Умиротворяющая красота и незабываемые ароматы.

По берегам вокруг озера растут скальные дубы, множество подвидов можжевельника, грабовые деревья. Само озеро и долину вокруг обрамляют предгорные сопки, защищая от ветра и создавая особую климатическую зону — горный воздух смешивается с ароматами кипарисов и других деревьев. Многие побывавшие тут отмечают умиротворяющую красоту этих мест и особую энергетику.

Земные радости.

Пикник у Кипарисового озера станет кульминацией экскурсии. Свежие овощи и фрукты, шашлык и напитки, будут в полном вашем распоряжении. Также вы сможете искупаться в озере и спрятаться в тени деревьев от жары.