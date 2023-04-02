Ласточкиные гнезда, поклонный крест и кипарисы: что увидеть на экскурсии в Анапе
Мы увидим Ласточкино гнездо, посетим поклонный крест, кипарисовое озеро.
Там же, на свежем воздухе, мы проведём пикник с шашлыками, овощами, фруктами и напитками. Кипарисовое озеро прекрасно в любое время года. Летом в пик приморской жары здесь приятно укрыться в тени деревьев.
Там же, на свежем воздухе, мы проведём пикник с шашлыками, овощами, фруктами и напитками. Кипарисовое озеро прекрасно в любое время года. Летом в пик приморской жары здесь приятно укрыться в тени деревьев.
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Что вас ожидает:
- Ласточкины гнезда
- Поклонный крест
- Кипарисы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Умиротворяющая красота и незабываемые ароматы.
По берегам вокруг озера растут скальные дубы, множество подвидов можжевельника, грабовые деревья. Само озеро и долину вокруг обрамляют предгорные сопки, защищая от ветра и создавая особую климатическую зону — горный воздух смешивается с ароматами кипарисов и других деревьев. Многие побывавшие тут отмечают умиротворяющую красоту этих мест и особую энергетику.
Земные радости.
Пикник у Кипарисового озера станет кульминацией экскурсии. Свежие овощи и фрукты, шашлык и напитки, будут в полном вашем распоряжении. Также вы сможете искупаться в озере и спрятаться в тени деревьев от жары.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное сопровождение
- Трансфер
- Проезд на озеро
- Пикник на озере
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Крестьянская 48
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- После бронирования с вами свяжется Евгений
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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