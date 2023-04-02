Пикник у Кипарисового озера

Ласточкиные гнезда, поклонный крест и кипарисы: что увидеть на экскурсии в Анапе

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Ответы на вопросы
Мы увидим Ласточкино гнездо, посетим поклонный крест, кипарисовое озеро.

Там же, на свежем воздухе, мы проведём пикник с шашлыками, овощами, фруктами и напитками. Кипарисовое озеро прекрасно в любое время года. Летом в пик приморской жары здесь приятно укрыться в тени деревьев.
Пикник у Кипарисового озера
Пикник у Кипарисового озера
Пикник у Кипарисового озера
Пикник у Кипарисового озера
Пикник у Кипарисового озера
Пикник у Кипарисового озера
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Что вас ожидает:

  • Ласточкины гнезда
  • Поклонный крест
  • Кипарисы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Умиротворяющая красота и незабываемые ароматы.
По берегам вокруг озера растут скальные дубы, множество подвидов можжевельника, грабовые деревья. Само озеро и долину вокруг обрамляют предгорные сопки, защищая от ветра и создавая особую климатическую зону — горный воздух смешивается с ароматами кипарисов и других деревьев. Многие побывавшие тут отмечают умиротворяющую красоту этих мест и особую энергетику.
Земные радости.
Пикник у Кипарисового озера станет кульминацией экскурсии. Свежие овощи и фрукты, шашлык и напитки, будут в полном вашем распоряжении. Также вы сможете искупаться в озере и спрятаться в тени деревьев от жары.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Трансфер
  • Проезд на озеро
  • Пикник на озере
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Крестьянская 48
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • После бронирования с вами свяжется Евгений
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Гастрономические
Водные развлечения

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