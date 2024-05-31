Музеи и искусство Анапы

Найдено 4 экскурсии в категории «Музеи» в Анапе, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тамань: античная история и современное виноделие
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
28 отзывов
Тамань: путешествие сквозь века и мир виноделия
Встречайте Тамань: от артефактов Фанагории до винных угощений Голубицкого - история и вкус в одном туре
Начало: От места вашего проживания
«Музей-заповедник Фанагория — вы увидите артефакты Античности и Средневековья, прокатитесь на электромобиле и узнаете о работе археологических экспедиций»
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
10 000 за всё до 6 чел.
Первая встреча с Анапой
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Первая встреча с Анапой: история, достопримечательности и советы по отдыху
Погрузитесь в уникальную атмосферу Анапы, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: Памятник Ленину в Анапе
«Это настоящий археологический музей под открытым небом»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
Из Анапы - в долину Лефкадия
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
24 отзыва
Из Анапы в долину Лефкадия: путешествие по винным традициям
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Анапы в долину Лефкадия, где вас ждет встреча с историей виноделия и живописной природой
«В музее Виноделия вас ждет коллекция винных экспонатов со всего мира: древние амфоры и бутылки, причудливые штопоры и знаменитый дистиллятор инженера Дорна»
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
10 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»: встреча с античностью
Погрузитесь в удивительный мир античного города Фанагория, исследуйте его историю и наследие в компании знающего гида
«В музее заповедника вы увидите керамическую посуду, старинные украшения, таран корабля царя Митридата VI Евпатора и надгробие его жены Гипсикратии»
Завтра в 08:00
10 июня в 14:00
8 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    31 мая 2024
    Из Анапы - в долину Лефкадия
    Если вы интересуетесь возрождающимся виноделием в Краснодарском крае - вам точно стоит посетить винодельню Николаев и сыновья в долине Лефкадия.
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    Очень подробная экскурсия по производству. Потрясающие виды, ландшафтный парк на территории. Видно, что владельцы с душой относятся к своему предприятию. Результат для искушенного любителя вин пока не впечатляет, но думаю у них все впереди. Жаль, на дегустации только 3 образца дают пробовать. Может, Мерло 2017 года было бы поинтереснее.

    Если вы интересуетесь возрождающимся виноделием в Краснодарском крае - вам точно стоит посетить винодельню Николаев и
  • Н
    Надежда
    24 мая 2024
    Тамань: античная история и современное виноделие
    Были на этой экскурсии 22 мая. Очень понравилось всё: экскурсовод, места, машина, погода! Было очень интересно, душевно и комфортно! Спасибо большое! Однозначно рекомендую!
  • А
    Адель
    8 мая 2024
    Из Анапы - в долину Лефкадия
    Наталья - ходячая энциклопедия, как темы виноделия, так и всего региона. Низкий поклон таким профессионалам, которые настолько любят свое дело,
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    что погружают в сердце души самого изобильного и гостеприимного края! Спасибо еще раз! Буду в Анапе, обязательно присмотрю и другие экскурсии. 🌸☺️

    Наталья - ходячая энциклопедия, как темы виноделия, так и всего региона. Низкий поклон таким профессионалам, которыеНаталья - ходячая энциклопедия, как темы виноделия, так и всего региона. Низкий поклон таким профессионалам, которыеНаталья - ходячая энциклопедия, как темы виноделия, так и всего региона. Низкий поклон таким профессионалам, которые
  • И
    Ирина
    7 мая 2024
    Тамань: античная история и современное виноделие
    Добрый день! Горячо рекомендую Лидию и ее экскурсии. Отличный аттестованный гид-экскурсовод. Вместительная и удобная 7-ми (семиместная) машина с кондиционером. Лидия
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    приняла к сведению все наши "хотелки" по экскурсии и выстроила оптимальный маршрут. Приятное, ненавязчивое общение и преподнесение информации. Сама экскурсия интересная и познавательная. Все прошло отлично!

    Добрый день! Горячо рекомендую Лидию и ее экскурсии. Отличный аттестованный гид-экскурсовод. Вместительная и удобная 7-ми (семиместная)Добрый день! Горячо рекомендую Лидию и ее экскурсии. Отличный аттестованный гид-экскурсовод. Вместительная и удобная 7-ми (семиместная)
  • В
    Виктория
    30 апреля 2024
    Тамань: античная история и современное виноделие
    Волшебная и чуткая Лидия, спасибо большое да такую экскурсию, всё прошло на высоте, вилла Romanov, это отдельная любовь!
  • Р
    Ренат
    29 апреля 2024
    Первая встреча с Анапой
    Всё очень понравилось, все очень довольны.
  • Ю
    Юлия
    11 марта 2024
    Из Анапы - в долину Лефкадия
    &
  • Е
    Елена
    15 ноября 2023
    Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»
    Замечательная познавательная поездка в компании и под руководством блестящего гида. Все грамотно организованно, комфортная машина. Дорога прошла незаметно за прекрасно
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    преподнесенным материалом об истории края. Экскурсия в самом комплексе Фанагория очень познавательная. Узнали много нового. Спасибо за прекрасную поездку. Гида рекомендуем.

    Замечательная познавательная поездка в компании и под руководством блестящего гида. Все грамотно организованно, комфортная машина. ДорогаЗамечательная познавательная поездка в компании и под руководством блестящего гида. Все грамотно организованно, комфортная машина. ДорогаЗамечательная познавательная поездка в компании и под руководством блестящего гида. Все грамотно организованно, комфортная машина. Дорога
  • М
    Мария
    28 августа 2023
    Первая встреча с Анапой
    Раньше Анапа был для нас всего лишь курортным городом, но после экскурсии с Дмитрием мы посмотрели на него другими глазами.
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    Это город с богатейшей историей, жалко, что на экскурсии были перед самым отъездом и не сможем побывать в местах, которые нам посоветовал Дмитрий. Но теперь есть повод вернуться. Рассказ был очень интересным, но при этом он не был скучным или перегруженным кучей цифр. А как горят у Дмитрия глаза, когда он рассказывпет про Анапу! И вы начинаете любить этот город так же как и он. Данная экскурсия просто обязательна, если вы едете в Анапу, особенно в первый раз.

    Раньше Анапа был для нас всего лишь курортным городом, но после экскурсии с Дмитрием мы посмотрелиРаньше Анапа был для нас всего лишь курортным городом, но после экскурсии с Дмитрием мы посмотрелиРаньше Анапа был для нас всего лишь курортным городом, но после экскурсии с Дмитрием мы посмотрелиРаньше Анапа был для нас всего лишь курортным городом, но после экскурсии с Дмитрием мы посмотрелиРаньше Анапа был для нас всего лишь курортным городом, но после экскурсии с Дмитрием мы посмотрелиРаньше Анапа был для нас всего лишь курортным городом, но после экскурсии с Дмитрием мы посмотрели
  • Д
    Дмитрий
    6 августа 2023
    Первая встреча с Анапой
    Ездили в конце июля 2023 года. Гид, Дмитрий, забрал и вернул нас в отель в Витязево за небольшую доплату. Очень интересно рассказал
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    и показал основные места в Анапе. Видно что любит и знает свой город. Так же посоветовал куда и в какое время ещё съездить. Нам всё очень понравилось, рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анапе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Тамань: античная история и современное виноделие
  2. Первая встреча с Анапой
  3. Из Анапы - в долину Лефкадия
  4. Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Музеи" можно забронировать 4 экскурсии от 5 000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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