и фауне»
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Экскурсия по заповеднику Утриш в Анапе: природа, редкие виды и легенды
Прогулка по заповеднику Утриш подарит вам уникальные впечатления от природы, редких животных и захватывающих видов со смотровых площадок
Начало: В поселке Большой Утриш
«Вы полюбуетесь можжевелово-фисташковой рощей, для сохранения которой изначально создавался заповедник»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
На каяках к заповеднику Утриш: уникальное приключение в Анапе
Погрузитесь в мир природной красоты и активного отдыха с экскурсией на каяках к заповеднику Утриш
Начало: По договоренности
«На остановке в заповеднике Утриш погуляем по можжевеловым склонам и устроим фотосессию»
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»: встреча с античностью
Погрузитесь в удивительный мир античного города Фанагория, исследуйте его историю и наследие в компании знающего гида
«В музее заповедника вы увидите керамическую посуду, старинные украшения, таран корабля царя Митридата VI Евпатора и надгробие его жены Гипсикратии»
Завтра в 08:00
10 июня в 14:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия7 июня 2024Очень красивая экскурсия! Гид интересно рассказала и о заповеднике, и об истории этих мест, и о событиях, которые были совсем
- ЕЕвгения2 июня 2024Спасибо Наталье за проведенную экскурсию! Красивая грамотная речь, которую приятно слушать. Четко выстроенный рассказ, с историей города пока ехали в его черте. Машина комфортная, очень чистая. Наталья аккуратный водитель. Будем рекомендовать!
- ААнна28 мая 2024Экскурсия отличная, очень комфортная по времени и физическим нагрузкам:). Виды супер - получилось много отличных фоток и впечатлений. Экскурсовод рассказывает много интересного в течении всей экскурсии. Большое спасибо, Наталья, за отличный день.
- ННадежда24 мая 2024Были на этой экскурсии 22 мая. Очень понравилось всё: экскурсовод, места, машина, погода! Было очень интересно, душевно и комфортно! Спасибо большое! Однозначно рекомендую!
- ЕЕлена19 мая 2024Очень довольны! Экскурсию проводила Лидия и мы в полном восторге и от увиденных мест и от личности экскурсовода. Большой Утриш - заповедное
- ИИрина7 мая 2024Добрый день! Горячо рекомендую Лидию и ее экскурсии. Отличный аттестованный гид-экскурсовод. Вместительная и удобная 7-ми (семиместная) машина с кондиционером. Лидия
- ЕЕвгений4 мая 2024Экскурсия очень понравилась, узнали с детьми много нового и познакомились с уникальными достопримечательностями Большого Утриша! Экскурсия прошла на высоком уровне! Дмитрию большое спасибо!
- ВВиктория30 апреля 2024Волшебная и чуткая Лидия, спасибо большое да такую экскурсию, всё прошло на высоте, вилла Romanov, это отдельная любовь!
- ЕЕлена15 ноября 2023Замечательная познавательная поездка в компании и под руководством блестящего гида. Все грамотно организованно, комфортная машина. Дорога прошла незаметно за прекрасно
- ГГалина12 ноября 2023Хорошая экскурсия для тех, кому интересна природа. Увлекательный рассказ о заповеднике и его обитателях и несколько отличных видов по пути. В плане нагрузки - можно идти всем, у кого нет проблем с ногами.
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Заповедники»
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