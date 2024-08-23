Экскурсии по музею-заповеднику

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей-заповедник» в Анапе, цены от 3 200 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Тамань: античная история и современное виноделие
На машине
35 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Тамань: путешествие сквозь века и мир виноделия
Встречайте Тамань: от артефактов Фанагории до винных угощений Голубицкого - история и вкус в одном туре
Начало: Анапа, ул. Ленина
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
10 000 за всё до 6 чел.
Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»
На машине
2 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»: встреча с античностью
Погрузитесь в удивительный мир античного города Фанагория, исследуйте его историю и наследие в компании знающего гида
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
10 500 за всё до 4 чел.
Тамань: античная история и современное виноделие (в группе)
На машине
8 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Тамань: античная история и современное виноделие (в группе)
Музей-заповедник Фанагория, винное поместье Голубицкое за 1 день
Начало: Анапа, ул. Ленина
Расписание: в субботу в 09:00 и 13:30
31 авг в 09:00
7 сен в 09:00
3 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Irina
    23 августа 2024
    Тамань: античная история и современное виноделие
    Очень понравилась экскурсия, комфортно, информативно, время пролетело незаметно. Рекомендуем 👍👍👍
    Очень понравилась экскурсия, комфортно, информативно, время пролетело незаметно. Рекомендуем 👍👍👍Очень понравилась экскурсия, комфортно, информативно, время пролетело незаметно. Рекомендуем 👍👍👍Очень понравилась экскурсия, комфортно, информативно, время пролетело незаметно. Рекомендуем 👍👍👍Очень понравилась экскурсия, комфортно, информативно, время пролетело незаметно. Рекомендуем 👍👍👍Очень понравилась экскурсия, комфортно, информативно, время пролетело незаметно. Рекомендуем 👍👍👍Очень понравилась экскурсия, комфортно, информативно, время пролетело незаметно. Рекомендуем 👍👍👍Очень понравилась экскурсия, комфортно, информативно, время пролетело незаметно. Рекомендуем 👍👍👍Очень понравилась экскурсия, комфортно, информативно, время пролетело незаметно. Рекомендуем 👍👍👍
  • А
    Анна
    14 августа 2024
    Тамань: античная история и современное виноделие
    Экскурсия очень понравилась. Все прошло отлично. Лидия очень хороший рассказчик. Было интересно и взрослым и ребенку 12 лет.
  • Ю
    Юлия
    7 августа 2024
    Тамань: античная история и современное виноделие
    Спасибо огромное Лидии за прекрасную, солнечную и душевную поездку! Интересный путевой рассказ, комфортабельный транспорт, внимание к мелочам, тёплая атмосфера -это
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    огромная заслуга экскурсовода! И хотя я была с внуком 5 лет, а формат экскурсии не детский, ребёнок не скучал, а был полноправным членом нашей команды! Ещё раз спасибо Лидии за прекрасно проведённый день!

  • Е
    Елена
    15 ноября 2023
    Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»
    Замечательная познавательная поездка в компании и под руководством блестящего гида. Все грамотно организованно, комфортная машина. Дорога прошла незаметно за прекрасно
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    преподнесенным материалом об истории края. Экскурсия в самом комплексе Фанагория очень познавательная. Узнали много нового. Спасибо за прекрасную поездку. Гида рекомендуем.

    Замечательная познавательная поездка в компании и под руководством блестящего гида. Все грамотно организованно, комфортная машина. ДорогаЗамечательная познавательная поездка в компании и под руководством блестящего гида. Все грамотно организованно, комфортная машина. ДорогаЗамечательная познавательная поездка в компании и под руководством блестящего гида. Все грамотно организованно, комфортная машина. Дорога
  • Е
    Елена
    30 апреля 2022
    Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»
    Замечательная поездка! Наталья интересный рассказчик и приятный человек. Очень понравилась экскурсия по раскопкам, качественно и информативно, места прекрасные, рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Музей-заповедник»

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Сколько стоит экскурсия по Анапе в августе 2024
Сейчас в Анапе в категории "Музей-заповедник" можно забронировать 3 экскурсии от 3 200 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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