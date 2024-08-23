8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Тамань: путешествие сквозь века и мир виноделия
Встречайте Тамань: от артефактов Фанагории до винных угощений Голубицкого - история и вкус в одном туре
Начало: Анапа, ул. Ленина
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
10 000₽ за всё до 6 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»: встреча с античностью
Погрузитесь в удивительный мир античного города Фанагория, исследуйте его историю и наследие в компании знающего гида
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Тамань: античная история и современное виноделие (в группе)
Музей-заповедник Фанагория, винное поместье Голубицкое за 1 день
Начало: Анапа, ул. Ленина
Расписание: в субботу в 09:00 и 13:30
31 авг в 09:00
7 сен в 09:00
3 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- IIrina23 августа 2024Очень понравилась экскурсия, комфортно, информативно, время пролетело незаметно. Рекомендуем 👍👍👍
- ААнна14 августа 2024Экскурсия очень понравилась. Все прошло отлично. Лидия очень хороший рассказчик. Было интересно и взрослым и ребенку 12 лет.
- ЮЮлия7 августа 2024Спасибо огромное Лидии за прекрасную, солнечную и душевную поездку! Интересный путевой рассказ, комфортабельный транспорт, внимание к мелочам, тёплая атмосфера -это
- ЕЕлена15 ноября 2023Замечательная познавательная поездка в компании и под руководством блестящего гида. Все грамотно организованно, комфортная машина. Дорога прошла незаметно за прекрасно
- ЕЕлена30 апреля 2022Замечательная поездка! Наталья интересный рассказчик и приятный человек. Очень понравилась экскурсия по раскопкам, качественно и информативно, места прекрасные, рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Музей-заповедник»
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